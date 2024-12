Điểm tin Kinh doanh 9/12: Giá vàng: Bình ổn

Nhà đầu tư cá nhân mở mới tài khoản chứng khoán thấp nhất 5 tháng; Thu hút nguồn vốn FDI vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tiếp tục tăng - Giá vàng: Bình ổn Giá vàng chiều 8-12 ghi nhận giá vàng bình ổn ở cả chiều mua vào và bán ra ở tất cả các thương hiệu. Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: 82,7 triệu đồng/lượng mua vào, 85,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng SJC Phú Quý: 82,7 triệu đồng/lượng mua vào, 85,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng DOJI tại Hà Nội và DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 82,7 triệu đồng/lượng mua vào, 85,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh: 83 triệu đồng/lượng mua vào, 84 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 82,98 triệu đồng/lượng mua vào, 84,8 triệu đồng/lượng bán ra. Một số chuyên gia cho rằng căng thẳng tại Trung Đông và các vấn đề ở Pháp đang hỗ trợ giá vàng, vì đây là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn. Tuy nhiên, những yếu tố này chưa đủ mạnh để tạo ra đột phá giá vàng trước cuối năm. Ông Kevin Grady từ Phoenix Futures and Options cho rằng thị trường hiện tại đang trong trạng thái chờ đợi, với các nhà đầu tư không muốn mạo hiểm mở vị thế mới trước kỳ nghỉ lễ. Theo ông, giá vàng nhiều khả năng sẽ đi ngang cho đến khi có tín hiệu rõ ràng hơn từ dữ liệu lạm phát hoặc động thái bất ngờ từ Fed. Theo khảo sát từ Kitco News, các chuyên gia Phố Wall tiếp tục chia rẽ ý kiến: 42% dự đoán giá vàng tăng, 42% dự báo giá sẽ đi ngang, và 16% còn lại cho rằng giá vàng sẽ giảm. Trong khi đó, đa số nhà đầu tư nhỏ lẻ (60%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng, nhờ hiệu ứng từ các dữ liệu kinh tế quan trọng sắp công bố. Marc Chandler từ Bannockburn Global Forex nhận định giá vàng có thể tăng nếu giữ được mốc hỗ trợ 2.600 USD/ounce. Ngược lại, một số chuyên gia như Christopher Vecchio lại lo ngại áp lực bán chốt lời có thể khiến giá vàng giảm trong ngắn hạn. - Sunshine muốn mua một phần khu nghỉ dưỡng sân golf Lăng Cô 5.000 tỷ HĐQT Tập đoàn Sunshine đã chấp thuận cho công ty con mua 39,52% vốn Thuận Phú Lăng Cô - chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sân golf Lăng Cô. Mới đây, CTCP Tập đoàn Sunshine (HNX: KSF) công bố thông tin cho biết HĐQT đã chấp thuận cho công ty con là Công ty TNHH Dynamic Innovation mua 39,52% vốn của CTCP Đầu tư Phát triển Thuận Phú Lăng Cô. Sau khi hoàn tất giao dịch, Thuận Phú Lăng Cô sẽ trở thành công ty liên kết gián tiếp của tập đoàn với tỷ lệ sở hữu 26,47%. Thuận Phú Lăng Cô là chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sân golf Lăng Cô có quy mô 292 ha và tổng mức đầu tư 5.230 tỷ đồng. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 4/1/2008. Theo kế hoạch, dự án sẽ đi vào hoạt động vào tháng 12/2014. HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế từng cho biết dự án này được gia hạn nhiều lần, Ban Quản lý Khu kinh tế đã nhiều lần có văn bản đôn đốc nhưng dự án vẫn không được triển khai theo đúng tiến độ cam kết do chậm hoàn thành đền bù, giải phóng mặt bằng cho toàn bộ dự án. Theo Sunshine, việc mua cổ phần Thuận Phú Lăng Cô nằm trong định hướng phát triển của công ty là thực hiện M&A các dự án có pháp lý rõ ràng, tiềm năng phát triển trong tương lai. - Nhà đầu tư cá nhân mở mới tài khoản chứng khoán thấp nhất 5 tháng Nhà đầu tư trong nước hiện có tổng cộng hơn 9,1 triệu tài khoản chứng khoán. Tuy nhiên, số lượng mở mới tháng quá đã giảm khá sâu với 135.188 tài khoản. Theo thông tin từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), số tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước mở ròng (chênh lệch giữa tài khoản mở mới và tài khoản đóng) đạt 135.188 tài khoản trong tháng 11/2024. Như vậy, số lượng tài khoản chứng khoán mở mới ròng của nhà đầu tư cá nhân trong nước ở mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua. Các tổ chức trong nước mở mới 107 tài khoản chứng khoán trong tháng 11, thấp hơn 14 tài khoản so với tháng 10. Tổng cộng nhà đầu tư trong nước mở mới 135.295 tài khoản ở tháng 11 và lũy kế 11 tháng mở mới hơn 1,86 triệu tài khoản, gấp 4,7 lần cả năm 2023. (năm có lượng đóng tài khoản đột biến). Nhà đầu tư trong nước hiện có tổng cộng hơn 9,1 triệu tài khoản chứng khoán. Trong khi đó, nhóm nhà đầu tư nước ngoài mở mới 162 tài khoản chứng khoán trong tháng 11/2024, ít hơn 68 tài khoản so với tháng trước. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mở mới 148 tài khoản. Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài mở mới 14 tài khoản. Sau 11 tháng đầu năm 2024, nhà đầu tư nước ngoài mở mới tổng cộng 2.214 tài khoản chứng khoán. Tổng lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong và ngoài nước tại thời điểm cuối tháng 11/2024 là gần 9,16 triệu. Con số trên tương đương 8,89% dân số Việt Nam. - Ngân hàng Nhà nước giảm dần lượng thanh khoản hỗ trợ hệ thống Trên thị trường tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.255 đồng/USD. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại niêm yết giá mua - bán USD ở mức 25.134 - 25.467 đồng/USD. Mới đây, trong phiên giao dịch 3/12, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 10.000 tỷ đồng trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO) với kỳ hạn 7 ngày và lãi suất ở mức 4,0%. Kết quả, toàn bộ 10.000 tỷ đồng trúng thầu, trong khi có 20.000 tỷ đồng đáo hạn trên kênh này. Trên kênh tín phiếu, Ngân hàng Nhà nước chào thầu ở hai kỳ hạn 14 ngày và 28 ngày, đấu thầu lãi suất. Kết quả có 1.300 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 14 ngày, lãi suất ở mức 3,95% và 3.500 tỷ đồng tín phiếu trúng thầu ở kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 4,0%. Trong khi đó, có 600 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Tính chung, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng 14.200 tỷ đồng từ thị trường thông qua kênh thị trường mở trong phiên 3/12. Trước đó, Nhà điều hành cũng đã hút ròng lần lượt gần 11.200 tỷ đồng và 28.480 tỷ đồng trong phiên giao dịch 2/12 và 29/11. Tiếp đó trong phiên ngày 4/12, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 ngày, lãi suất ở mức 4,0%. Có 1.000 tỷ đồng trúng thầu. Có 3.000 tỷ đồng đáo hạn trên kênh này. Ngân hàng Nhà nước chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước ở 2 kỳ hạn 14 ngày và 28 ngày, đấu thầu lãi suất. Có 5.325 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 14 ngày, lãi suất ở mức 4,0%; có 3.800 tỷ đồng tín phiếu trúng thầu ở kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 4,0%. Có 900 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 10.225 tỷ đồng từ thị trường qua kênh thị trường mở. Ngân hàng Nhà nước giảm dần lượng thanh khoản hỗ trợ hệ thống trong bối cảnh lãi suất liên VNĐ trên thị trường ngân hàng đã giảm mạnh những phiên gần đây. Hiện, Ngân hàng Nhà nước đã và đang phối hợp triển khai đồng bộ các công cụ để kiềm chế đà tăng của tỷ giá. Biện pháp đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước sử dụng là việc duy trì kênh phát hành tín phiếu trong suốt 1,5 tháng qua. Với các ngân hàng cần nguồn hỗ trợ, Ngân hàng Nhà nước vẫn sẵn sàng cho vay qua kênh OMO với mức lãi suất 4%/năm. Việc sử dụng song song hai công cụ tín phiếu và OMO nhằm phục vụ mục tiêu kép là vừa đảm bảo thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, vừa giảm sức ép lên tỷ giá thông qua việc thu hẹp chênh lệch lãi suất USD - VND trên thị trường liên ngân hàng. - Thu hút nguồn vốn FDI vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tiếp tục tăng Việt Nam đang tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực thiết bị, linh kiện bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, chuyển đổi số và thương mại điện tử, logistics, dệt may, da giày, các dự án năng lượng sạch, giảm phát thải CO2, các dự án liên quan đến công nghiệp ô tô, xe điện, thiết bị ý tế thực phẩm, hàng tiêu dùng và bán lẻ. Việt Nam cũng đã thông qua Nghị quyết 115/NQ-CP thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2020-2030. Theo đó, phát triển công nghiệp hỗ trợ tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp điện tử, ngành kỹ thuật cơ khí, công nghiệp công nghệ cao và ngành công nghiệp ô tô. Dự kiến, đến năm 2030 sẽ có khoảng 2.000 công ty có khả năng cung cấp trực tiếp linh kiện, thiết bị cho các nhà lắp ráp và các tập đoàn đa quốc gia. Với nhiều chính sách hỗ trợ của Chính Phủ, đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đã tăng mạnh. Chỉ tính trong 10 tháng đầu năm 2024, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt 27,26 tỷ USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm ưu thế với 17,1 tỷ USD, tương đương 62,6% tổng vốn FDI đăng ký, mở ra nhiều cơ hội lớn cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Theo thống kê, dòng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam đã có tính chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ xanh, sạch và đi vào những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao như sản xuất chip, chất bán dẫn. Điển hình là Tập đoàn Amkor đầu tư 1,6 tỷ USD vào Khu công nghiệp Yên Phong 2 (Bắc Ninh) để xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm vật liệu, thiết bị bán dẫn. Đây cũng là nhà máy bán dẫn lớn nhất thế giới của Amkor; Hana Micron Vina (Hàn Quốc) - doanh nghiệp sản xuất và gia công bảng vi mạch tích hợp sử dụng cho điện thoại di động và các sản phẩm điện tử thông minh khác - cũng đã chính thức khánh thành nhà máy sản xuất chất bán dẫn của Công ty Hana Micron Vina tại Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang)...