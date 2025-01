Tạm giữ người đàn ông chặn đầu ô tô, đập nát kính chắn gió ở TPHCM

Chặn đường, cầm gạch đập bể kính chắn gió ô tô ở TPHCM, người đàn ông 37 tuổi bị Công an quận Tân Phú tạm giữ. Ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú ra quyết định tạm giữ Ung A Nam (SN 1988, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Theo cảnh sát, Nam là người đã dùng gạch đập bể kính của một chiếc ô tô trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú. Ung A Nam bị cảnh sát tạm giữ để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản. (Ảnh: Thuận Thiên). Trước đó, chiều 4/1, Nam chạy xe máy chở vợ trên đường Lũy Bán Bích, hướng từ quận Tân Phú về đường Hòa Bình, đã xảy ra mâu thuẫn với tài xế Đ.R.B. đang lái ô tô tải. Nam bực tức, chặn đầu ô tô tải, quấn áo khoác vào tay rồi đấm liên tục vào kính bên trái xe. Chưa dừng lại, Nam nhặt viên gạch đập vào kính chắn gió của xe và 2 hộp đèn chiếu sáng. Theo cảnh sát, hành vi trên của Nam đã làm hư hỏng hoàn toàn đối với các đồ vật trên, không có khả năng khắc phục. Đây là lỗi cố ý, có dấu hiệu của tội phạm hủy hoại tài sản và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Công an quận Tân Phú cho biết Nam có 2 tiền án về tội Cướp tài sản và Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra năm 2015, Nam bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.