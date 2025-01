Thị trường bão hòa, Honda vẫn bán cả triệu xe xe máy tại Việt Nam

Trong khi thị trường xe máy Việt Nam đang trong giai đoạn bão hòa, Honda vẫn tìm được cách tăng doanh số năm 2024 cùng với mảng ô tô đạt kết quả kinh doanh cao hơn đáng kể so với năm trước đó. Vào ngày 10/1, Honda Việt Nam đã công bố doanh số bán hàng của cả mảng kinh doanh xe máy và ô tô trong tháng 12/2024, năm tài chính 2025 (từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025) và cả năm 2024, ghi nhận sự tăng trưởng đồng đều của hãng xe Nhật Bản, đặc biệt trong điều kiện thị trường xe hai bánh đã bão hòa và ô tô bị cạnh tranh mạnh mẽ bởi nhiều đối thủ mới. Trong đó, mảng kinh doanh xe máy mang về cho Honda Việt Nam doanh số 230.509 chiếc trong tháng 12 vừa qua, tăng trưởng 4,3% so với tháng trước đó, đạt 1.664.770 xe trong năm tài chính 2025, tăng trưởng 6,1% so với năm trước và 2.147.025 trong năm dương lịch 2024, tăng trưởng 2,8% so với năm 2023. Số lượng trên cho thấy thị phần xe máy của Honda Việt Nam đạt 80,9% trong năm 2023 (tính trong Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam - VAMM). Số lượng xe máy bán ra thị trường Việt Nam tăng lên cho thấy Honda đang có những chiến lược thành công để đẩy mạnh doanh số khi định hướng phát triển hiện nay hướng về các xe xanh và có thêm nhiều đối thủ mới. Bên cạnh đó, hãng cũng tiếp tục hướng ra thị trường nước ngoài khi xuất khẩu 28.023 xe trong tháng 12. Đối với mảng kinh doanh ô tô, Honda Việt Nam đã bán ra thị trường 2.374 xe trong tháng 12, giảm 49% so với tháng trước và 42% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh số trong năm tài chỉnh 2025 đạt 22.148 xe, tăng 14% và doanh số trong năm dương lịch 2024 đạt 28.267 xe, tăng 19% so với năm trước đó. Như vậy, Honda Việt Nam đã có thành công lớn trong năm 2024 ở cả mảng kinh doanh xe máy và ô tô, khi duy trì vị thế dẫn đầu và thị phần xe hai bánh, đồng thời, tiếp tục phát triển mạnh ở thị trường ô tô đang phát triển nhanh hiện nay.