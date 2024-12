Điểm tin Kinh doanh 3/12: Giá vàng: Giảm nửa triệu đồng mỗi lượng

Chứng khoán lặp lại kịch bản quen thuộc, thanh khoản thấp; Tỷ giá USD: Đồng USD trên thị trường tự do tiếp tục giảm mạnh - Giá vàng: Giảm nửa triệu đồng mỗi lượng Theo ghi nhận vào lúc 13 giờ hôm 2-12, giá vàng trên thị trường trong nước tiếp tục giảm nhẹ, đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra. Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: Mua vào 82,8 triệu đồng/lượng - bán ra 85,3 triệu đồng/lượng (giảm 500.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra). Vàng Phú Quý SJC: Mua vào 82,8 triệu đồng/lượng - bán ra 85,3 triệu đồng/lượng (giảm 500.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra). Vàng DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh: Mua vào 82,8 triệu đồng/lượng - bán ra 85,3 triệu đồng/lượng (giảm 500.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra). Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 82,8 triệu đồng/lượng mua vào - 85,3 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 500.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 83,08 triệu đồng/lượng mua vào – 84,88 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 600.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra). Vàng PNJ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh: Mua vào 82,9 triệu đồng/lượng (giảm 600.000 đồng/lượng) - bán ra 84,1 triệu đồng/lượng (giảm 500.000 đồng/lượng). Như vậy, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tính đến 13 giờ hôm 2-12 đồng loạt giảm nhẹ 500.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.649 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng 1/12. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.650 USD/ounce. Kết quả khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, cả giới chuyên gia và nhà đầu tư bán lẻ đều thận trọng hơn với kim loại quý này. Về xu hướng trung hạn, ông Colin Cieszynski, chuyên gia tại SIA Wealth Management, cho rằng mức giá hỗ trợ 2.600 USD/ounce của vàng vẫn được giữ vững và có xu hướng tăng lên từ đó. Ngưỡng kháng cự của vàng là 2.690 - 2.720 USD/ounce. Thị trường vàng khó có bứt phá mạnh trong thời gian tới. Về dài hạn, tâm lý thị trường khá lạc quan. Nhiều phân tích cho rằng, giá vàng sẽ đạt mốc 3.000 USD/ounce vào năm tới. - Chứng khoán lặp lại kịch bản quen thuộc, thanh khoản thấp Hôm 2/11, VN-Index đóng cửa quanh tham chiếu, thị trường giao dịch không có nhiều biến động, kịch bản quen thuộc "sáng mở Gap tăng, chiều chỉnh lấp Gap". Thanh khoản duy trì ở mức thấp khi chỉ quanh dưới mốc 500 triệu cổ phiếu khớp lệnh. Đóng cửa phiên, VN-Index tăng nhẹ 0,75 điểm lên 1.251,21 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức thấp khi chỉ quanh dưới mốc 500 triệu cổ phiếu khớp lệnh, với giá trị khớp lệnh đạt gần 12.000 tỷ đồng. Sau chuỗi 6 phiên mua ròng liên tiếp, nhà đầu tư ngoại trở lại bán ròng hơn 412 tỷ đồng trong phiên hôm 2/12. Loạt cổ phiếu bluechips bị "xả" mạnh bao gồm: VRE (67 tỷ đồng); KDH (50 tỷ đồng),VCB (48 tỷ đồng)… Đặc biệt, cổ phiếu FPT chịu áp lực bán mạnh nhất của khối ngoại với giá trị bán ròng 164 tỷ đồng. Sàn Hà Nội cũng đóng cửa quanh ngưỡng tham chiếu khi HNX-Index tăng nhẹ 0,68 điểm lên 225,32 điểm; Hơn 38 triệu cổ phiếu khớp lệnh thành công với giá trị giao dịch đạt trên 685 tỷ đồng. Chốt phiên sáng, sàn TP HCM có 151 mã tăng và 183 mã giảm, VN-Index tăng 1,74 điểm (+0,14%), lên 1.252,2 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 247,6 triệu đơn vị, giá trị đạt 5.917,2 tỷ đồng, tăng 10% về lượng nhưng giảm nhẹ 3% về giá trị so với phiên sáng cuối tuần trước. Tại sàn Hà Nội, 54 mã tăng và 67 mã giảm, HNX-Index tăng 0,59 điểm (+0,26%), lên 225,24 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 16,72 triệu đơn vị, giá trị 294,13 tỷ đồng. Tuần qua, dòng tiền không được kích hoạt khi nhiều nhóm cổ phiếu mang tính đại diện chủ chốt của thị trường chưa cho tín hiệu tạo điểm cân bằng, giá trị giao dịch trung bình vẫn ở mức thấp. Giới chuyên gia duy trì sự thận trọng và kiên nhẫn chờ đợi sự bùng nổ để xác nhận xung lực tăng điểm trước khi dùng vị thế mua lớn trong tháng 12 này. - Dự đoán của Bloomberg về kịch bản thuế quan của ông Trump Trong kịch bản của mình, Bloomberg Economics dự đoán sẽ có ba đợt tăng thuế quan, bắt đầu từ mùa Hè năm 2025. Việc dự đoán chính xác hành động của ông Donald Trump là một bài toán khó, bởi tính cách khó lường và sự thay đổi chóng mặt trong các tuyên bố công khai. Tuy nhiên, dựa trên những tiền lệ trong nhiệm kỳ trước, bối cảnh kinh tế-chính trị hiện tại và phân tích của các chuyên gia, Bloomberg Economics đã phác thảo một kịch bản khả dĩ về chính sách thuế quan của ông Trump. Trong kịch bản của mình, Bloomberg Economics dự đoán sẽ có ba đợt tăng thuế quan, bắt đầu từ mùa Hè năm 2025. Theo đó, mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ tăng gấp ba lần vào cuối năm 2026, trong khi mức tăng thấp hơn sẽ được áp dụng cho các nước khác, tập trung vào hàng hóa trung gian và tư liệu sản xuất. Mục tiêu của chiến lược này được cho là nhằm giảm thiểu tác động trực tiếp lên giá tiêu dùng tại Mỹ, hạn chế nguy cơ lạm phát leo thang. Tổng thể, mức thuế quan trung bình của Mỹ dự kiến sẽ tăng gấp ba lần, lên gần 8% vào cuối năm 2026. Nếu kịch bản này xảy ra, tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Mỹ trong tổng kim ngạch toàn cầu sẽ giảm từ 21% xuống còn 18%, kèm theo đó là sự sụt giảm mạnh trong thương mại Mỹ-Trung. Tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ bị ảnh hưởng, lạm phát đối mặt với áp lực trái chiều từ thuế quan cao và đồng USD mạnh, thị trường chứng khoán sẽ gặp khó khăn và tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên. Trong bài đăng gần đây của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social, ông đã dọa áp thuế 25% lên Mexico và Canada, cùng với mức thuế bổ sung 10% lên Trung Quốc. Nếu được thực thi, những mức thuế này sẽ đưa tổng thuế quan lên mức tương tự như kịch bản của Bloomberg Economics, vẫn tập trung chủ yếu vào Trung Quốc. Mặc dù trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng đưa ra những lời đe dọa áp thuế quan ở mức rất cao, lên tới 60% đối với hàng hóa Trung Quốc và 10-20% đối với hàng hóa từ các nước khác, nhưng giới phân tích cho rằng, trên thực tế, ông Trump sẽ triển khai thuế quan một cách có tính toán và chiến lược hơn. Mục tiêu không chỉ là gây áp lực lên các đối tác thương mại, mà còn phải đảm bảo tối đa hóa doanh thu thuế quan cho ngân sách Mỹ và quan trọng hơn, là bảo vệ người tiêu dùng trong nước khỏi lạm phát. Điểm đáng lưu ý là việc chính quyền sắp tới của ông Trump dường như đang lặp lại chiến lược từ nhiệm kỳ đầu tiên, đó là sử dụng lại danh sách hàng hóa từ cuộc điều tra Mục 301 năm 2017, vốn tập trung vào linh kiện, máy móc và các sản phẩm trung gian. Chiến lược này, còn được gọi là “thuật toán Hassett” (được đặt tên theo tên của Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Kevin Hassett, người giám sát việc xây dựng danh sách thuế quan đầu tiên nhắm vào Trung Quốc), được thiết kế để giảm thiểu tác động lên lạm phát và GDP của Mỹ, đồng thời nhắm vào những mặt hàng mà người tiêu dùng Mỹ có thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm thay thế. Việc ông Trump bổ nhiệm ông Kevin Hassett, “cha đẻ” của “thuật toán Hassett”, vào vị trí Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia càng củng cố thêm nhận định này. Với bối cảnh lạm phát vẫn là một vấn đề nhức nhối của nền kinh tế Mỹ, giới phân tích cho rằng ông Hassett sẽ có ảnh hưởng đáng kể trong việc định hình chính sách thuế quan, đảm bảo rằng nó không gây ra những cú sốc lớn cho nền kinh tế trong nước. Bên cạnh việc kiểm soát lạm phát, một mục tiêu quan trọng khác của chính sách thuế quan được cho là nhằm tăng thu ngân sách, bù đắp cho khoản thiếu hụt từ việc gia hạn Đạo luật Cắt giảm Thuế và Việc làm năm 2017. Kịch bản của Bloomberg Economics dự đoán thuế quan sẽ mang lại khoảng 250 tỷ USD doanh thu, bù đắp một nửa khoản thiếu hụt 500 tỷ USD dự kiến, phần còn lại có thể đến từ việc cắt giảm chi tiêu. Một điểm đáng chú ý khác là việc ông Trump tuyên bố sẽ thu hồi quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) mà Mỹ đã cấp cho Trung Quốc khi nước này gia nhập WTO. Động thái này, nếu được thực hiện, sẽ khiến Trung Quốc phải đối mặt với mức thuế cao hơn so với các thành viên khác của WTO. Tuy nhiên, việc này có thể vấp phải sự phản đối từ các nhóm vận động hành lang mạnh mẽ, đặc biệt là Phòng Thương mại Mỹ, vốn luôn ủng hộ thương mại tự do. Tóm lại, mặc dù ông Trump đã thể hiện rõ lập trường chính sách của mình, nhưng ông và các cố vấn kinh tế của mình vẫn phải đối mặt với những quyết định phức tạp về cách thức tiến hành. - Tỷ giá USD: Đồng USD trên thị trường tự do tiếp tục giảm mạnh Rạng sáng 2/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 24.251 đồng. Trên thị trường tự do, đồng USD giảm thứ 5 liên tiếp so với phiên trước. Cụ thể, tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng trong phiên ngày 30/11 ở mức 24.251 đồng, đi ngang so với mức công bố trước đó. Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.400 – 25.450 đồng/USD (mua - bán), đi ngang chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 2/12 đảo chiều giảm mạnh so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 20 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25.607 - 25.707 đồng/USD, giảm 25 đồng/USD chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm giao dịch này sáng 1/12. Sáng 2/12, đồng USD trên thị trường thế giới đảo chiều tăng trong giỏ thanh toán quốc tế so với trước đó. Cụ thể, chỉ số Dollar-Index - đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,24% lên mức 105,990 điểm vào lúc 7 giờ sáng nay (giờ Hà Nội). Đứng phiên ngày 30/11, các ngân hàng thương mại cơ bản niêm yết ngang giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 25.130 - 25.463 đồng/USD, đi ngang chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó. BIDV niêm yết giá mua - bán USD đứng ở mức 25.160 - 25.463 đồng/USD, đi ngang chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại Vietinbank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 25.160 - 25.463 đồng/USD, đi ngang chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó. Eximbank niêm yết giá mua - bán USD giao dịch ở mức 25.120 - 25.463 đồng/USD, đi ngang chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó. - Giá khí đốt quay đầu giảm mạnh Theo ghi nhận vào đầu giờ chiều (2/12), giá khí đốt tự nhiên thế giới đảo chiều giảm mạnh 5,92% đạt mức 3.164 USD/mmBTU đối với hợp đồng giao tháng 12/2024. Trước đó, thị trường khí đốt tại Châu Âu chứng kiến một đợt tăng giá đáng báo động. Chỉ số Trung tâm Giao dịch Khí đốt TTF Hà Lan đã tăng 16% trong tháng 11 này, đạt mức 46 euro/MWh. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 10/2023. Nguồn cung cấp khí đốt của Nga qua Ukraine không thay đổi kể từ khi Gazprom cắt nguồn cung cấp khí đốt cho công ty năng lượng OMV của Áo. Công ty Áo này đã tuyên bố vào đầu tháng 11 rằng họ sẽ tìm cách thực thi phán quyết mà đã giành được trước Gazprom trong một tranh chấp trọng tài về nguồn cung cấp khí đốt của Nga. Theo dữ liệu từ nhà điều hành hệ thống Eustream, tuần trước, đơn đặt hàng cho khí đốt của Nga tới Áo, Slovakia và Cộng hòa Séc vẫn ổn định. Những nguồn cung này có thể kết thúc đột ngột sau một tháng nữa. Đó là thời điểm thỏa thuận trung chuyển khí đốt của Nga sang Châu Âu thông qua Ukraine hết hạn vào ngày 31/12/2024. Ukraine đã nhiều lần tuyên bố sẽ không theo đuổi các cuộc đàm phán về việc gia hạn thỏa thuận với Nga.