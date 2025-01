Điểm tin Kinh doanh 21/1: Giá vàng: Vàng nhẫn, vàng miếng SJC đồng loạt giảm theo giá thế giới

VN-Index tăng nhẹ 0,44 điểm phiên đầu tuần; Kon Tum siết chặt quản lý sầu riêng, mít xuất khẩu - Giá vàng: Vàng nhẫn, vàng miếng SJC đồng loạt giảm theo giá thế giới Giá vàng thế giới hôm 20/1 bất ngờ giảm xuống 2.697 USD/ounce trước lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC cùng giảm 200.000 đồng, giao dịch bán ra lần lượt ở mức 86,7 triệu đồng/lượng và 86,1 triệu đồng/lượng. Tại thị trường trong nước, sáng 20/1, giá vàng đồng loạt giảm theo giá thế giới trước giờ Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức. Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ sáng 20/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 84,7-86,7 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng so kết phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 84,4 triệu đồng/lượng, bán ra 86,1 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng so chốt phiên hôm trước. Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 84,7 triệu đồng/lượng và bán ra 86,7 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 84,4-86 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ mua vào ở mức 84,6 triệu đồng/lượng và bán ra mức 86,1 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 400.000 đồng và 800.000 đồng so kết phiên trước đó. Tính đến 9 giờ sáng 20/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 4,8 USD so kết phiên trước đó xuống mức 2.697,2 USD/ounce. Tuần trước, giá vàng thế giới dao động trong biên độ lớn khi thị trường đón nhận các dữ liệu kinh tế được cho là sẽ tác động đến quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Giá vàng đã tăng mạnh lên mức cao nhất trong tuần là 2.725 USD/ounce và kết thúc tuần quanh mức 2.700 USD. Chủ tịch của Phoenix Futures and Options Kevin Grady nhận định rằng, giá vàng khó đoán trong ngắn hạn vì phụ thuộc rất nhiều vào tác động của thuế quan do ông Trump áp dụng. Dù vậy, theo ông Kevin Grady, bất kỳ đợt điều chỉnh nào cũng sẽ là cơ hội mua vào cho người tham gia thị trường. Nhìn xa hơn, ông Grady dự đoán rằng, giá vàng sẽ tăng và đạt 3.000 USD/ounce trong năm nay. Ole Hansen, trưởng phòng chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, dự báo, trong ngắn hạn vàng có thể tăng trở lại mức 2.725 USD/ounce. Theo vị chuyên gia này, ông Trump có thể sẽ không kiềm chế chi tiêu của Chính phủ và theo đuổi chính sách thắt lưng buộc bụng. Điều đó dẫn đến việc đồng USD yếu đi và vàng trở thành nơi trú ẩn an toàn mà giới đầu tư tìm đến. Về phần mình, Giám đốc điều hành Marc Chandler của Bannockburn Global Forex dự đoán giá vàng sẽ đạt mức cao kỷ lục mới trong năm 2025. Ông Chandler cũng cho rằng, triển vọng ngắn hạn của vàng cũng sẽ thuận lợi. “Việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục bổ sung vàng vào kho dự trữ, sự không chắc chắn chung quanh các chính sách và trình tự của chính quyền mới của Mỹ cùng việc lãi suất của Mỹ giảm có thể khuyến khích các nhà đầu tư mua vào", Chandler nhận định. 11 nhà phân tích tại Wall Street-Phố Wall đã tham gia Khảo sát vàng mới nhất của Kitco News, trong đó, 7 chuyên gia (tương đương 64%) dự đoán ​​giá vàng sẽ tăng trong tuần này. 2 nhà phân tích (18%) cho rằng giá vàng sẽ giảm. 2 người còn lại nghiêng về quan điểm trung lập. Trong khi đó, 105 nhà đầu tư nhỏ lẻ (tương đương 64%) trong số 156 nhà đầu tư tại Main Street-Phố Chính dự báo vàng sẽ tăng giá trong tuần này. 34 nhà đầu tư (22%) cho rằng kim loại quý này sẽ giao dịch ở mức thấp hơn. 17 người còn lại (11%) cho rằng giá vàng sẽ đi ngang. Sáng 20/1, chỉ số USD-Index giảm nhẹ xuống 109,16 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm nhích lên 4,625%; chứng khoán Mỹ vừa ghi nhận tuần tăng điểm; giá dầu giảm nhẹ trong ngày ông Donald Trump nhậm chức, giao dịch ở mức 80,73 USD/thùng đối với dầu Brent và 77,41 USD/thùng với dầu WTI. - VN-Index tăng nhẹ 0,44 điểm phiên đầu tuần Chốt phiên đầu tuần VN-Index vẫn đảo chiều kịp thời và tăng 0,44 điểm tương đương +0,04% so với tham chiếu. Phiên đầu tuần (20/1), thanh khoản tiếp tục thể hiện sự trì trệ của cung cầu, nhưng các giao dịch ngắn hạn vẫn khá sôi động. Đóng cửa phiên 20/1, VN-Index tăng nhẹ 0,44 điểm lên 1.249,55 điểm. Thanh khoản ở mức thấp với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt vỏn vẹn 7.787 tỷ đồng. Kết quả này có được là nhờ cổ phiếu ngân hàng nổi lên, dù không phải tất cả. VN30-Index cũng nhờ nhóm ngân hàng mà tăng 0,26%, mạnh nhất trong các chỉ số nhóm vốn hóa. VCB sụt giảm 0,86% là trụ ngân hàng khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất. VPB cũng đỏ nhẹ 0,27% nhưng đó chỉ là cá biệt trong nhóm ngân hàng. Đại đa số cổ phiếu nhóm này trong rổ VN30 khá mạnh, thậm chí trở thành những mã giữ nhịp: HDB tăng 2,22%, MBB tăng 1,63%, TPB tăng 1,55%, VIB tăng 1,26%, BID tăng 1,01%. Những cổ phiếu khác cùng nhóm như PGB, VAB, BVB cũng khá tốt. Tới 8/10 cổ phiếu kéo điểm tốt nhất cho VN-Index thuộc nhóm ngân hàng và trong 27 mã của nhóm, chỉ 6 mã đóng cửa trong sắc đỏ. Trong bối cảnh dòng tiền chung rất ảm đạm, tới 5 cổ phiếu ngân hàng nằm trong nhóm 10 mã giao dịch sôi động nhất và đều khớp trên 100 tỷ đồng. Tổng nhóm có 11/27 cổ phiếu đạt giao dịch vượt mức này. Tính chung cổ phiếu ngân hàng sàn HoSE đóng góp khoảng 30% vào thanh khoản sàn, là tỷ trọng cao nhất 15 phiên. Phần còn lại của thị trường diễn biến ở hai thái cực: Một bên giảm giá khá mạnh do áp lực chốt lời ngắn hạn, thậm chí nhiều mã có thanh khoản cao. Phía còn lại những cổ phiếu vẫn đang tăng mạnh nhờ sức mua còn tốt. VN-Index kết phiên có độ rộng đã nghiêng nhiều hơn về phía giảm với 240 mã đỏ/176 mã xanh. Trong số giảm có 82 mã giảm quá 1%, thanh khoản chiếm 14,8% sàn. Một số mã “đình đám” những ngày qua bị chốt mạnh có thể kể tới KBC giảm 1,01% thanh khoản 139,9 tỷ đồng; VND giảm 1,65% với 107,1 tỷ; HHV giảm 1,59% với 77,7 tỷ; HAH giảm 2,11% với 69 tỷ; CTD giảm 1,08% với 61,9 tỷ; VDS giảm 3,85% với 61 tỷ… Ngoài ra giao dịch lẻ tẻ có TCO giảm 6,43%, SJS giảm 5,37%, HTN giảm 3,81%, PSH giảm 2,92%, BMC giảm 2,28%... Hoạt động chốt lời ở các cổ phiếu tăng tốt 5-6 phiên gần đây là điều có thể đoán trước vì thị trường đột nhiên đảo chiều nhưng thanh khoản rất kém. Dòng tiền nóng chỉ có thể tranh thủ ở những mã có vốn hóa nhỏ, thanh khoản thấp và dễ đẩy biên độ. Nhịp tăng đầu cơ này dễ bị ngắt quãng bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vì không ai dám chắc sẽ có thông tin bất lợi nào sẽ xuất hiện trong 2 tuần nghỉ. Vì vậy tâm lý “ăn chắc” sẽ chiếm ưu thế. Trong các cổ phiếu đầu cơ, tùy từng mã có dòng tiền khác nhau và sự phân hóa sức mạnh vẫn còn. Ví dụ trong 176 cổ phiếu xanh ở HoSE, vẫn có 63 mã tăng trên 1%. Trừ nhóm ngân hàng dẫn đầu như HDB, VIB, MBB, BID khớp rất nhiều, còn có VHC tăng 4,47%, EVF tăng 2,65%, ORS tăng 1,06%, TRC tăng 7%, DPR tăng 1,55%, DGW tăng 1,59%, BFC tăng 2,08%... Các mã này thanh khoản không tệ, đều từ 20 tỷ đồng trở lên. Nhìn chung khả năng đầu cơ ở các cổ phiếu là không giống nhau, cũng như tiềm lực của đám đông tham gia. Mặt khác, biên độ tăng cũng không đồng đều nên có thể dòng tiền nóng vẫn còn khả năng luân chuyển. Khối ngoại hôm 20/1 duy trì bán ròng sang phiên thứ 10 liên tiếp, nhưng cường độ có giảm xuống. Cụ thể, khối này rút ròng 247,6 tỷ đồng trên HoSE và khoảng 38 tỷ đồng nữa trên UpCOM, HNX. - Nestlé Việt Nam trao tặng hơn 17.000 sản phẩm nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhân dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức trao tặng hàng nghìn phần quà cho các gia đình chính sách, công nhân, học sinh-sinh viên và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước, đặc biệt là các tỉnh vùng sâu, vùng xa. Từ cuối tháng 12 đến nay, Nestlé Việt Nam đã trao tặng hơn 17.000 sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng, tổng giá trị gần 600 triệu đồng cho các nhóm đối tượng chính sách, những người có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương thông qua các tổ chức gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Đồng Nai, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, Hội chữ thập đỏ Huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai), Trung Tâm Hỗ trợ Học Sinh, Sinh viên (Thành đoàn TP.HCM), và nhiều đơn vị khác. Theo đó, Nestlé Việt Nam vừa hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng quà Tết cho 20 mẹ Việt Nam Anh Hùng, 200 gia đình chính sách, 200 trẻ mồ côi, 50 Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương và 7 đồn biên phòng các tỉnh Bắc Kạn, Kon Tum, Lai Châu, Long An, Nghệ An, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Vĩnh Long góp phần chia sẻ yêu thương và lan tỏa tinh thần nhân ái trong dịp Tết cổ truyền. Đây là một trong những hoạt động thường niên do Nestlé Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện trong khuôn khổ chương trình hợp tác chiến lược giữa hai bên từ 2020 đến nay. Đồng thời, chung tay cùng chương trình “Vận động hỗ trợ cho học sinh, sinh viên khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ - 2025” do Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên phát động, Nestlé Việt Nam cũng đã trao tặng các phần quà thiết thực nhằm góp phần mang đến một cái Tết trọn vẹn hơn cho các em. - Kon Tum siết chặt quản lý sầu riêng, mít xuất khẩu Kon Tum hiện có 18 mã số vùng trồng nông nghiệp phục vụ cho xuất khẩu với diện tích hơn 325 ha; trong đó có 6 mã số vùng trồng đối với cây sầu riêng và 3 mã số vùng trồng đối với cây mít. Trước thông tin Tổng cục Hải quan Trung Quốc ra cảnh báo với sản phẩm sầu riêng, mít của Việt Nam, đồng thời, nhận đề nghị của Cục Bảo vệ thực vật về việc tăng cường kiểm tra, giám sát vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu, ngành nông nghiệp tỉnh Kon Tum đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý chất lượng đối với các sản phẩm sầu riêng, mít. Sau khi tổ chức, cá nhân cung cấp các hồ sơ nêu trên, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật rà soát và tổng hợp hồ sơ đăng ký cấp mã vùng trồng. Nếu hồ sơ đã đáp ứng đầy đủ sẽ tiến hành kiểm tra, khảo sát vùng trồng xin cấp mã số. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ gửi mã số vùng trồng cho Cục Bảo vệ thực vật để thực hiện đàm phán với nước nhập khẩu đề nghị phê duyệt mã số. Theo thống kê, Kon Tum hiện có 18 mã số vùng trồng nông nghiệp phục vụ cho xuất khẩu với diện tích hơn 325 ha; trong đó có 6 mã số vùng trồng đối với cây sầu riêng và 3 mã số vùng trồng đối với cây mít. - Lợi nhuận năm 2024 của EVNFinance vượt 20% kế hoạch Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (HOSE, mã CK: EVF) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV năm 2024, trong đó, lợi nhuận trước thuế lũy kế năm 2024 vượt 20% kế hoạch Đại hội cổ đông giao và tăng ngoạn mục 72% so với năm 2023. Theo báo cáo tài chính quý IV năm 2024, tổng tài sản của EVNFinance đạt 59.598 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2023 và vượt 9% so với mục tiêu kế hoạch năm. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 46.802,9 tỷ đồng, tăng gần 13.250 tỷ đồng so với năm 2023. Theo Báo cáo kết quả hoạt động, lợi nhuận trước thuế quý IV của EVNFinance đạt hơn 166 tỷ đồng, lũy kế bốn quý năm 2024 đạt 703,7 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần tăng gấp đôi năm 2023, đạt 1.444 tỷ đồng, so với mức 709 tỷ đồng của năm 2023. Kết quả này đạt được nhờ là thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 4.276,7 tỷ đồng, tăng 283 tỷ so với năm 2023, trong khi chi phí lãi và các chi phí tương tự giảm mạnh, 452 tỷ đồng - là kết quả của việc EVNFinance kiểm soát và tối ưu chi phí lãi. Hoạt động dịch vụ chuyển biến tích cực hơn so với 2023, với thu nhập gần 75 tỷ đồng, tăng 40% so với năm ngoái. Năm 2024, EVNFinance triển khai hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đóng góp lợi nhuận 15 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối tuy chưa có lãi, lỗ 43,1 tỷ đồng nhưng giảm một nửa mức lỗ so với năm 2023. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 1.349 tỷ đồng, tăng 552 tỷ đồng so với năm 2023. Tuy nhiên, trước diễn biến không thuận lợi của thị trường chứng khoán, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư không đạt kỳ vọng, lỗ 49,7 tỷ đồng so với lãi 315,7 tỷ đồng so với năm trước.