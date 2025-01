Jennie: 'Tôi nhớ những khoảnh khắc ngớ ngẩn của BLACKPINK'

Để thưởng thức những tác phẩm điện ảnh xuất sắc, đôi khi bạn sẽ phải xem phim tận tới đêm 31/12. Và đôi khi, bạn cần thời gian để chờ đợi. Không ít những bộ phim đặc biệt như thế, từ The Taste of Things hay All of Us Strangers, từ The Zone of Interest cho đến Society of the Snow... đều ra mắt năm 2023, nhưng đa số khán giả Việt Nam chỉ có thể tiếp cận và thưởng thức trong năm 2024.