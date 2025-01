Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của học sinh cả nước

Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 40 địa phương trên cả nước công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 cho học sinh, kéo dài từ 9-17 ngày. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 được quy định tại khung kế hoạch năm học 2024-2025 của mỗi tỉnh, thành. Tuy nhiên, lịch này có thể thay đổi, tùy theo tình hình thực tế. Dưới đây là lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh tại một số tỉnh thành đã công bố, được VTC News cập nhật: STT Địa phương Lịch nghỉ Số ngày 1 Hà Nội 25/1-2/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 9 2 TP.HCM 23/1-2/2/2025 (24 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 11 3 Hải Phòng 25/1-2/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 9 4 Quảng Ninh 27/1-9/2/2025 (28 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) 14 5 Yên Bái 22/1-4/2/2025 (23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) 14 6 Lào Cai 24/1-6/2/2025 (25 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng) 14 7 Hà Tĩnh 25/1-4/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) 11 8 Cần Thơ 22/1-2/2/2025 (23 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 12 9 Đắk Lắk 22/1-2/2/2025 (23 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 12 10 Bình Thuận 22/1-4/2/2025 (23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) 14 11 Hải Dương 25/1-2/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 9 12 An Giang 20/1-2/2/2025 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 14 13 Đồng Nai 22/1-2/2/2025 (23 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 12 14 Lâm Đồng 25/1-2/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 9 15 Kiên Giang 27/1-9/2/2025 (28 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) 14 16 Tiền Giang 23/1-2/2/2025 (24 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 11 17 Bắc Ninh 25/1-2/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 9 18 Bà Rịa - Vũng Tàu 25/1-6/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng) 13 19 Kon Tum 24/1-9/2/2025 (25 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) 17 20 Gia Lai 25/1-5/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng) 12 21 Đắk Nông 25/1-5/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng) 12 22 Long An 24/1-2/2/2025 (25 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 10 23 Trà Vinh 20/1-2/2/2025 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 14 24 Tây Ninh 22/1-4/2/2025 (23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) 14 25 Sóc Trăng 27/1-9/2/2025 (28 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) 14 26 Bình Phước 20/1-2/2/2025 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 14 27 Bình Dương 25/1-4/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) 11 28 Đồng Tháp 25/1-2/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 9 29 Bình Định 24/1-2/2/2025 (25 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 10 30 Phú Yên 23/1-2/2/2025 (24 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 11 31 Nghệ An 23/1-2/2/2025 (24 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 11 32 Thái Nguyên 25/1-2/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 9 33 Phú Thọ 20/1-2/2/2025 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 14 34 Thanh Hoá 22/1-2/2/2025 (23 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 12 35 Quảng Nam 25/1-2/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 9 36 Bạc Liêu 20/1-2/2/2025 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 14 37 Vĩnh Phúc 25/1-2/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 9 38 Thừa Thiên - Huế 25/1-2/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 9 39 Bắc Giang 25/1-2/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 9 40 Đà Nẵng 23/1-2/2/2025 (24 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 11 41 Quảng Trị 23/1-2/2/2025 (24 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) 11 Kon Tum hiện là địa phương cho học sinh nghỉ dài ngày nhất, bắt đầu từ 24/1 đến hết ngày 7/2/2025. Do 7/2 là thứ Sáu nên học sinh ở tỉnh này được nghỉ thêm hai ngày cuối tuần. Như vậy, học sinh Kon Tum được nghỉ Tết Nguyên đán 2025 kéo dài 17 ngày (tính cả ngày cuối tuần). Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Lâm Đồng, Hải Phòng... là nơi cho học sinh nghỉ ít nhất với 9 ngày. Kim Nhung