Ngắm linh vật rắn vừa xuất hiện ở đường hoa Nguyễn Huệ

Sau nhiều ngày thi công, cặp đôi linh vật rắn mang tên Kim Tỵ, Ngân Tỵ đã xuất xưởng và được đặt tại vị trí cổng chào Đường hoa Nguyễn Huệ 2025. Mấy ngày qua, người dân và du khách có dịp đi ngang khu vực đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1) sẽ thích thú với hình ảnh cặp đôi linh vật rắn khổng lồ vừa được đưa lắp đặt. Cặp đôi linh vật rắn với Ngân Tỵ (con cái) dài 25 m và Kim Tỵ (con đực) dài 42 m toàn thân uốn lượn 3 vòng đan xen lẫn nhau, tạo thành đế rộng hơn 11 m, với độ cao tính từ phần thân tiếp giáp với nền hoa đến đỉnh đầu cao trên 6 m. Sau một thời gian thi công tại xưởng, nay cặp linh vật rắn đã được đưa ra đường hoa Nguyễn Huệ để lắp ráp cùng các tiểu cảnh khác. Linh vật rắn Kim Tỵ và Ngân Tỵ có 70% vật liệu chế tác là vật liệu thân thiện môi trường. Đầu và bụng rắn ốp tấm cót ép sơn màu, toàn bộ phần lưng phía trên được phủ lớp vảy mica gương có tính phản quang, tạo sự óng ánh của “kim” và “ngân”. Tổng số vảy trên thân của Ngân Tỵ khoảng 2.700 miếng vảy và Kim Tỵ gần 3.600 miếng vảy, được gắn hoàn toàn bằng thủ công kết hợp đèn Led chạy dọc hai bên bụng. Mắt linh vật rắn cũng là điểm nổi bật so với Quý Tỵ năm 2013, với đường kính 10 cm, sơn màu theo thiết kế, đôi mắt của Ất Tỵ 2025 mang lại cái hồn cho linh vật. Những bụi tre sau cặp linh vật khổng lồ được chế tác thân thiện môi trường, với thân cây tre cao từ 2,5 m đến 12 m do mành và mây tre phủ bên ngoài thép hộp uốn tròn, sơn phủ luân phiên hai màu xanh non và vàng ngà, tạo sự chuyển đổi màu sắc nhẹ nhàng và tinh tế. Các tiểu cảnh đang được khẩn trương thi công. Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay có khoảng 90 tạo hình linh vật Tỵ được thể hiện với đa dạng sắc thái và hình dáng, đa phần tập trung sau cổng chào Đường hoa. Thiết kế đại cảnh quy mô lớn giúp khách tham quan cảm nhận rõ hơn nghệ thuật chế tác, nghệ thuật tạo hình ở bên ngoài và bên trong đại cảnh. Những mái che vàng rực với phần mái phủ được gắn những trái ngô đã được sấy khô, xen lẫn với những trụ được trang trí họa tiết thổ cẩm tạo điểm nhấn sặc sỡ xen lẫn tô đậm tình quê hương Việt Nam. Các “bé Tỵ” nhí nhảnh với hình dáng đáng yêu vui tươi xuống phố. Không khí thi công tại đường hoa Nguyễn Huệ diễn ra khẩn trương để đảm bảo tiến độ đề ra. Công nhân tưới nước cho hoa để giữ cho hoa luôn tươi tốt. Du khách thích thú ghi lại hình ảnh đường hoa đang thi công. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025 sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19g00 ngày 27-1 (tức 28 Tết) đến 21g00 ngày 2-2 (mùng 5 Tết).