Sống nhanh để được... sống chậm

Ta nhận ra, những ngày rộn ràng nhất chính là khoảng thời gian trước tết, khi màu nắng vàng rực trên những mâm hành, củ kiệu bày ra trước sân nhà, khi những xâu lạp xưởng lủng lẳng... Tôi có cô cháu gái tính tình như “bà cụ non” từ nhỏ. Có lần tôi đưa cháu đi du lịch, thay vì hồn nhiên ăn ngủ, đi chơi đúng với lứa tuổi và đúng với tinh thần đi du lịch, thì cháu lại lo lắng những chuyện không đâu, như là quần áo mai mặc có bị nhăn không, ở nhà có ai cho chú cún cưng của cháu ăn không… Đến tuổi đi làm, cũng là lứa tuổi “chân ướt chân ráo” vào đời với biết bao điều mới mẻ. Ở thế hệ Gen Z, bạn bè của cháu đa phần dành tháng lương đầu tiên cho việc hưởng thụ như mua sắm, ăn uống sang chảnh, đi du lịch… thì cháu từ chối tất cả với lý do: phải lo cho tương lai trước đã. Mặc cho bạn bè rủ rê, giận hờn, trách móc, cháu vẫn chăm chỉ làm việc. Cuối tuần dành thời gian trau dồi kiến thức chuyên môn. Một lần, thấy cháu stress trong công việc, tôi gợi ý đưa cháu đi chơi ít ngày để cháu có khoảng thời gian cho bản thân, cũng là cách nạp lại nguồn năng lượng có phần cạn kiệt do cháu chưa biết tự cân bằng, nhưng cháu từ chối thẳng. Cháu nói rằng, gần đến tuổi 30 cháu mới dành thời gian cho du lịch nghỉ dưỡng. Còn bây giờ phải tranh thủ làm việc, sống nhanh để sau này được sống chậm. Muốn được sống chậm, phải sống nhanh trước đã. Lý thuyết này không sai, nhưng ở tuổi nào mới là cột mốc cho sống nhanh hay sống chậm? Có lẽ điều này còn tùy thuộc vào tính cách cũng như hoàn cảnh của mỗi người. Tôi có cô bạn thích xử lý công việc ngoài quán cà phê. Vẻ như bạn dồn tất cả mọi thứ sẵn trong laptop, đến quán gọi nước uống rồi ro ro xử lý công việc. Đến độ có lần đóng máy về mà quên chưa đụng đến giọt nước nào. Bạn bảo, xử lý hết công việc ở ngoài quán, để về nhà được nghỉ ngơi "toàn tập". Tất bật trước tết để có khoảng thời gian vui xuân trong thảnh thơi (ảnh minh họa) Bạn kể, nhờ tính lo xa mà bạn luôn hoàn thành chỉ tiêu công việc trước hạn. Xem như có chút thư thái cho bản thân. Nhưng không hẳn, người ta nghỉ ngơi cuối tuần thì bạn dành thời gian cuối tuần đó để chạy trước công việc cho tuần sau, cứ như vậy. Ai cũng có sự chuẩn bị cho mình, để có được những bước chân thư thả ở phía tương lai. Điều đó là quá tốt. Bản thân tôi cũng vậy. Nhưng sau những vui, buồn, được, mất ở cuộc đời này, tôi mong chính mình sẽ tìm thấy niềm vui ở hiện tại, thay vì mải miết tập trung cho phía tương lai. Cùng chung ý tưởng đó, anh bạn của tôi đúc kết theo một hướng có chút hài hước là: “Cứ cố gắng mọi thứ để chạm được đến điều tốt đẹp nhất, nhưng đừng đợi lấy lãi một thể, mà hãy lấy mỗi ngày”. Cách mà anh ấy “lấy mỗi ngày” đó là tìm niềm vui cho mình sau thời gian làm việc, tham gia môn thể thao yêu thích cùng bạn bè, đồng nghiệp; ăn món ngon; thực hiện sở thích cá nhân; vui chơi cùng con... Anh cũng hướng cho vợ mình tìm niềm vui lành mạnh thay vì chỉ tập trung cho gia đình và công việc. Tinh thần “sống nhanh để được sống chậm” dễ thấy nhất là khoảng thời gian trước tết. Ai cũng tất bật chuẩn bị đón tết, và để cho bản thân có được những ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Nhưng đi qua nhiều mùa xuân, ta nhận ra những ngày rộn ràng nhất chính là khoảng thời gian trước tết, khi màu nắng vàng rực trên những mâm hành, củ kiệu bày ra trước sân nhà, khi những xâu lạp xưởng lủng lẳng trong nắng sớm mai... Ở khoảnh khắc sống nhanh ấy, nếu chậm lại, ta còn ngắm trọn vẹn những bông hoa đầu tiên vừa nở trong vườn nhà, đẹp đến nao lòng. Tôi thích câu nói "Hạnh phúc nằm ở hành trình, không phải ở đích đến". Cách cảm nhận đó giúp tôi cân bằng giữa những cung bậc thăng trầm hay hối hả song song tồn tại ở cuộc đời này. Bạn cũng sẽ nhận ra, dù ta trưởng thành ra sao, đến những nơi phồn hoa nào, ăn bao nhiêu cao lương mỹ vị nhưng chỉ cần nghe gió bấc về là lòng chùng chình với những hoài niệm, khi ấy, bậc thềm nhà, căn bếp ấm áp của mẹ… mới chính là nguồn cơn cho nỗi nhớ trào dâng, để chỉ muốn rời chốn phồn hoa thị thành mà trở về. Tôi luôn nhắc nhở mình đừng quá cứng ngắc với những mục tiêu, kế hoạch chỉ để hướng đến phía tương lai, bởi bản thân mình không phải là cỗ máy. Ngay thời khắc sang tháng Chạp này, hãy thư giãn, thả lỏng tâm trạng để đón xuân về với niềm hy vọng tươi mới! An Na