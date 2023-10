Thời sự 24 giờ: Không có chuyện cấm chiếu và yêu cầu chỉnh sửa phim 'Đất rừng phương Nam'

Chính phủ nhận định, tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu "còn diễn ra phức tạp". Nổi lên là, các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm định an toàn phương tiện giao thông, đào tạo, sát hạch lái xe; khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Trong phụ lục chi tiết đi kèm, Chính phủ đưa ra so sánh trong năm 2022 và 2023, số đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ được phát hiện tăng từ 1.017 đối tượng năm 2022 lên 2.002 đối tượng năm 2023 (tăng gần 97%).

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, đã thay mặt Chính phủ ký báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, gửi Quốc hội.

Tàu cá QNa 90927 do ông Trần Công Trường (42 tuổi, trú Tam Giang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng, đang hoạt động tại tọa độ 13032'N - 113027'E (cách bờ biển thành phố Quy Nhơn khoảng 240 hải lý về hướng Đông Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc) thì bị sóng đánh chìm.

Như đã đưa tin, tàu câu mực QNa 90129TS do ông Lương Văn Viên (47 tuổi, trú Tam Giang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng, có 54 lao động, hành nghề câu mực tại mũi An Hòa khoảng 370 hải lý về hướng Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 70 hải lý về hướng Bắc Đông Bắc thì tàu bị lốc xoáy và sóng đánh chìm khiến 3 người chết, 12 người mất tích, số còn lại được tàu khác cứu sống.

Chiều tối 18/10, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát tin bão khẩn cấp - cơn bão số 5.

Dự báo hôm nay bão số 5 mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, ở 19,9 độ vĩ Bắc, 108,0 độ kinh Đông, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, khoảng 10 km/giờ, và có khả năng mạnh thêm.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh.

Xem thêm: Quảng Bình cấm biển, đưa gạo về hỗ trợ bà con vùng ngập lụt

Xem thêm: Hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống đường Hồ Chí Minh

Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Cô Tô, Bạch Long Vĩ) từ đêm 18-10 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh.

Xem thêm: Hai nguyên nhân gây ngập nghiêm trọng ở Đà Nẵng

Từ gần sáng ngày 20/10, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Thái Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8.

Khoảng ngày 20/10, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Xem thêm: Nhặt được chục triệu đồng trong mưa ngập và tình người Đà Nẵng

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19-22 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

Thủ tướng bắt đầu chuyến thăm Ả-rập Xê-út, dự Hội nghị ASEAN - GCC

Chiều 18/10 giờ địa phương (tối cùng ngày giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống Riyadh - Thủ đô của Vương quốc Ả-rập Xê-út để bắt đầu chuyến thăm nước này và dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC).

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam sẽ có một số hoạt động ngay khi đặt chân tới Ả-rập Xê-út, đầu tiên là gặp gỡ lãnh đạo nhiều doanh nghiệp lớn tại Vương quốc này.

Tối 18/10, Thủ tướng sẽ tiếp ông Abdulrahman Al Zamil (Chủ tịch Tập đoàn Zamil) và lãnh đạo các Công ty Đầu tư công nghiệp Zamil, Thép Zamil, Zamil Việt Nam; ông Shehim Kottilingal (Giám đốc Tập đoàn Lulu Quốc tế); ông Ali Al-Khatib (Phó Giám đốc điều hành Công ty Aljan & Bros).

Theo kế hoạch, hôm nay sẽ dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam - Ả-rập Xê-út và chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác. Bên cạnh đó, Thủ tướng sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với lãnh đạo bộ ngành và các quỹ phát triển tại đây.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN - GCC diễn ra sáng 20/10 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có bài phát biểu quan trọng.

Sau đó, dự kiến Thủ tướng sẽ có cuộc gặp riêng với lãnh đạo một số nước GCC và ASEAN như: Thủ tướng, Thái tử Ả-rập Xê-út; Quốc vương Qatar; Quốc vương Bahrain, Thủ tướng Thái Lan, Thủ tướng Lào, Hoàng thái tử Kuwait và Phó Thủ tướng Oman.