Thu nghìn tỷ từ 2 phiên đấu giá đất, nhiều lô tăng 180% giá khởi điểm

Hàng trăm lô đất tại Ninh Bình vừa được đấu giá thành công qua 2 phiên đấu giá thu về gần nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều lô trúng đấu giá vượt 180% so với giá khởi điểm. Theo Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình, mới đây đơn vị tổ chức đấu giá thành công hàng trăm thửa đất tại huyện Yên Khánh và Hoa Lư, thu về 951 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 31/12/2024, tại hội trường nhà văn hoá UBND xã Khánh Nhạc (huyện Yên Khánh), Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình đã tổ chức buổi công bố kết quả cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 230 thửa đất tại KDC Tam và Tứ Tư Điền (giai đoạn 2), xã Khánh Nhạc. Cuộc đấu giá có sự tham gia của gần 300 khách hàng trong và ngoài tỉnh, với 1.016 hồ sơ đủ điều kiện tham gia. Kết quả, 180/230 thửa đất được đấu giá thành công. Tổng giá khởi điểm là 214,5 tỷ đồng, tổng giá trị đấu giá thành là 264 tỷ đồng, vượt so với giá khởi điểm là 49,5 tỷ đồng. Trước đó, ngày 29/12/2024, tại hội trường nhà văn hoá UBND xã Ninh Mỹ (Hoa Lư), Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng 136 thửa đất ở tại Khu dân cư Đồng Ổi, xã Ninh Mỹ. Cuộc đấu giá có sự tham gia của gần 500 khách hàng trong và ngoài tỉnh, với 782 hồ sơ đủ điều kiện tham gia. Qua 11 vòng trả giá đã xác định được 136 phiếu có giá trả cao nhất. Kết quả, tổng giá khởi điểm làm tròn gần 369 tỷ đồng, tổng giá trị đấu giá thành là 687 tỷ đồng, vượt so với giá khởi điểm là 318 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số 136 thửa đất ở tại Khu dân cư Đồng Ổ có 115 thửa đất nhà lô với giá khởi điểm là 16,7 triệu đồng/m2, kết quả đấu giá lên gần 47 triệu đồng/m2, tăng gần 180%. Ninh Phan