Lý giải tên "Mã Nam" của hà mã con đầu tiên chào đời ở vườn thú Hà Nội

Chú hà mã con đầu tiên chào đời ở Vườn thú Hà Nội được đặt tên chính thức là "Mã Nam", đạt trọng lượng khoảng 140kg sau 6 tháng. Sáng 21/1, Vườn thú Hà Nội tổ chức trao giải cuộc thi "Đặt tên cho hà mã". Cuối tháng 12/2023, vườn thú tiếp nhận hà mã cái do vườn thú Đại Nam (Bình Dương) trao tặng. Hà mã cái phát triển, sinh trưởng tốt và sinh con vào ngày 23/7/2024. Hà mã con được chăm sóc theo chế độ dinh dưỡng đặc biệt, đạt trọng lượng khoảng 140kg sau 6 tháng. Sự xuất hiện của hà mã con đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Đây là chú hà mã con đầu tiên được sinh ra tại Vườn thú Hà Nội (Ảnh: Thành Đông). Ông Lê Sĩ Dũng, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội, cho biết sau một tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 400 phiếu dự thi đạt yêu cầu. Theo ông Dũng, cuộc thi "Đặt tên cho hà mã" mang ý nghĩa tích cực, truyền tải thông điệp bảo tồn các loài động vật hoang dã, quý hiếm đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng. Cuộc thi có sức hút và sức lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự quan tâm đặc biệt, hưởng ứng tích cực của nhiều tác giả đến từ các tỉnh thành. "Chúng tôi đã lựa chọn cho hà mã cái tên có ý nghĩa nhất, qua đó truyền tải thông điệp về nhận nuôi, bảo tồn loài hà mã trong điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc tại Vườn thú Hà Nội - một hình thức bảo tồn chuyển vị (di chuyển đối tượng bảo tồn khỏi vị trí mà chúng tồn tại)", ông Dũng nói. Ông Lê Sĩ Dũng, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội (Ảnh: Sơn Nguyễn). Ban tổ chức đã trao giải đặc biệt cho tác giả Nguyễn Hồng Minh (8 tuổi, huyện Đông Anh, Hà Nội) với bài dự thi "Mã Nam" - cũng là tên gọi chính thức cho hà mã con từ ngày 21/1. Thay mặt con gái, chị Nguyễn Thị Hương bày tỏ hạnh phúc và bất ngờ khi nhận được giải đặc biệt của cuộc thi. ""Mã" trong tên hà mã, "Nam" đại diện cho tên đất nước Việt Nam. Ngoài ra "Mã" còn mang ý nghĩa to lớn, dũng mãnh và quyền lực thể hiện một đất nước Việt Nam có tầm vóc sánh vai", chị Hương giải thích. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 4 giải thưởng phụ cho: Giải tên ấn tượng nhất - "Phong Hạ" của tác giả Nguyễn Hà Vi; Giải tên đáng yêu nhất - "Mũm" của tác giả Lê Tuấn Khang; Giải tên hài hước nhất - "Công tử đầm lầy" của tác giả Đỗ Đắc Khôi và Giải tên ý nghĩa nhất - "Hà Bảo" của tác giả Nguyễn Thị Thu Hồng. Ông Phạm Ngọc Anh, Tổ trưởng Tổ chăn nuôi voi - hà mã thuộc Xí nghiệp Chăn nuôi và Phát triển động vật số 1, cho biết hai mẹ con hà mã được theo dõi 24/24h, chăm sóc đặc biệt, tăng cường chế độ dinh dưỡng. Đơn vị thay nước mỗi ngày, giảm mực nước trong bể để hà mã con dần thích nghi với môi trường sống. Mỗi ngày, hà mã mẹ được cung cấp khẩu phần ăn dinh dưỡng gồm cỏ voi, thức ăn tinh (rau, củ, quả...) vào các khung giờ: 10h - 14h - 18h - 20h. Tổ chăn nuôi voi - hà mã gồm 11 nhân viên, trong đó có một bác sĩ thú y, thay phiên nhau chăm sóc đặc biệt cho mẹ con hà mã. "Chúng tôi tăng cường hàm lượng vitamin, thuốc bổ về cả chất và lượng để hà mã mẹ có đủ sữa và chất lượng sữa tốt nhất chăm sóc hà mã con", ông Ngọc Anh cho hay. Bé Nguyễn Hồng Minh (8 tuổi) đạt giải đặc biệt với bài dự thi "Mã Nam" (Ảnh: Tô Sa). Theo ông Lê Sĩ Dũng, từ đội ngũ cán bộ quản lý, bác sĩ thú y đến các công nhân đã dày công tìm hiểu kỹ thuật để nuôi dưỡng hà mã sơ sinh. Ông Dũng ghi nhận công sức toàn thể nhân viên đã không quản ngày đêm chăm sóc hà mã con từ những ngày đầu nó còn non nớt, đến những bước chân chưa vững chắc. "Đến giờ hà mã con đã lớn, khỏe mạnh và chạy lon ton theo mẹ, trở thành một hiện tượng gây bão mạng xã hội và cũng là khởi nguồn cho cuộc thi", ông Dũng nói. Đến nay, Vườn thú Hà Nội chăm sóc tổng cộng 4 cá thể hà mã, bao gồm 3 cá thể cái trưởng thành và một hà mã con giống đực. "Việc đón nhận thêm thành viên mới khiến bản thân cán bộ vườn thú - những người chăm sóc thú trực tiếp - cảm thấy bất ngờ và hào hứng", ông Ngọc Anh nói.