Suýt tan vỡ gia đình vì những cơn ghen

Chị đã để cảm xúc của mình lấn át mọi thứ, khiến anh cảm thấy ngột ngạt, chị cần thay đổi để không đánh mất gia đình... Chồng chị là nhân viên kinh doanh, thường xuyên phải tiếp xúc khách hàng. Một ngày, anh về nhà muộn hơn thường lệ, lại thấy có vết son mờ trên vai áo chồng, chị cảm thấy trong người nóng bừng bừng, trách móc chồng ngay ở cửa ra vào: "Anh đi đâu giờ này mới về, mà áo lại thế này? Anh dám làm chuyện gì sau lưng tôi đúng không?". Chồng chị giải thích hôm nay gặp một khách hàng khó tính nên anh giải quyết xong việc muộn quá. Vết son trên vai áo chắc là ai đó vô tình chạm lúc nào anh cũng không biết. Nhưng chị không tin, cho rằng đó chỉ là lời biện minh. Cảm giác bị phản bội khiến nước mắt chị cứ chảy ra, không dừng được và trách móc anh không ngừng. Từ hôm đó, chị bắt đầu lục lọi điện thoại, e-mail, thậm chí cả lịch trình làm việc của anh. Chị còn yêu cầu anh phải gọi video mỗi khi ra ngoài để chị biết anh đang ở đâu, với ai. Chồng chị mệt mỏi nhưng không phản kháng, sợ chị lại nghĩ anh có điều gì khuất tất. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi chị vô tình thấy một số điện thoại lạ gọi đến. Không đợi anh giải thích, chị gọi lại và lớn tiếng chất vấn người đầu dây bên kia. Hóa ra đó chỉ là đồng nghiệp nam nhờ anh tư vấn công việc. Lúc đó anh rất buồn, thở dài nói với chị: "Nếu em cứ nghi ngờ như vậy, anh thấy gia đình mình sớm muộn cũng tan vỡ!". Chị chợt lặng người. Trong lúc giận dữ, chị đã quên rằng sự tin tưởng mới là nền tảng của hôn nhân. Chị đã để cảm xúc của mình lấn át mọi thứ, khiến anh cảm thấy ngột ngạt, chị cần thay đổi để không đánh mất gia đình. Và chị mong Thanh Tâm bày cho chị cách giữ bình tĩnh, lắng nghe và tin tưởng anh. Thanh Tâm cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện của mình. Việc cảm thấy bất an và ghen tuông là điều tự nhiên khi yêu thương và quan tâm đến đối phương. Tuy nhiên, nếu để cảm xúc này đi quá xa, nó sẽ làm tổn thương cả hai người và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình. Thanh Tâm khuyên chị nhìn lại nguyên nhân gốc rễ của cảm giác ghen tuông. Chị hãy tự hỏi mình có đang mang nỗi lo nào từ quá khứ không, có bằng chứng nào chứng minh chồng chị phản bội không, hay đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình? Rất có thể cảm giác của chị không phải do chồng, mà do chị sợ mất đi tình yêu hoặc cảm thấy không đủ tự tin trong mối quan hệ vợ chồng. Hãy phân tích những suy nghĩ này để kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Chị cũng có thể kiểm soát cơn ghen bằng cách dừng lại và suy nghĩ trước khi hành động. Khi thấy mình sắp bùng nổ, chị hãy thử hít thở sâu, giúp chị giảm căng thẳng tức thời. Nếu chưa đủ bình tĩnh, hãy rời khỏi không gian tranh cãi, uống một cốc nước hoặc viết cảm xúc ra giấy để tránh nói những lời gây tổn thương. Chị cũng cần học cách tin tưởng và giao tiếp tích cực với chồng. Thay vì chất vấn, hãy hỏi chồng một cách nhẹ nhàng: "Anh có thể kể thêm cho em về chuyện hôm nay được không? Em cảm thấy hơi lo lắng vì vết son đó!". Cách này giúp chồng chị không cảm thấy bị tấn công và mở lòng hơn. Đồng thời, chị cần tạo niềm vui cho chính mình bằng cách tham gia các lớp học, câu lạc bộ, hoặc chăm sóc bản thân nhiều hơn. Khi chị vui vẻ và tự tin, không chỉ bản thân hạnh phúc mà chồng chị cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong mối quan hệ. Ngoài ra, việc kiểm tra điện thoại, email hoặc yêu cầu gọi video liên tục không phải là cách giải quyết vấn đề. Thay vào đó, chị có thể cùng chồng thiết lập nguyên tắc giao tiếp minh bạch nhưng vẫn đảm bảo sự tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Nếu cảm giác bất an vẫn tiếp diễn, chị có thể tìm đến một chuyên gia tâm lý để hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình và tìm cách giải tỏa nó. Và Thanh Tâm muốn chị ý thức một điều, chồng chị đã thể hiện sự kiên nhẫn và tình yêu khi cố gắng giải thích cũng như chịu đựng cảm xúc của chị. Chị còn may mắn khi nhận ra kịp thời vấn đề của mình để thay đổi. Thanh Tâm tin rằng, với sự chân thành và cố gắng, chị sẽ sớm giải quyết được vấn đề của mình. Theo Phụ nữ Việt Nam