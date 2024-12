Saigon Co.op 'rục rịch' chuẩn bị kinh doanh Tết Ất Tỵ 2025

Saigon Co.op đang tăng tốc các hoạt động kinh doanh nhằm phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ tới đây. Nhằm thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá cả thị trường khi thị trường bước vào mùa mua sắm cuối năm, Saigon Co.op đã triển khai công tác dự trữ nguồn hàng hóa thiết yếu ngay từ giữa năm 2024. Tổng sản lượng dự trữ hàng hóa thiết yếu thuộc chương trình bình ổn hơn 12.000 tấn, tăng từ 30% đến 50% theo từng nhóm hàng so với tháng kinh doanh bình thường. Saigon Co.op dành phần lớn trữ lượng các nhóm hàng bình ổn thị trường gồm: gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản,… còn lại dành cho các mặt hàng thực phẩm, phi thực phẩm khác và các loại đặc sản Tết. Ngoài chương trình bình ổn, Co.opmart, Co.opXtra … thực hiện khuyến mãi Tết liên tục trong 59 ngày đêm, với 3.500 mặt hàng Tết giảm giá mạnh giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu đón xuân mới. Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết “Saigon Co.op dự kiến doanh số Tết Ất Tỵ 2025 tăng khoảng 5% so với cùng kỳ. Trong năm 2024, Saigon Co.op đã khai trương nhiều điểm bán mới với nhiều phân khúc khác nhau: từ Co.opmart, Co.opXtra đến Co.op Food, Co.op Smile, Finelife … Với 800 điểm bán đang hiện hữu trên toàn quốc và ngày càng được mở rộng trên mọi phân khúc bán lẻ, Saigon Co.op có thêm nền tảng để đặt những đơn hàng lớn từ các đối tác chiến lược, bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các HTX, trang trại, nhà vườn … từ đó đảm bảo giữ giá hàng Tết ổn định trên tất cả các ngành hàng”. Tết Ất Tỵ 2025, Saigon Co.op chọn chủ đề “Đến Co.op chở Tết về” với những chuỗi hoạt động đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc. Kéo dài trong 59 ngày (từ 01.12.2024 – 28.01.2025), tại 800 điểm bán của Saigon Co.op bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Finelife, Cheers, Sense City, Sense market sẽ đưa khách hàng trải nghiệm không gian Tết truyền thống với phiên chợ Tết 3 miền, các gian hàng OCOP của các tỉnh thành, đặc sản vùng miền. Tết Ất Tỵ cũng là lần đầu tiên Co.opmart, Co.opXtra giới thiệu các sản phẩm kết hợp hài hòa giũa truyền thống và hiện đại, được bàn tay của các nghệ nhân làng nghề chăm chút trước khi đưa lên quầy kệ kinh doanh: giỏ quà hành tỏi, gói tam sên được chế biến sẵn, mâm cúng gia tiên gồm tháp tỏi và ngũ hạt … Nhóm hàng được Co.opmart, Co.opXtra tăng sản lượng dự trữ cao nhất là nhóm trái cây ngoại (táo, cam, lê, kiwi, nho); nhóm trái cây trưng Tết như (thơm đầu rồng, đu đủ, dừa xiêm, mãng cầu, xoài …).Tiếp đến là nhóm các mặt hàng thiết yếu: thịt gà ta (gà ta chéo cánh, gà ta tứ quý; gà ta nguyên con); thịt gia súc (thịt đùi heo, heo xay, cốt lết, thịt đùi bò, thịt bò đông lạnh); trứng gia cầm; bánh chưng, bánh tét, dưa hành củ kiệu … Càng cận Tết, Co.opmart, CoopXtra, Co.op Food … càng tăng giờ phục vụ (mở cửa sớm, đóng cửa muộn hơn ngày thường từ 2 – 3 tiếng); giảm giá càng mạnh. Saigon Co.op đảm bảo phương án vận chuyển thông suốt, kịp thời thông qua hệ thống trung tâm phân phối, kho vệ tinh được đặt tại các miền đất nước và các hợp đồng hợp tác chiến lược cùng các đối tác vận tải. Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm các mặt hàng phục vụ Tết, Saigon Co.op tăng cường tần suất kiểm tra hàng hóa kinh doanh tại hệ thống lên gấp 2 – 3 lần so với ngày thường. Các mặt hàng thực phẩm, đặc biệt là nhóm hàng phục vụ Tết như bánh mứt kẹo, giò chả, rau củ quả, trái cây … được kiểm tra chất lượng ngay tại trung tâm phân phối và test nhanh trước khi lên quầy kệ tại siêu thị. Các chỉ tiêu được kiểm tra bao gồm: kháng sinh trong thủy hải sản, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ tiêu vi sinh, chất tăng trọng, hàn the, formol, chất tẩy trắng … Saigon Co.op tuyển dụng hơn 3.500 lao động thời vụ tại những vị trí: nhân viên bán hàng, thu ngân, marketing, gói quà, bảo vệ, thủ kho, phụ kho, giao hàng tận nhà … nhằm phục vụ khách hàng nhanh chóng, không để khách hàng chờ đợi thanh toán hoặc nhận hàng tại nhà quá lâu. Saigon Co.op cũng lưu ý người lao động cần tìm hiểu thông tin từ nguồn chính thống, tránh mắc bẫy lừa đảo tuyển dụng cuối năm. Hiện thông tin tuyển dụng của Saigon Co.op được đăng tải công khai trên fanpage https://www.facebook.com/coopt... (được xác nhận tích xanh) và hoàn toàn không thu phí. Tết Ất Tỵ cũng đánh dấu năm đầu tiên Saigon Co.op khai thác mạnh thị trường trực tuyến thông qua các video ngắn phát sóng trên Facebook, Tiktok; cá nhân hóa nội dung video giúp kết nối với khách hàng mục tiêu và nâng cao trải nghiệm mua sắm tích hợp, tăng tương tác. Trang mua sắm trực tuyến của Saigon Co.op (www.cooponline.vn) cũng là địa điểm duy nhất trên thị trường thực hiện dịch vụ giao – nhận giỏ quà Tết miễn phí trên toàn quốc với tên gọi “Gắn kết tình thân - Tết xa thêm gần”. Khách hàng chỉ cần truy cập website hoặc đến một siêu thị Co.opmart, Co.opXtra bất kỳ để chọn và đặt giỏ quà, sau đó sẽ được giao giỏ quà miễn phí tại 43 tỉnh, thành trên cả nước nơi có siêu thị Co.opmart hoạt động. Saigon Co.op dành nhiều ưu đãi cho người lao động có thu nhập thấp: ưu tiên mua hàng giảm giá; tổ chức hơn 200 chuyến bán hàng lưu động đến các KCN – KCX, vùng sâu vùng xa; đặc biệt chương trình Chuyến xe hạnh phúc hỗ trợ vé miễn phí cho người lao động về quê đón Tết được tổ chức lần thứ 3, dự kiến mở cổng đăng ký trực tuyến từ ngày 12/12/2024.