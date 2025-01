Giá vàng miếng tăng cao nhất gần 3 tháng qua

Chiều nay (21/1), giá vàng miếng SJC tăng gần 1 triệu đồng/lượng lên sát mốc 88 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất trong vòng gần 3 tháng qua. Vào lúc 16h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 85,5 - 87,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý điều chỉnh mức giá vàng miếng SJC lên cao nhất lên 85,5 - 87,7 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng 85,7 - 87,7 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá vàng miếng cao nhất tính từ ngày 8/11 đến nay. Giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh tăng mạnh theo giá vàng miếng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 85,5 - 87,65 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 900.000 đồng/lượng mua vào, 800.000 đồng/lượng bán ra so với sáng qua Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 85,4 - 87,4 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng. Trên thị trường mua bán vàng trao tay, giá bán vàng miếng SJC dao động trong mức 88 triệu đồng/lượng. Trong khi các mặt hàng vàng nhẫn được giao dịch quanh ngưỡng 87 - 87,8 triệu đồng/lượng tùy từng thương hiệu vàng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới tăng lên mốc 2.719 USD/ounce, tăng 9 USD/ounce so với đầu giờ sáng. Tính từ sáng qua, giá vàng thế giới tăng mạnh gần 50 USD/ounce. Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên ngày 21/1, sau lễ nhậm chức của tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Giá vàng thế giới tương đương 84 triệu đồng/lượng chưa kể thuế phí. Giá vàng trong nước thời điểm này điều chỉnh sát với giá vàng thế giới và đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng gần 4 triệu đồng/lượng. Ngọc Mai