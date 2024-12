Điểm tin Kinh doanh 10/12: Giá vàng: Giá vàng PNJ tăng nhẹ

Chứng khoán vẫn “cân bằng” quanh vùng 1.270 điểm; Cựu CEO Starbucks Việt Nam làm sếp tại Phúc Long - Giá vàng: Giá vàng PNJ tăng nhẹ Giá vàng chiều 9-12, theo ghi nhận, giá vàng PNJ tăng nhẹ, còn lại giá vàng bình ổn ở cả chiều mua vào và bán ra ở các thương hiệu còn lại. Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: 82,7 triệu đồng/lượng mua vào, 85,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng SJC Phú Quý: 82,7 triệu đồng/lượng mua vào, 85,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng DOJI tại Hà Nội và DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 82,7 triệu đồng/lượng mua vào, 85,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh: 83,2 triệu đồng/lượng mua vào, 84,2 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào/bán ra). Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 82,98 triệu đồng/lượng mua vào, 84,8 triệu đồng/lượng bán ra. Một số chuyên gia cho rằng căng thẳng tại Trung Đông và các vấn đề ở Pháp đang hỗ trợ giá vàng, vì đây là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn. Tuy nhiên, những yếu tố này chưa đủ mạnh để tạo ra đột phá giá vàng trước cuối năm. Kevin Grady cho rằng thị trường hiện tại đang trong trạng thái chờ đợi, với các nhà đầu tư không muốn mạo hiểm mở vị thế mới trước kỳ nghỉ lễ. Theo ông, giá vàng nhiều khả năng sẽ đi ngang cho đến khi có tín hiệu rõ ràng hơn từ dữ liệu lạm phát hoặc động thái bất ngờ từ Fed. Theo khảo sát từ Kitco News, các chuyên gia Phố Wall tiếp tục chia rẽ ý kiến: 42% dự đoán giá vàng tăng, 42% dự báo giá sẽ đi ngang, và 17% còn lại cho rằng giá vàng sẽ giảm. Trong khi đó, đa số nhà đầu tư nhỏ lẻ (60%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng, nhờ hiệu ứng từ các dữ liệu kinh tế quan trọng sắp công bố. Marc Chandler từ Bannockburn Global Forex nhận định giá vàng có thể tăng nếu giữ được mốc hỗ trợ 2.600 USD/ounce. Ngược lại, một số chuyên gia như Christopher Vecchio lại lo ngại áp lực bán chốt lời có thể khiến giá vàng giảm trong ngắn hạn. - Nvidia bắt đầu tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam Ngay sau khi thông báo về kế hoạch thành lập hai trung tâm tại Việt Nam, Nvidia bắt đầu tiến hành tuyển dụng nhiều vị trí trong lĩnh vực công nghệ. Ghi nhận ngày 9/12, trên các nền tảng tuyển dụng như Linkedln, Jobstreet, Indeed, Nvidia đăng tải thông tin tuyển dụng loạt vị trí tại Việt Nam dưới hình thức làm việc từ xa và toàn thời gian. Các vị trí được Nvidia tuyển dụng hiện tại phần lớn là về hỗ trợ kỹ thuật và sản xuất như kỹ sư phát triển sản phẩm cấp cao, kỹ sư quản lý cơ sở hạ tầng cho sản xuất hàng loạt, kỹ sư công nghệ thông tin - mạng, chuyên viên lập kế hoạch nhà máy, quản lý cấp cao vận hành sản xuất… Hiện các vị trí chuyên sâu về nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hay khoa học dữ liệu chưa thấy Nvidia đăng tuyển. Nvidia không đưa ra mức lương cụ thể cho từng vị trí tuyển dụng nhưng yêu cầu khá khắt khe từ người ứng tuyển như bằng cấp từ cử nhân trở lên ở các lĩnh vực như khoa học máy tính, kỹ thuật điện, kỹ thuật hệ thống hoặc các ngành liên quan, có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát, nhiều năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Đặc biệt đối với các vị trí quản lý cấp cao, ứng viên phải có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực và 5 năm kinh nghiệm quản lý. Trong phần mô tả, Nvidia thông tin, vị trí này sẽ đại diện cho Nvidia tại Việt Nam để quản lý ngân sách, nguồn lực, tuyển dụng nhân sự và lãnh đạo các chuyên gia địa phương, đồng thời đảm bảo công ty tuân thủ pháp luật, quy định và chính sách tại đây. - Chứng khoán vẫn “cân bằng” quanh vùng 1.270 điểm Lực cầu không duy trì đủ mạnh khiến chỉ số VN-Index chưa thể “bứt” lên. Chỉ số VN-Index vẫn “loanh quanh” vùng 1.270 điểm. Kết thúc phiên giao dịch 9/12, VN-Index tăng nhẹ 3,7 điểm lên 1.273,84 điểm; HNX-Index tăng 0,28 điểm lên mức 229,21 điểm; UPCOM-Index tăng nhẹ 0,1 điểm lên 92,91 điểm. Toàn thị trường có 434 mã tăng giá và 269 mã giảm giá. Thanh khoản đạt hơn 18.410 tỷ đồng. Rổ cổ phiếu VN30 có 15 mã tăng giá và 9 mã giảm giá. Tuy nhiên, chỉ số VN30- Index vẫn chốt phiên trong sắc đỏ. Tăng mạnh nhất thị trường là cổ phiếu ngành năng lượng, nhờ PSB tăng 3,85%, BSR tăng 2,91%, PVB tăng 1,82%, PVS tăng 1,18%, PVC tăng 0,96%, PVD tăng 0,42%... Các nhóm bất động sản và viễn thông cũng ở chiều tăng giá. Sắc xanh cũng chiếm ưu thế tại nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng, nhưng mức tăng nhỏ. Ở chiều ngược lại, ngành công nghệ thông tin giảm mạnh do FPT giảm 1,67%, CMG giảm 2,07%. Khối ngoại hôm 9/12 bán ròng với giá trị 477 tỷ đồng. Cụ thể, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 471 tỷ đồng trên HOSE. FPT bị bán ròng mạnh nhất sàn với 360 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo là CMG (35 tỷ đồng); KBC và VNM đều bị bán ròng 34 tỷ đồng. Trong báo cáo chiến lược tháng 12/2024 với chủ đề linh hoạt ứng biến vừa được Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) phát hành có đề cập rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam lấy lại cân bằng trong những ngày đầu tháng 12 với sự cải thiện trở lại của nhiều cổ phiếu trong rổ VN30; trong đó có nhóm tài chính (ngân hàng và chứng khoán); bên cạnh các nhóm cảng và logictics, dệt may, thủy sản và bất động sản vẫn đang duy trì động lực tăng giá tốt. SSI cũng nêu một số yếu tố đang thu hút sự chú ý của thị trường trong tháng 12, đó là tăng trưởng GDP quý IV được kỳ vọng duy trì tích cực; đầu tư công dự kiến tăng tốc không chỉ vào quý IV mà tiếp tục trong năm 2025; xuất nhập khẩu kỳ vọng sẽ duy trì khả quan trước khi các chính sách thuế quan mới của Mỹ được đưa ra; kế hoạch hành động của Chính phủ cho năm 2025 với các cải cách và giải pháp tăng trưởng kinh tế mang tính đột phá đang được chờ đợi. Cùng đó, mục tiêu nâng hạng lên thị trường mới nổi vẫn được đẩy mạnh. Tuy còn một số vướng mắc trong vận hành, Tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell đã có đánh giá khả quan về việc nhà đầu tư nước ngoài có thể đặt lệnh mua cổ phiếu không cần đủ tiền (NPS) vào thực tế. Dự kiến, FTSE Russell sẽ có cuộc họp đánh giá triển vọng nâng hạng của Việt Nam vào tháng 1/2025. Sau một tháng thị trường chứng khoán điều chỉnh, lợi thế sẽ thuộc về các nhóm ngành, cổ phiếu đang ở vùng định giá thấp và có các yếu tố hỗ trợ ngắn hạn như vận tải, du lịch; xuất khẩu (dệt may, thủy sản), bất động sản, chứng khoán. Tận dụng biến động giảm để tích lũy cổ phiếu đầu ngành các nhóm này, nhà đầu tư cần chủ động bảo vệ lợi nhuận khi đạt kỳ vọng, SSI khuyến nghị. Theo SSI, rủi ro cho nhịp phục hồi vẫn còn, đó là biến động tỷ giá; rủi ro khó đoán định từ các thông điệp chính sách thương mại của Tổng thống đắc cử Donald Trump. - Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng lãi suất trong năm 2025? Trước những diễn biến từ thị trường tài chính toàn cầu, các chuyên gia dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng lãi suất điều hành vào cuối năm 2025 và 2026. Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, đồng USD mạnh hơn sẽ làm tăng rủi ro giảm giá cho VND. Bên cạnh đó, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đang ở mức thấp, khoảng 87 tỷ USD (gần bằng 3 tháng nhập khẩu). Những điều này sẽ gây nhiều khó khăn trong việc điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2025. Ông Đinh Đức Quang cho rằng, mặc dù có nền tảng vững chắc, nhưng VND vẫn bị “kìm kẹp” bởi các yếu tố bên ngoài như đồng USD hồi phục khi thị trường định giá lại với kịch bản FED sẽ cắt giảm lãi suất ít hơn trong nhiệm kỳ II của ông Donald Trump. Chuyên gia này cũng dự báo, tỷ giá USD/VND có thể lên đỉnh lịch sử vào quý III/2025, đạt mức 26.200 VND/USD. Trong báo cáo cập nhật vĩ mô mới công bố, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) điều chỉnh dự báo tỷ giá USD/VND lên lần lượt 25.450, 26.000 và 26.000 tại thời điểm cuối năm 2024, 2025 và 2026, tăng từ lần lượt 24.950, 24.850 và 24.750. Việc tỷ giá chịu áp lực tăng chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn cho mục tiêu giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế của Ngân hàng Nhà nước. Thậm chí, nhiều ý kiến còn lo ngại, trong một số thời điểm, lãi suất có thể tăng để “cứu” tỷ giá. “Chúng tôi dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng lãi suất điều hành lên lần lượt 4,75% và 5% vào cuối năm 2025 và 2026” - chuyên gia của HSC cho hay. Bên cạnh tỷ giá, lãi suất còn chịu nhiều áp lực tăng khác. Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính ngân hàng, nhu cầu vốn tăng mạnh đã buộc các ngân hàng phải nâng lãi suất huy động để thu hút tiền gửi nhằm đáp ứng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cũng bày tỏ, việc điều hành lãi suất hiện nay gặp không ít khó khăn do áp lực từ thị trường quốc tế và tình hình trong nước. “Nếu lãi suất cho vay giảm mạnh, tỷ giá có nguy cơ tăng cao, gây mất ổn định kinh tế vĩ mô và tâm lý lo ngại cho nhà đầu tư nước ngoài” - Thống đốc cho biết. Mặc dù vậy, với chủ trương giảm lãi suất của Chính phủ, các chuyên gia nhận định, nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì ổn định các mức lãi suất điều hành trong đầu năm 2025, nhưng có thể sẽ phải điều chỉnh tăng lãi suất điều hành vào cuối năm 2025. Có góc nhìn tích cực hơn, ông Đinh Đức Quang cho biết, kể từ lần cắt giảm các mức lãi suất chính sách vào tháng 6/2023, Ngân hàng Nhà nước duy trì chính sách tiền tệ trung hòa nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, chứ chưa sử dụng chính sách tiền tệ nới lỏng. “Chúng tôi cũng nhận thấy, Việt Nam thống nhất triển khai đồng loạt nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, mà không cần phải sử dụng đến việc nới lỏng tiền tệ. Có thể kể đến như việc cơ quan quản lý liên tục tập trung mở rộng quan hệ đối tác kinh tế, mở rộng thị trường thương mại, thực hiện giải pháp nhằm nâng hạng thị trường chứng khoán, thúc đẩy đầu tư công, thúc đẩy đầu tư nước ngoài, cải cách thể chế theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước. Tất cả các giải pháp này góp phần thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ hơn, tạo cơ sở để tiếp tục ổn định vĩ mô, tăng dự trữ ngoại hối, từ đó ổn định lãi suất và tỷ giá” - ông Quang phân tích. Từ đó, chuyên gia của Ngân hàng UOB, dự báo Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục giữ các mức lãi suất chính sách như hiện nay trong một chính sách tiền tệ trung hòa trong vài tháng đầu năm 2025. - Cựu CEO Starbucks Việt Nam làm sếp tại Phúc Long Bà Patricia Marques ngồi "ghế nóng" tại Starbucks hơn 11 năm trước khi đầu quân cho tập đoàn Masan. Cuối tháng 11 vừa qua, Phúc Long tổ chức tiệc dành riêng cho các khách hàng thân thiết trước thềm khai trương cửa hàng tại trung tâm thương mại Saigon Centre (quận 1, TP.HCM). Đáng chú ý, buổi tiệc có sự xuất hiện bà Patricia Marques, được giới thiệu là CEO của Phúc Long. Thực tế, bà Patricica là một lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm trong ngành F&B. Bà từng gắn bó với Starbucks Việt Nam từ những ngày đầu và trải qua hành trình hơn 11 năm giữ vị trí Tổng giám đốc Starbucks Việt Nam. Trước đó, bà cũng góp phần mở rộng hoạt động quốc tế cho các thương hiệu danh tiếng như Saks Fifth Avenue, Panera Bread và Highlands Coffee. Trên mạng xã hội việc làm Linkedin, bà Patricica cập nhật thông tin đã đầu quân về Phúc Long cách đây 2 tháng. Trước đó, bà cũng có khoảng 1 năm phụ trách mảng phát triển kinh doanh tại Maxim's Group, sau khi rời Starbucks.