Hết đường ở Man United, tiền đạo Rashford phải ra đi

Monaco đã nổi lên là ứng cử viên hàng đầu cho việc ký hợp đồng cho mượn với tiền đạo Rashford từ Manchester United trong tháng này, bên cạnh sự nhòm ngó của nhiều đội bóng lớn khác. Man United đã xem xét các lựa chọn mà tiền đạo Rashford có thể ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, và người ta tin rằng Monaco có thể đủ khả năng chi trả cho hợp đồng cho mượn hấp dẫn nhất. Cầu thủ lập hat-trick khiến MU mất chức vô địch rồi vào phòng thay đồ MU... xin chữ ký Tờ The Sun viết: “AC Milan đã không còn quan tâm đến tiền đạo Rashford trong khi Borussia Dortmund, Juventus muốn mượn anh ấy nhưng mong đợi Man United sẽ tài trợ một nửa lương. West Ham cũng để mắt tới ngôi sao người Anh khi đội bóng chủ quản muốn họ trả khoảng 40 triệu bảng Anh”. Anh trai Dwaine Maynard cũng là người đại diện của tiền đạo Rashford muốn anh gia nhập Barcelona nhưng đội bóng lớn của La Liga này bị cấm ký hợp đồng với cầu thủ mới do khoản nợ hiện đã lên tới gần 850 triệu bảng Anh. HLV Amorim cho rằng Rashford không phù hợp trong đội hình của ông. Ảnh: GETTY. Cuối cùng, Monaco có thể là một lựa chọn cho đến cuối mùa giải theo dạng cho mượn. CLB nước Pháp nổi tiếng với nguồn tài chính dồi dào, đang xem xét việc chiêu mộ tiền đạo Rashford, dù anh vẫn bày tỏ mong muốn tiếp tục thi đấu tại Old Trafford. Theo tờ Mail Sport, Rashford hiện đã sẵn sàng trở lại thi đấu và không mang bất kỳ sự thù oán nào với HLV Ruben Amorim, dù bị gạch tên khỏi đội hình. Tuy nhiên, tương lai của cầu thủ 27 tuổi này vẫn chưa rõ ràng, với các cuộc đàm phán về khả năng ra đi tạm thời đang được tiến hành. Trong số những CLB quan tâm đến tiền đạo người Anh, chỉ có Monaco đưa ra một số điều kiện khả dĩ nhất để giành chữ ký của Rashford. Họ sẵn sàng trả hầu hết, nếu không phải toàn bộ, mức lương 315.000 bảng mỗi tuần của anh. Điều này có thể là lợi thế lớn trong bối cảnh một số CLB khác đều gặp khó khăn tài chính. Rashford trước đó từng từ chối sự quan tâm từ Saudi Arabia, trong khi một đội bóng của Serie A đã rút lui khỏi thương vụ này trong những ngày gần đây. Hiện tại, tiền đạo Rashford vẫn tập luyện cật lực dù không có cửa ra sân. Anh duy trì thể lực bằng các buổi tập luyện thêm tại trung tâm Carrington, thậm chí còn thuê một HLV cá nhân để giữ phong độ và sẵn sàng thi đấu trong trận gặp Rangers tại Europa League giữa tuần này. Chân sút người Anh có thể tự chọn tương lai của mình ở nơi khác ngay trong tháng này. Ảnh: GETTY. Một nguồn tin nội bộ tiết lộ, tiền đạo Rashford “hoàn toàn muốn cống hiến 100% sức lực cho đội bóng”, nhưng ông thầy trẻ Amorim bảo vệ quyết định loại anh khỏi đội hình. HLV Ruben Amorim khẳng định việc không cho Marcus Rashford ra sân không phải là nguyên nhân dẫn đến chuỗi kết quả bết bát của Manchester United: “Như các bạn nói, đó là quyết định của tôi. Trong những trận gần đây mà chúng tôi thua, Rashford không có mặt. Tôi không muốn đổ lỗi cho Rashford trong tình cảnh hiện tại”. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn nhấn mạnh thêm: “Rashford không liên quan đến giai đoạn khó khăn này vì cậu ấy không thi đấu. Tôi sẽ không sử dụng một cầu thủ mà tôi không tin là phù hợp nhất cho đội hình”. Trước đó, tiền đạo Rashford tuyên bố anh đã “sẵn sàng cho một thử thách mới” và chấp nhận rời xa đội bóng mà anh đã gắn bó từ nhỏ. Tuy nhiên, các nguồn tin cũng cho biết Man United sẽ lắng nghe những lời đề nghị hợp lý, dù Rashford chưa chủ động thúc đẩy việc rời đi. Và với sự quan tâm từ Monaco và những đội bóng lớn khác, tương lai của tiền đạo Rashford hứa hẹn sẽ tiếp tục là chủ đề nóng trong những tuần tới.