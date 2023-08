Bộ Giáo dục và Đào tạo có nên 'quay lại' làm sách giáo khoa?

Ở châu Á, 40 năm trước đây, việc biên soạn - xuất bản và phân phối SGK chủ yếu do các nhà xuất bản nhà nước thực hiện. Và dĩ nhiên, lúc đó, phần lớn chỉ có một bộ SGK. Tình trạng này được gọi là mô hình hệ thống tập trung (Centralized System) biên soạn - xuất bản - phân phối SGK.

Tương ứng với mô hình hệ thống tập trung là hệ thống một bộ SGK (one textbook system). Tuy nhiên, từ những năm 80 của thế kỷ trước, các quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia… đã chuyển từ mô hình hệ thống tập trung và hệ thống một bộ sách giáo khoa sang các mô hình chuyển đổi (The transition to Liberalization), mô hình hỗn hợp (The Mix Model) và mô hình cạnh tranh công tư (The Public - Private Competition).

Các mô hình này có ba đặc điểm chính: Một chương trình nhiều bộ SGK; vai trò của khu vực tư nhân và nhà xuất bản thương mại (tư nhân) trong biên soạn - xuất bản và phân phối SGK; quyền tự chủ trong việc chọn SGK của giáo viên, của trường ở các địa phương.

Hai là, từ việc chuyển đổi tư duy và mô hình như trên ta thấy sẽ không còn một bộ SGK chuẩn theo nghĩa SGK là chân lý, là thánh kinh của người dạy và người học. Và giáo viên không chỉ phải dùng duy nhất một bộ SGK để giảng dạy.