Ba người vây đánh tài xế ở Bình Dương và hỏi "mày biết tao là ai không"

Nam tài xế taxi công nghệ vừa dừng xe trước nhà ở TP Thuận An (Bình Dương), bất ngờ có 2 người đàn ông đi xe máy đến gây sự. Sau đó, xuất hiện thêm người thứ 3 cùng đánh hội đồng nam tài xế. Ngày 12/1, Công an phường Hưng Định (TP Thuận An) điều tra, truy xét nhóm người đánh hội đồng một nam tài xế taxi công nghệ. Nhóm người dùng tay, chân, nón bảo hiểm đánh hội đồng nam tài xế (Ảnh: Cắt từ camera an ninh). Gần 1h cùng ngày, anh Lê Ngọc L. (37 tuổi, ngụ Bình Dương) lái ô tô về nhà trên đường Hưng Định 17. Khi xe vừa dừng trước cửa nhà, xuất hiện hai người đàn ông chở nhau trên một xe máy cũng dừng lại, đập mạnh vào ô tô của anh L.. Anh L. mở cửa bước xuống hỏi lý do đập xe mình thì hai người đàn ông này gây sự và gọi thêm một người đàn ông khác đến. Ba người này ép anh L. vào một góc rồi dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh hội đồng khiến nạn nhân nằm bất động dưới đất. Nghe ồn ào, người dân địa phương chạy ra can ngăn, nên nhóm người này mới dừng tay rồi bỏ đi. Anh L. bị thương ở tay, đầu, phải vào bệnh viện thăm khám rồi tới Công an phường Hưng Định trình báo vụ việc. "Tôi không có mâu thuẫn gì với họ. Trên đường rẽ vào nhà, xe tôi chỉ chạy khoảng 10km/h, nhưng họ lại nói tôi tạt đầu xe họ. Hai người đàn ông này còn không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu say xỉn. Họ vừa đánh tôi vừa lớn tiếng hỏi "mày biết tao là ai không?", anh L. kể.