Người Việt tại Mỹ phải sơ tán do cháy rừng ở California

Cộng đồng người Việt tại California phải sơ tán do các đám cháy lớn gần Pacific Palisades và khu vực San Bernardino, một số thiệt hại nhẹ nhưng phần lớn ổn định. Từ hôm 7/1, 6 đám cháy rừng bùng phát cùng lúc đã tàn phá hạt Los Angeles thuộc bang California (Mỹ) khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, gây hư hại hoặc phá hủy 10.000 công trình. Hàng nghìn người cũng mất nhà cửa và xảy ra tình trạng khói dày đặc ở nhiều khu vực, giới chức Mỹ buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Theo thông tin từ chị Trần Yến Nhi, làm việc tại cửa hàng nail ở California, một số gia đình người Việt phải sơ tán khỏi nơi ở, do các đám cháy lớn gần Pacific Palisades và khu vực San Bernardino. “Có một số gia đình người Việt sinh sống gần khu vực xảy ra đám cháy bị ảnh hưởng nhẹ về tài sản, nhưng phần lớn mọi người đều kịp thời di tản nên chưa có thiệt hại về người. Còn khu vực nơi tôi sinh sống vẫn đang tạm thời an toàn”, chị Yến Nhi cho hay. Chị Yến Nhi thông tin thêm, cộng đồng người Việt tại California hiện đang trong tình trạng đối phó với hậu quả của cháy rừng, nhưng phần lớn đều ổn định và nhận được sự hỗ trợ từ cả chính quyền cũng như tổ chức cộng đồng. Các đám cháy lớn gần Pacific Palisades gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Anh Misha Đoàn, người Việt sinh sống tại California nhìn nhận, Nam California thường xuyên xảy ra cháy rừng, gần như năm nào cũng có, nhưng không đến nỗi như hiện tại. Theo anh Misha Đoàn, nguyên nhân cháy có nhiều yếu tố. Về khách quan, gió nóng từ sa mạc trong nội địa thổi ra với vận tốc lớn; khí hậu thiếu mưa, khô khiến cây cối dễ bắt lửa; thêm vào biến đổi khí hậu, nhiệt độ tăng lên hàng năm... Còn nguyên nhân trực tiếp có thể là do sự bất cẩn ban đầu của con người, ví dụ hút thuốc quăng tàn bừa bãi, đốt lửa khi đi dã ngoại, nướng thịt khi tổ chức tiệc tùng... gây ra cháy cục bộ rồi sau đó lan rộng ra. "Xem TV thấy cảnh cháy mà giống hệt như trong những phim Hollywood giả tưởng về ngày tận thế của Trái đất. Vừa sợ hãi, bất lực, xót xa...", anh Misha Đoàn viết. Năm 2008, thời điểm anh mới sang Mỹ, cũng được chứng kiến tin tức về các vụ cháy rừng. "Năm đó, lúc ở nhà tôi thấy kênh ABC đang chiếu trực tiếp cảnh lửa tấn công những ngôi biệt thự sang trọng trên núi. Ở Pasadena nhìn thấy rõ khói bao trùm núi đồi và cả những chiếc trực thăng cứu hỏa cho quần đảo. Và lúc hai anh em tôi ngồi lặng trong xe vẫn thoang thoảng mùi khói như mùi khói đốt rơm rạ ngoài đồng ở Việt Nam lúc vụ mùa". Lược đồ vị trí các đám cháy. (Nguồn: NBC News) 5 đám cháy lớn tại California đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và thiêu đốt 157,82 km2 diện tích ở khu vực Los Angeles phía nam, phá hủy toàn bộ cơ sở và hơn 12.000 công trình. Các lệnh sơ tán được ban hành đối với đám cháy lớn nhất, đám cháy Palisades, đã mở rộng hôm 10/1 khi đám cháy này lan về phía đông và đe dọa khu vực Brentwood và Encino. Ít nhất 153.000 cư dân Los Angeles phải sơ tán trong đêm. Thống đốc khu vực, ông Gavin Newsom kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về tình trạng mất áp lực nước tại các vòi cứu hỏa địa phương và tình trạng không có nguồn cung cấp nước từ Hồ chứa nước Santa Ynez – những điều được cho là ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chữa cháy. Quận Los Angeles ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, cảnh báo rằng khói và các hạt vật chất có thể gây ra các mối đe dọa tức thời và lâu dài cho người dân. Theo dữ liệu từ U.S. Census Bureau và Pew Research, có hơn 2 triệu người Mỹ gốc Việt sống ở Mỹ tính đến năm 2022. Họ chiếm 8% dân số người Mỹ gốc Á ở nước này. Phần lớn người Mỹ gốc Việt là người nhập cư (60%) và 40% sinh ra ở Mỹ. California là nơi có tỷ lệ người Mỹ gốc Việt lớn nhất (35%), riêng người sinh sống ở khu vực đô thị Los Angeles chiếm tới 16%. Phương Anh - Kông Anh