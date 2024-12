Điểm tin Kinh doanh 8/12: Giá vàng: Giữ ổn định

Đến ngày 7/12, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đã đạt 12,5%; Năm nay xuất khẩu sầu riêng dự kiến tăng hơn năm ngoái 1 tỉ USD - Giá vàng: Giữ ổn định Theo số liệu cập nhật lúc 15 giờ chiều 7-12, giá vàng trên thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau: Vàng SJC: 82,7 triệu đồng/lượng mua vào; 85,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tương tự, vàng DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều ở mức: 82,7 triệu đồng/lượng mua vào; 85,2 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu và Công ty Vàng bạc Phú Quý cũng được giao dịch ở mức 82,7 triệu đồng/lượng mua vào và 85,2 triệu đồng/lượng bán ra, bằng với giá giao dịch ngày hôm 6/12 ở cả hai chiều. Vàng PNJ ở mức 83 triệu đồng/lượng mua vào, 84 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, giá vàng trong nước chiều 7-12 giữ ổn định ở hầu hết các thương hiệu so với hôm 6/12. Trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp tục tăng trong phiên giao dịch cuối tuần, đạt mức 2.637 USD/ounce, khi dữ liệu mới cho thấy niềm tin tiêu dùng tại Mỹ cải thiện đáng kể trong tháng 12; đồng thời, kỳ vọng lạm phát ngắn hạn cũng có dấu hiệu tăng nhẹ. Giá vàng thế giới ghi nhận mức tăng 0,22% trong ngày, với giá giao ngay đạt 2.637,78 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất là 2.645,73 USD/ounce. Vàng, vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn, thường có xu hướng tăng giá khi dữ liệu kinh tế hoặc kỳ vọng lạm phát tăng. Các chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát sao các chỉ số kinh tế và phản ứng của thị trường, để đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp. - Đến ngày 7/12, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đã đạt 12,5% Phó Thống đốc Đào Minh Tú khẳng định, với tốc độ tăng trưởng tín dụng như hiện nay cùng với việc cuối năm luôn là thời điểm giải ngân tích cực, NHNN tin tưởng rằng có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15%. Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2024 diễn ra chiều 7/12, chia sẻ về vấn đề tăng trưởng tín dụng, Phó Thống đốc Ngân hành Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết, ngay từ đầu năm 2024, nền kinh tế đã gặp một số khó khăn nhưng nhìn chung đến nay - còn gần một tháng nữa hết năm, câu chuyện tín dụng đã được giải quyết tích cực. Tăng trưởng tín dụng rất hoà đồng với tăng trưởng chung của cả nền kinh tế, tín dụng gắn chặt với việc hỗ trợ doanh nghiệp cũng như đảm bảo việc kiểm soát lạm phát cả năm 2024. Tính đến 29/11, tăng trưởng tín dụng đã đạt 11,9% và đến hôm nay ngày 7/12, nền kinh tế đã đạt được 12,5% tăng trưởng tín dụng. Con số này so với cùng kỳ 2023 ghi nhận tăng được 9% là khá tích cực. Phó Thống đốc cũng thông tin, dư nợ nền kinh tế khoản 15.300.000 tỷ; huy động vốn cũng đã đạt được khoảng 14.800.000 tỷ và tốc độ tăng của dư nợ đang cao hơn huy động vốn. Điều này cho thấy ngoài việc huy động vốn của các ngân hàng thương mại thì Ngân hàng Nhà nước cũng có những động tác điều chỉnh, hỗ trợ vốn cho các ngân hàng thương mại bằng các công cụ điều hành chính sách. - Tiên phong thực hành ESG, Nestlé Việt Nam lan tỏa thông lệ tốt về thúc đẩy bình đẳng giới Với vai trò là đồng chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), Nestlé đã phối hợp cùng VBCSD tổ chức chương trình tập huấn về ESG tại Sóc Trăng với chủ đề “Kiến tạo giá trị xã hội tích cực thông qua nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ”. Diễn ra ngày 05/12/2024, sự kiện khẳng định cam kết của Nestlé Việt Nam trong thực hành ESG, lan tỏa thông lệ tốt từ đó xây dựng một cộng đồng thịnh vượng. Tại sự kiện, các đại diện của VBCSD, Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội LHPN) Việt Nam và Nestlé Việt Nam đã chia sẻ góc nhìn đa chiều, cập nhật các chủ trương, chính sách, các mô hình thực hành tốt về ESG. Trong các yếu tố xã hội, bình đằng giới là 1 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc. Tại Việt Nam, mục tiêu này cũng đã được khẳng định trong Hiến pháp cũng như hệ thống luật pháp, chính sách của nhà nước. "Với cách tiếp cận chia sẻ giá trị chung, Nestlé Việt Nam luôn gắn các mục tiêu phát triển kinh doanh với sự phát triển và thịnh vượng của cộng đồng. Trong suốt gần 3 thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi không ngừng nỗ lực nhằm thúc đẩy việc trao quyền cho phụ nữ, đặc biệt là nâng cao quyền năng phụ nữ trong toàn chuỗi giá trị. Thông qua chương trình hợp tác với Hội LHPN Việt Nam, chúng tôi muốn tạo ra những tác động tích cực đến đời sống cũng như vị thế của phụ nữ Việt Nam, cũng như đóng góp vào mục tiêu chung về bình đẳng giới, thúc đẩy sự đa dạng, bình đẳng và bao trùm tại Việt Nam” ông Khuất Quang Hưng, Giám đốc Đối ngoại và Truyền thông, Nestlé Việt Nam chia sẻ tại sự kiện. - Du lịch Việt Nam đón 16 triệu lượt khách quốc tế Thống kê từ Cục Du lịch Quốc gia cho thấy, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã đón gần 16 triệu lượt khách, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, khách đến bằng đường hàng không đạt gần 13,4 triệu lượt người, chiếm 84,5% lượng khách quốc tế đến và tăng 36,4% so với cùng kỳ năm trước. Khách đến bằng đường bộ đạt hơn 2,2 triệu lượt người, chiếm 14,1% và tăng 67,4%. Khách đến bằng đường biển đạt 221,2 nghìn lượt người, chiếm 1,4% và tăng 151,7%. Khách đến từ châu Á chiếm gần 80% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam với hơn 12,6 triệu lượt, trong đó Hàn Quốc và Trung Quốc là hai thị trường gửi khách lớn nhất. Thị trường châu Âu lượng khách cũng tăng so với tháng 10/2024, trong đó Anh là thị trường lớn nhất với hơn 279.000 lượt khách, tiếp đến là Pháp, Đức, Nga. Lượng khách tăng cao kéo theo tổng thu từ khách du lịch trong 11 tháng năm 2024 ước khoảng 758.000 tỷ đồng, đưa mức tăng trưởng doanh thu của nhiều địa phương đạt con số ấn tượng. Có thể thấy, chính sách thị thực thông thoáng cùng các hoạt động xúc tiến, quảng bá mà ngành du lịch đã tổ chức trong thời gian qua đã kích thích khách quốc tế đến Việt Nam vào những tháng cuối năm. Với lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11 tăng cao nhất từ đầu năm đến nay, dự kiến ngành du lịch sẽ hoàn thành mục tiêu đón 17-18 triệu khách quốc tế năm 2024. - Năm nay xuất khẩu sầu riêng dự kiến tăng hơn năm ngoái 1 tỉ USD Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu rau quả năm 2024 sẽ đạt 7,1-,72 tỉ USD như mục tiêu ngành Nông nghiệp đề ra, trong đó xuất khẩu sầu riêng sẽ đạt khoảng 3,2 tỉ USD, tăng hơn năm ngoái 1 tỉ USD. Theo Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công thương) tháng 11 xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 500 triệu USD, giảm 3,8% so với tháng trước. Xuất khẩu rau quả tiếp tục giảm, trong đó xuất khẩu sầu riêng giảm vì sầu riêng Tây Nguyên vào cuối vụ thuận, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ vào vụ nghịch. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu nhiều chủng loại rau quả khác như: dừa tăng 60,6%, xoài tăng 43,5%, dưa hấu tăng 53,7… Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu thanh long và chanh leo giảm lần lượt 18,1% và 24,1%. Còn tính chung 11 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt con số ấn tượng khoảng 6,66 tỉ USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này nhờ sự tăng trưởng vượt bậc của sản lượng các loại trái cây chủ lực, kết hợp với việc khai thác hiệu quả thị trường Trung Quốc giúp xuất khẩu rau quả Việt Nam đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Dự báo xuất khẩu rau quả những tháng cuối năm sẽ đối mặt với những thách thức nhất định do nguồn cung một số loại trái cây chủ lực giảm. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường thế giới tăng cao, đặc biệt là Trung Quốc cùng với các Hiệp định thương mại sẽ là động lực hỗ trợ xuất khẩu. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, thời điểm này các nhà nhập khẩu Trung Quốc tăng thu mua sầu riêng phục vụ nhu cầu tiêu dùng Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, hiện nay sầu riêng Việt Nam đang nghịch mùa, sản lượng không đáp ứng nhu cầu thị trường tăng cao. “Với kết quả mười một tháng và tính đến thời điểm này còn hơn ba tuần nữa là kết thúc năm 2024. Chúng tôi cho rằng kim ngạch xuất khẩu rau quả năm 2024 sẽ đạt 7,1-,72 tỉ USD như mục tiêu ngành Nông nghiệp đề ra, trong đó sầu riêng sẽ đạt khoảng 3,2 tỉ USD, tăng hơn năm ngoái 1 tỉ USD”- ông Nguyên nói.