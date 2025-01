Nam chính 'Nấc thang lên thiên đường' mổ u gan gần 6cm, tiết lộ tình trạng sức khỏe

Kwon Sang Woo - nam chính 'Nấc thang lên thiên đường' vừa mổ khối u gan kích thước gần 6cm trên cơ thể. Anh trấn an người hâm mộ rằng tình trạng sức khỏe hiện tại đã ổn định. Xuất hiện trên kênh YouTube Salty Brother Shin Dong Yeop hôm 20/1, nam diễn viên Hàn Quốc - Kwon Sang Woo chia sẻ về ca phẫu thuật mà anh mới trải qua. Theo đó, khối u máu gan với kích thước gần 6cm đã được loại bỏ. Kwon Sang Woo chia sẻ về ca mổ của anh. Ảnh: Chosun U mạch máu gan là một khối u lành tính và không giống như mô ung thư. Nó được tạo thành từ các tế bào bình thường, nhưng tùy thuộc vào kích thước, nó có thể gây ra các triệu chứng như đau bụng, chảy máu trong. Kwon Sang Woo cho biết, khối u máu gan này đã tồn tại trên cơ thể anh trong thời gian dài. Do kích thước lớn, anh quyết định thực hiện phẫu thuật để loại bỏ nó. Nam diễn viên tiết lộ: “Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, và hiện tại tôi đã hoàn toàn hồi phục. Tôi muốn thông báo để người hâm mộ yên tâm”. Kwon Sang Woo giải thích vì gia đình ở Mỹ, anh nghĩ chuyện mổ u không có gì to tát nên đã đi thực hiện phẫu thuật một mình: "Lúc đó, tôi nằm viện khá lâu, gia đình ở nước ngoài và tôi ở một mình nên tôi cảm thấy rất cô đơn". Dù có một số lo lắng từ người hâm mộ, Kwon Sang Woo khẳng định anh vẫn duy trì chế độ luyện tập và làm việc đều đặn. Anh hiện đang tập trung cho các dự án phim ảnh sắp tới và gửi lời cảm ơn đến khán giả vì sự ủng hộ trong suốt sự nghiệp. Kwon Sang Woo và Son Tae Young. Ảnh: Nate Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục gửi lời chúc sức khỏe đến nam diễn viên. Khán giả cũng đánh giá cao sự thẳng thắn của anh khi chia sẻ về tình hình sức khỏe, điều không phải nghệ sĩ nào cũng dễ dàng làm được. Kwon Sang Woo là diễn viên nổi tiếng tại Hàn Quốc. Anh sinh năm 1976, cao 1,83m, khởi nghiệp với vai trò người mẫu. Anh nổi tiếng khi chuyển qua đóng phim, ghi dấu ấn với nhiều bộ phim như Cô bạn gia sư, Chuyện tình buồn, Nấc thang lên thiên đường (đóng cùng Choi Ji Woo), Một thời học sinh, Cha xứ biết yêu... Vợ của Kwon Sang Woo là Son Tae Young, từng đoạt danh hiệu Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000. Sau đó cô thi Hoa hậu Quốc tế, giành ngôi Á hậu 1 và giải Người đẹp Ảnh. Cô tham gia một số bộ phim như Chuyện phim buồn, Chuyến tàu hạnh phúc, Ngôi nhà ma... Vợ chồng Kwon Sang Woo có hai con - một trai, một gái. Hiện Son Tae Young không đóng phim, dành thời gian chăm sóc gia đình. Vì công việc và gia đình, hai vợ chồng cô mỗi người sống ở một đất nước: vợ con ở Mỹ, chồng ở Hàn. Theo Nate