Tất tần tật về M4 Ultra: Vũ khí bí mật của Apple

Chip Hidra bí ẩn của Apple được kỳ vọng sẽ là M4 Ultra, mang đến hiệu năng vượt trội với CPU 32 lõi, GPU 80 lõi và khả năng hỗ trợ RAM lên đến 512GB. Những năm gần đây, Apple liên tục tạo nên những cột mốc ấn tượng với các thế hệ chip Apple Silicon. Giữa hàng loạt những đổi mới này, một cái tên đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới công nghệ - chip Hidra bí ẩn được cho là đang trong giai đoạn phát triển. Con chip này được kỳ vọng sẽ là phiên bản M4 Ultra, mang đến những đột phá mới về hiệu năng. Những dòng Mac nào sẽ được trang bị M4 Ultra? Theo các nguồn tin từ ngành công nghiệp, M4 Ultra sẽ chỉ xuất hiện trên hai dòng máy cao cấp nhất của Apple là Mac Studio và Mac Pro. Điều này hoàn toàn hợp lý khi nhìn vào lịch sử: chỉ những mẫu Mac đầu bảng mới được trang bị chip Ultra, bởi các dòng máy như MacBook Pro hay Mac mini không những không cần mức hiệu năng cao đến vậy, mà còn khó đáp ứng được yêu cầu tản nhiệt của chúng. Dự kiến thời điểm ra mắt Nhiều nguồn tin cho biết chip Hidra sẽ chính thức xuất hiện trong năm 2025. Theo phóng viên Mark Gurman của Bloomberg, Mac Studio được dự đoán sẽ ra mắt đầu tiên, có thể trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 6. Tiếp đến, Mac Pro nhiều khả năng sẽ được giới thiệu trong nửa cuối năm. WWDC 2025 vào tháng 6 cũng được xem là thời điểm lý tưởng để Apple giới thiệu chip Hidra, đặc biệt khi sự kiện này quy tụ các nhà phát triển - đối tượng mục tiêu chính của cả Mac Studio và Mac Pro. Hiệu năng mạnh mẽ được kỳ vọng Với việc Apple bỏ qua thế hệ M3 Ultra, M4 Ultra khi ra mắt được kỳ vọng sẽ là một bước nhảy vọt về hiệu năng. Theo Mark Gurman, con chip này có thể sẽ được trang bị CPU 32 lõi và GPU 80 lõi - một cải tiến đáng kể so với M2 Ultra hiện tại (CPU 24 lõi và GPU tối đa 76 lõi). Đặc biệt, Apple đang cân nhắc nâng giới hạn bộ nhớ của các mẫu Mac cao cấp lên đến nửa terabyte, vượt xa mức 192GB hiện tại. Dựa trên dữ liệu từ các thế hệ chip trước, AppleInsider dự đoán M4 Ultra có thể đạt khoảng 37,315 điểm trong bài kiểm tra Geekbench đơn lõi - tăng 45% so với M4 Max. Về điểm số Metal, con chip này có thể chạm mốc 287,096 điểm, vượt xa con số 187,645 của M4 Max. Liệu Apple có cho ra mắt chip M4 Extreme? Đáng chú ý, mặc dù từng có nhiều đồn đoán về một phiên bản M4 Extreme cao cấp hơn, nhưng cả Mark Gurman và The Information đều xác nhận Apple đã tạm dừng phát triển dòng chip này. Lý do chính được cho là chi phí sản xuất quá cao và độ phức tạp trong thiết kế, khiến mẫu Mac Pro sử dụng chip này có thể có giá khởi điểm lên tới 10,000 USD. Hiện tại, M4 Ultra với tên mã Hidra được xem là phiên bản cao cấp nhất trong dòng chip M4 sắp ra mắt của Apple.