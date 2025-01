Điểm tin Kinh doanh 19/1: Giá vàng: Vàng nhẫn, vàng miếng SJC đồng loạt lao dốc trong phiên cuối tuần

Tỷ giá: Đồng USD thế giới tăng trở lại, “chợ đen” vẫn tiếp tục giảm; - Novaland chậm trả lãi gói trái phiếu quốc tế - Giá vàng: Vàng nhẫn, vàng miếng SJC đồng loạt lao dốc trong phiên cuối tuần Giá vàng thế giới hôm 18/1 giảm nhẹ trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, giao dịch 2.702 USD/ounce. Trong nước, cả vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu đều quay đầu giảm. Vàng miếng SJC niêm yết ở mức 86,9 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 86,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng cuối tuần quay đầu giảm cả trên thế giới lẫn trong nước sau hai phiên tăng liên tiếp. Cụ thể, tại thời điểm 13 giờ ngày 18/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 84,9-86,9 triệu đồng/lượng, giảm 400 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 2 triệu đồng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 84,6 triệu đồng/lượng, bán ra 86,3 triệu đồng/lượng, giảm 400 nghìn đồng/lượng lần lượt ở chiều mua vào và chiều bán ra so kết phiên trước đó. Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 84,9 triệu đồng/lượng và bán ra 86,9 triệu đồng/lượng, giảm 400 nghìn đồng mỗi lượng ở cả hai chiều (mua vào và bán ra) so chốt phiên hôm trước. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 giảm 600 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua và 500 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán so mức kết phiên hôm 17/1, giao dịch mua vào và bán ra lần lượt là 84,6-86,2 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ mua vào ở mức 85 triệu đồng/lượng và bán ra mức 86,9 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 100 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so kết phiên liền trước. Tính đến 13 giờ ngày 18/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm nhẹ 12,6 USD so kết phiên hôm trước xuống mức 2.702 USD/ounce. Giá vàng thế giới đi xuống do đồng USD mạnh hơn nhưng vẫn xác lập một tuần tăng giá. Giá vàng duy trì được mốc chủ chốt 2.700 USD/ounce và ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tục nhờ những bất ổn xung quanh chính sách sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump và tâm lý kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục cắt giảm lãi suất. Tại cuộc họp chính sách vào tháng trước, các quan chức FED cho biết, mặc dù lạm phát đã chậm lại nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% hằng năm của FED. Các nhà giao dịch nhận định gần như chắc chắn rằng, FED sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 28-29/1; đồng thời dự đoán sẽ có 2 lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm, khi Thống đốc FED Christopher Waller ám chỉ khả năng sẽ có thêm nhiều lần cắt giảm nữa nếu dữ liệu kinh tế tiếp tục suy yếu. Thị trường hiện đang chờ đợi lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 20/1 tới. Các mức thuế quan thương mại của ông dự kiến sẽ làm gia tăng thêm lạm phát và gây ra chiến tranh thương mại, có khả năng làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Theo Juan Carlos Artigas, trưởng phòng nghiên cứu toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), vàng sẽ tiếp tục tăng trưởng vào năm 2025, mặc dù tốc độ chậm lại so năm 2024. Vàng là một biện pháp phòng ngừa lạm phát rất hiệu quả. Các nhà đầu tư đã đổ xô vào kim loại quý trong bối cảnh thị trường biến động và rủi ro địa chính trị gia tăng. Ngoài ra, nhu cầu mua mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt là ở châu Á, đã thúc đẩy thị trường vàng. - Dự báo châu Á dẫn đầu tăng trưởng toàn cầu 2025 Các nền kinh tế châu Á được kỳ vọng sẽ dẫn dắt tăng trưởng toàn cầu vào năm 2025, bất chấp những thách thức hiện tại. Theo báo cáo của tổ chức tư vấn Asia House có trụ sở tại London đưa ra ngày 16/1, các yếu tố thúc đẩy sự phát triển của khu vực châu Á bao gồm tăng tốc số hóa, gia tăng chi tiêu tiêu dùng và ưu tiên các sáng kiến xanh. Báo cáo của tổ chức nghiên cứu độc lập thúc đẩy sự tương tác thương mại và chính trị giữa châu Á, Trung Đông và châu Âu, dựa trên dữ liệu phân tích của gần 100 nhà lãnh đạo doanh nghiệp, cung cấp bức tranh toàn diện về các xu hướng đang nổi lên. Trong khi đó, giới chuyên gia cũng cho rằng, nhu cầu tăng cao đối với các sản phẩm và dịch vụ liên quan sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh lớn cho các nền kinh tế trong khu vực châu Á. - Thị trường nông sản: Giá gạo Ấn Độ chạm 'đáy' của 18 tháng Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ hiện đã giảm xuống mức thấp nhất của 18 tháng, do áp lực từ việc đồng rupee bị mất giá kỷ lục và nguồn cung dồi dào. Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ hiện đã giảm xuống mức thấp nhất của 18 tháng, do áp lực từ việc đồng rupee bị mất giá kỷ lục và nguồn cung dồi dào. Trong tuần này, gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 431-440 USD/tấn, chạm ngưỡng thấp nhất kể từ ngày 20/7/2023, giảm so với mức giá 436-442 USD/tấn được ghi nhận vào tuần trước. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được chào bán từ 435-442 USD/tấn. Một thương gia có trụ sở ở Kolkata cho biết, thị trường đang “tràn ngập” gạo. Lượng gạo dành cho xuất khẩu hiện cao hơn đáng kể so với dự kiến của ngành cách đây hai tháng. Lượng gạo dự trữ của Ấn Độ vào đầu tháng 1/2025 đạt mức kỷ lục 60,9 triệu tấn, gấp 8 lần mục tiêu của chính phủ. Trong khi đó, đồng rupee đã chạm mức thấp kỷ lục so với đồng USD trong tuần này, làm tăng đáng kể lợi nhuận của các nhà xuất khẩu. Tại Việt Nam, trong tuần này, gạo 5% tấm được chào bán ở mức 422 USD/tấn, giảm so với mức 460 USD/tấn vào một tuần trước đó. Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm tiếp tục giảm xuống còn 460 -464 USD/tấn, thấp hơn đáng kể so với một tuần trước đó. - Novaland chậm trả lãi gói trái phiếu quốc tế Tập đoàn Novaland thông báo chậm thanh toán lãi cùa lô trái phiếu quốc tế trị giá hơn 320 triệu USD, đến hạn vào ngày 16/1/2025. Lô trái phiếu này được huy động từ năm 2021, có lãi suất 5,25%/năm và mệnh giá 300 triệu USD, được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore. Mặc dù đã đạt được sự đồng thuận về phương án tái cấu trúc, Novaland vẫn gặp khó khăn trong việc thanh toán lãi đúng hạn do nguồn thu bị ảnh hưởng bởi các thách thức của thị trường bất động sản Việt Nam. Do đó, tập đoàn đề xuất gia hạn thời gian thanh toán lãi và đang thương lượng với các trái chủ. Novaland cam kết nỗ lực đảm bảo quyền lợi của trái chủ và yêu cầu thêm thời gian để phục hồi tài chính. Đồng thời, công ty đã điều chỉnh giá chuyển đổi của trái phiếu, giảm 10% so với mức giá ban đầu. - Tỷ giá: Đồng USD thế giới tăng trở lại, “chợ đen” vẫn tiếp tục giảm Sáng 18/1, tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 24.341 VND/USD, tăng 8 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 109,41 điểm, tăng 0,45%. Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 - 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 - 25.450 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD trong nước vào sáng 18/1 giảm tại các NHTM có mức giao dịch. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.120 - 25.510 VND/USD giảm 39 VND tại cả 2 chiều mua - bán. Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 18/1 điều chỉnh nhẹ ở 2 chiều mua- bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.534 - 25.635 VND, tăng 1 VND ở chiều mua và giảm 10 VND bán so với phiên giao dịch ngày 17/1. Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động của USD với 6 đồng tiền chủ chốt hiện ở mức 109,41 điểm, tăng 0,45%. Đồng USD đã tăng so với các loại tiền tệ khác vào phiên giao dịch vừa qua, nhưng đã kết thúc tuần với mức giảm sau chuỗi 6 tuần tăng giá liên tiếp, khi các nhà đầu tư chờ đợi lễ nhậm chức Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và lộ trình chính sách rõ ràng của chính quyền mới.