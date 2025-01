Nhập tịch là xu thế nhưng không phá vỡ nền tảng đào tạo bóng đá trẻ

Ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, nhập tịch hiện nay là xu thế nhưng cần được thực hiện ở một mức nhất định, tránh việc phá vỡ nền tảng đào tạo trẻ. Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú. Ảnh: VFF Là Trưởng đoàn, cùng đồng hành với Đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2024, ông nhìn nhận như thế nào về hành trình của đội tuyển Việt Nam tại giải năm nay? - Chức vô địch đã chứng minh được sự nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Bên cạnh đó, tôi đánh giá rất cao tập thể được xây dựng dưới thời của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Sau một tháng rưỡi, Đội tuyển Việt Nam gắn bó với nhau không khác gì một gia đình. Không có khoảng cách, xa lạ với nhau, từ ban huấn luyện cho đến giữa các cầu thủ với nhau. Cả đội luôn quây quần, vui đùa trong mọi hoạt động, không khách sáo. Mặc dù đến từ nhiều câu lạc bộ khác nhau, nhưng họ luôn quý mến nhau và thoải mái. Để có được điều đó, phải nhắc tới vai trò của ban cán sự. Đội trưởng Duy Mạnh làm rất tốt bởi cậu ấy chững chạc, hòa đồng. Hai đội phó Quang Hải và Tiến Linh cũng vậy. Tiến Linh dù là người miền Nam nhưng chơi với các cầu thủ miền Bắc cũng thoải mái. Vui đùa được như vậy giúp cho tinh thần toàn đội cực kỳ tốt. Ông Kim Sang-sik cũng trải qua đời cầu thủ, từng rất quậy nên ông quá hiểu các học trò của mình. Do đó, vị huấn luyện viên này làm tâm lí rất tốt. Ông ấy làm cho cầu thủ rất yên tâm. Kể cả khi họ không được ra sân nhưng mỗi người luôn trong tâm thế sẵn sàng. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son được nhắc đến như một nhân tố quan trọng trong thành công của đội tuyển Việt Nam. Nhưng để có được điều này, không thể không nhắc tới chiến lược mang tính quyết định của VFF về việc sử dụng cầu thủ nhập tịch giai đoạn này. Ông có thể trao đổi thêm về điều này? - Nhập tịch hiện giờ là xu thế, không ai cưỡng lại được. VFF vẫn xác định, đào tạo trẻ là quan trọng nhất. Nếu nhập tịch quá nhiều thì đào tạo trẻ sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta không thể trông chờ vào việc nhập tịch. Nhập tịch phải hợp lí và có mức độ. Cá nhân tôi cũng nghĩ, chúng ta nên dùng Xuân Son một cách hợp lí. Lạm dụng quá có thể sẽ không hay. Nhìn vào Indonesia, họ dùng cả dàn cầu thủ nhập tịch bởi họ mong muốn thành tích. Chúng ta sẽ không làm như họ, không thể phá vỡ toàn bộ nền tảng đào tạo trẻ. Năm nay, SEA Games sẽ là đấu trường cho cầu thủ trẻ tiếp nối. Nếu chúng ta không cho họ cơ hội thì đội tuyển quốc gia sẽ bị hổng. Ông Trần Anh Tú mừng chức vô địch ASEAN Cup 2024 cùng các cầu thủ tuyển Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ Ở ASEAN Cup 2024, các đội tuyển Philippines, Indonesia hay Thái Lan đều có dấu ấn của các cầu thủ trẻ. Trong khi đó, những gương mặt trẻ của tuyển Việt Nam chưa được thể hiện nhiều. Ông có lo lắng về điều này không? - Tôi không lo lắng vì đây là đội tuyển quốc gia, không phải đội tuyển trẻ. Huấn luyện viên các đội tuyển khác chọn người nào đi thi đấu là quyền của họ. Không thể biện minh là họ không vô địch bởi không mang theo đội hình mạnh nhất. Tuyển Việt Nam nghiêm túc với giải và nghiêm túc với người hâm mộ. Chúng ta không thể đưa cầu thủ trẻ đi trải nghiệm giải đấu này. Đây là giải chính thức nên phải mang đội hình mạnh nhất, những gì tốt nhất cho đội tuyển. Tôi đã nhấn mạnh kĩ ở trên, chúng ta vẫn tập trung vào công tác đào tạo trẻ và SEA Games 33 sẽ là nơi để họ thể hiện mình. Tôi tin vào chiến lược của VFF cũng như sự chuẩn bị của ban huấn luyện đội tuyển. Từ trường hợp của Xuân Son, người hâm mộ đã đón nhận một cách tích cực chiến lược mở cửa cho cầu thủ nhập tịch. Đó có phải một thành công nữa bên cạnh danh hiệu vô địch ASEAN Cup? - Đúng vậy. Đó là một sự thành công. Thời điểm Xuân Son xuất hiện rất hợp lí. Cậu ấy khác màu da nhưng rất hòa đồng. Tính cách Xuân Son giúp cầu thủ này hòa nhập nhanh. Ở đội tuyển, Xuân Son sinh hoạt như là một người Việt Nam, không có sự khác biệt gì. Nhập tịch Xuân Son rồi đưa cậu ấy lên tuyển, sau này các cầu thủ nhập tịch khác lên tuyển cũng dễ dàng hơn nhiều. Tâm lý người hâm mộ cũng không phân biệt, hay có ý kiến trái chiều nhiều nữa. Ngoài Xuân Son, VFF có đang nhắm tới cầu thủ nhập tịch nào khác? - Hiện nay, Jason Quang Vinh Pendant của câu lạc bộ Công an Hà Nội là một cầu thủ tiềm năng. Cậu ấy còn khá trẻ và chơi ở vị trí cần tăng cường là hậu vệ cánh do Đoàn Văn Hậu để lại. Dù VFF hỗ trợ rất nhiều nhưng để Văn Hậu hồi phục và trở lại được thì cần nhiều yếu tố. Đây là trường hợp rất khó. Nếu như chúng ta có được Quang Vinh thì tôi nghĩ vị trí còn trống của Văn Hậu sẽ được khỏa lấp, tốt cho đội tuyển. Tuy nhiên, vẫn phải xem xét Quang Vinh có phù hợp với chiến thuật của huấn luyện viên hay không. Nếu có, chắc chắn cậu ấy sẽ được gọi. Hiện nay, câu lạc bộ Công an Hà Nội đang xúc tiến để bắt đầu xin nhập tịch cho Quang Vinh. Dĩ nhiên, để có thêm nguồn lực cầu thủ nhập tịch cần có sự chủ động, quyết liệt để đề xuất, giới thiệu từ phía các câu lạc bộ. Bóng đá mang đến nguồn cảm hứng cho xã hội, nhưng cũng đến lúc bóng đá Việt Nam cần có sự vươn tầm. Đây là mục tiêu được VFF xác định rõ từ đầu nhiệm kỳ. Kế hoạch của VFF sắp tới là gì thưa ông? - Mục tiêu đầu tiên là phải giữ vững thành tích ở khu vực Đông Nam Á. Với tình cảm của người hâm mộ, chúng ta không được phép thất bại. Chúng ta phải xác định là giữ vững được thành tích này nhưng chắc chắn sẽ không dễ chút nào. Tuyển Việt Nam từng lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup rồi, nên giải lần tới phải tiếp tục quyết tâm phải làm được lần nữa. Mục tiêu của bóng đá Việt Nam là phải lọt vào Top 16, Top 10 của châu Á trên bảng xếp hạng Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Điều này cần kế hoạch dài hạn. Bên cạnh đó, chúng ta cần có thêm nhiều yếu tố, đầu tiên là nguồn lực tài chính, thứ hai là sự bền vững của các câu lạc bộ, thứ 3 là cơ sở vật chất phải đảm bảo để phát triển thể thao nói chung, bóng đá nói riêng. Điển hình, ở ASEAN Cup 2024, nếu không có sự ủng hộ từ câu lạc bộ Hà Nội và Nam Định, chúng ta rất khó để có đội tuyển mạnh như vậy. Để bóng đá thành công, vươn tầm thì mọi yếu tố phải đồng bộ.