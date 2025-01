Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo du lịch giá rẻ và tiền giả dịp Tết

Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng lừa đảo thông qua các tour du lịch giá rẻ nhân dịp Tết Nguyên đán. Lừa đảo tour du lịch giá rẻ: Bẫy ngọt ngào, hậu quả đắng cay Theo Cục An toàn thông tin, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài là cơ hội để người dân đi du lịch. Lợi dụng nhu cầu này, nhiều đối tượng đã giăng bẫy bằng các tour du lịch giá rẻ bất thường trên mạng xã hội. Cục An toàn thông tin cho biết, các đối tượng thường tạo các hội nhóm, fanpage trên mạng xã hội, đăng tải thông tin về tour du lịch với giá "siêu khuyến mãi", kèm theo hình ảnh bắt mắt và cam kết "uy tín - chất lượng". Để tạo lòng tin, chúng còn sử dụng bình luận giả mạo từ các tài khoản ảo. Thậm chí, chúng còn giả mạo các công ty du lịch uy tín hoặc lập ra các công ty "ma". Cảnh giác với tiền giả Bên cạnh lừa đảo tour du lịch, tình trạng mua bán tiền giả trên mạng xã hội cũng diễn biến phức tạp. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để chào mời mua bán, đổi tiền giả với giá hấp dẫn. Chỉ cần tìm kiếm từ khóa "tiền giả" trên mạng, hàng loạt tài khoản và hội nhóm liên quan sẽ hiện ra. Chúng thường để lại thông tin mập mờ, khuyến khích khách nhắn tin riêng để được báo giá. Thậm chí, có những quảng cáo "1 triệu đổi 10 triệu" hoặc hơn, kèm theo lời hứa hẹn giao hàng tận nơi, kiểm tra hàng trước khi nhận. Cục An toàn thông tin nhận thấy, phần lớn người quan tâm đến các quảng cáo này là học sinh, sinh viên và người trẻ. Để tránh bị lừa đảo, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân: Đối với tour du lịch: Cảnh giác với các quảng cáo tour du lịch giá quá rẻ so với thị trường. Xác minh thông tin từ các nguồn chính thức, không tin vào các thông tin không rõ ràng. Không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai. Không truy cập vào đường dẫn lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc. Đối với tiền giả: Lựa chọn các cơ sở tín dụng uy tín để đổi tiền. Không tham gia giao dịch tiền tệ không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội. Xác minh kỹ thông tin đối tác, nguồn gốc giao dịch. Không tin vào những lời hứa hẹn quá tốt. Sử dụng các kênh giao dịch chính thức và có giấy tờ hợp pháp. Tuyệt đối cảnh giác với yêu cầu chuyển tiền trước. Trong trường hợp bị lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ giải quyết.