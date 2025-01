Giá cà phê trong nước ngày 20-1 tiếp tục bình ổn, duy trì ở mức trung bình 119.400 đồng/kg. Giá cà phê cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm của Tây Nguyên được ghi nhận ở mức 119.500 đồng/kg. Cụ thể, cà phê tại Đắk Lắk được thu mua ở mức 119.300 đồng/kg; tại Lâm Đồng là 118.300 đồng/kg, tại Gia Lai có mức giá 119.300 đồng/kg và tại Đắk Nông là 119.500 đồng/kg. Bản tin nông sản hôm nay (20-1): Giá cà phê ổn định. Ảnh: congthuong.vn

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta đảo chiều tăng trở lại, mức tăng mạnh tại các kỳ hạn, được ghi nhận như sau: Giá giao hàng tháng 3-2025 là 5.006 USD/tấn, giá giao hàng tháng 5-2025 là 4.962 USD/tấn, giá giao hàng tháng 7-2025 là 4.881 USD/tấn và tháng 9-2025 là 4.790 USD/tấn. Tương tự, giá cà phê Arabica New York ngày 20-1 cũng có chiều hướng tăng. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 3-2025 là 328,35 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 5-2025 là 324,6 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 7-2025 là 318,25 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 9-2025 là 309,45 cent/lb. Giá cà phê Arabica Brazil tăng giảm tùy kỳ hạn, được ghi nhận kỳ giao hàng tháng 3-2025 là 406 USD/bao 60kg, kỳ giao hàng tháng 5-2025 là 400.00 USD/ bao, kỳ tháng 7-2025 là 396,6 USD/bao và kỳ tháng 9-2025 là 380 USD/bao. *Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 20-1 ít biến động, ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch trước, hiện giá thu mua tiêu tại các thị trường trọng điểm dao động trong khoảng 145.000 - 146.000 đồng/kg; giá hồ tiêu trung bình là 145.500 đồng/kg. Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay ở tỉnh Gia Lai, Bình Phước ít biến động so với phiên giao dịch trước. Hiện giá hồ tiêu tại hai địa phương này được thu mua ở mức 145.000 đồng/kg. Tương tự, giá hồ tiêu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đắk Nông tiếp tục giữ mức giá ổn định và neo ở mức khá cao. Hiện giá thu mua ở hai tỉnh này đều ở mức 146.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu tại Đắk Lắk sau phiên tăng nhẹ cũng đã chững lại so với phiên giao dịch trước đó, hiện giá hồ tiêu được thu mua ở mức 145.500 đồng/kg. Thị trường hồ tiêu thế giới duy trì mức giá cao, ít biến động so với phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia sau nhiều phiên tăng - giảm đã ổn định và đi ngang, hiện giá đang ở mức 7.113 USD/tấn, tương tự giá hồ tiêu trắng Muntok được thu mua với giá 9.193 USD/tấn. Những vườn tiêu xanh tốt, trĩu quả được trồng tại Gia Lai. Ảnh: congthuong.vn Thị trường hồ tiêu Malaysia tiếp tục giữ ổn định và đang neo mức cao, hiện giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức giá 9.000 USD/tấn và giá hồ tiêu trắng ASTA ở mức 11.600 USD/tấn. Tương tự, thị trường hồ tiêu Brazil tiếp tục neo ở mức khá cao, hiện giá đang ở mức 6.350 USD/tấn. Thị trường hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu ổn định và giảm tương đối. Cụ thể, giá hồ tiêu đen Việt Nam xuất khẩu hiện đạt mức giá 6.350 USD/tấn với loại 500 g/l và loại 550 g/l đạt mức giá 6.650 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng đang ở mức giá 9.550 USD/tấn. VIỆT CHUNG