18 tập đoàn, tổng công ty được chuyển về Bộ Tài chính quản lý, còn MobiFone được đề xuất chuyển về Bộ Công an Tại báo cáo Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về bổ sung, hoàn thiện phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ theo ý kiến kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ nêu rõ sau khi tiếp thu ý kiến của cấp có thẩm quyền về việc điều chuyển một số chức năng nhiệm vụ, sẽ chuyển 18 tập đoàn, tổng công ty hiện đang giao cho Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Uỷ ban) về Bộ Tài chính quản lý. Đề xuất chuyển MobiFone về Bộ Công an quản lý Uỷ ban sẽ kết thúc hoạt động. Riêng Tổng công ty Viễn thông MobiFone, phương án được nêu trong báo cáo là chuyển về Bộ Công an quản lý (tổ chức đảng của Tổng công ty chuyển về trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương). MobiFone được thành lập ngày 16-4-1993 với tên gọi ban đầu là Công ty thông tin di động (VMS). Ngày 1-12-2014, MobiFone được chuyển đổi thành Tổng công ty Viễn thông MobiFone, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Tháng 11-2018, MobiFone được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tại Việt Nam, MobiFone là một trong số các doanh nghiệp Viễn thông - Công nghệ thông tin - Nội dung số lớn nhất, là nhà cung cấp mạng thông tin di động đầu tiên, với hơn 30% thị phần. MobiFone là thương hiệu được khách hàng yêu thích lựa chọn, nhận được nhiều giải thưởng, xếp hạng danh giá trong nước và quốc tế. MobiFone đang chuyển đổi hướng đến phát triển thành tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Theo báo cáo của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MobiFone ước đạt 2.048 tỉ đồng trong năm 2024, vượt 20,6% kế hoạch năm. 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 1. Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 3. Tập đoàn Điện lực Việt Nam 4. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 5. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 6. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 7. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 8. Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 9. Tổng Công ty Viễn thông MobiFone 10. Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam 11. Tổng Công ty Hàng không Việt Nam 12. Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam 13. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 14. Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam 15. Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam 16. Tổng Công ty Cà phê Việt Nam 17. Tổng Công ty Lương thực miền Nam 18. Tổng Công ty Lương thực miền Bắc 19. Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam