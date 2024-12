Điểm tin Kinh doanh 6/12: Giá vàng: Ổn định cả vàng miếng và vàng nhẫn

Bật tăng mạnh trong phiên chiều, VN-Index lên sát 1.270 điểm; Bitcoin lần đầu vượt mốc 100.000 USD - Giá vàng: Ổn định cả vàng miếng và vàng nhẫn Giá vàng chiều 5-12 ổn định cả vàng miếng và vàng nhẫn. Cụ thể, giá vàng miếng SJC giữ nguyên so với chốt phiên hôm 4/12. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá vàng miếng SJC ở mức 83 - 85,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 4/12. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI công bố giá bán vàng miếng SJC ở mức 83 - 85,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 4/12. Giá vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh công bố giá bán vàng miếng ở mức 83,200 - 84,350 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 50.000 đồng/lượng bán ra so với chốt phiên hôm 4/12. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng 83 - 85,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 4/12. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC công bố giá vàng nhẫn ở mức 83 - 84,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 4/12. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 83,3 - 84,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 4/12. Giá vàng thế giới hôm 5/12 vẫn duy trì trên mốc 2.654,03 USD/ounce. - Anh phê chuẩn vụ sáp nhập giữa Vodafone và Three Ngày 5/12, Anh phê chuẩn vụ sáp nhập trị giá 19 tỷ USD giữa 2 mạng di động Vodafone UK và Three UK của Hutchison để tạo ra một mạng di động lớn nhất nước này và giảm số mạng di động từ 4 xuống còn 3. Cơ quan Thị trường và cạnh tranh (CMA) trước đây cho rằng thương vụ này có thể khiến khách hàng phải chịu giá cao, tuy nhiên sau đó đánh giá rằng các cam kết về đầu tư mạng và bảo vệ ngắn hạn với cả khách hàng lẻ và đại lý là đủ để giải quyết các quan ngại. CMA nhận định: "Chúng tôi tin rằng vụ sáp nhập có thể tăng cạnh tranh trong lĩnh vực di động của Anh và cần được cho phép thực hiện, tuy nhiên với điều kiện Vodafone và Three đồng ý thực hiện các đề xuất của chúng tôi". - Bật tăng mạnh trong phiên chiều, VN-Index lên sát 1.270 điểm Mở cửa phiên giao dịch ngày 5/12, VN-Index tăng điểm nhẹ khi sắc xanh chiếm ưu thế trong nhóm bluechip. Một số cổ phiếu lớn đóng góp tích cực cho đà tăng của chỉ số như VHM, MWG, BID, CTG… Trong khi đó, áp lực cung tại những cổ phiếu lớn như PLX, SAB, BVH… lại kìm hãm đà hồi phục của thị trường chung. Chỉ số chung biến động lình xình trong suốt phiên giao dịch sáng, trước khi bật tăng mạnh trong phiên giao dịch chiều. Sắc xanh lan tỏa ra hầu hết các nhóm ngành. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, nguyên vật liệu, công nghệ, bán lẻ ghi nhận mức tăng mạnh như HCM, FTS, SSI, VCI, BID, STB, CTG, DXG, HDG… Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa tại 1.267,53 điểm, tăng 27,12 điểm, tương đương 2,19%. Thanh khoản cũng leo dốc lên hơn 21 nghì tỷ đồng khớp lệnh. Đồng thời, khối ngoại cũng gia tăng quy mô mua ròng lên gần 670 tỷ đồng, tập trung mua nhiều cổ phiếu như HPG, MSN, SSI, CTG… Nhận định thị trường cơ sở, các chuyên gia chứng khoán cho biết, thị trường Châu Á - Thái Bình Dương diễn biến trái chiều vào thứ Năm sau khi các chỉ số chứng khoán Phố Wall đạt mức cao kỷ lục, bất chấp tình hình chính trị toàn cầu bất ổn. Trong nước, VN-Index bật tăng mạnh trong phiên chiều. Về kỹ thuật, bên mua tỏ ra khá quyết liệt trong phiên hôm 5/12, giúp VN-Index đóng cửa vượt đường MA10 và MA200. Sự gia tăng của thanh khoản cho thấy dòng tiền được đẩy vào thị trường khá mạnh mẽ và tiếp tục ủng hộ cho khả năng chinh phục ngưỡng cản tiếp theo 1.275. Phân tích kĩ thuật, VCBS cũng cho biết, VN-Index kết phiên hình thành nến xanh tăng điểm ấn tượng với sự phục hồi mạnh mẽ ở nhóm blue-chips cùng sự gia tăng của thanh khoản mua chủ động. Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI và MACD hướng lên sau khi hình thành đáy nhỏ cho thấy sự trở lại chủ động của lực cầu giải ngân ở vùng giá chiết khấu sâu. Đường +DI hướng lên mốc 25 nhưng đường ADX vận động dưới mốc này, đồng thời chỉ số chung đang tiệm cận kháng cự ngắn hạn 1270, cũng là đường mây Senkou-span B nên xác suất cao thị trường vẫn xảy ra rung lắc điều chỉnh ở biên độ khoảng 10 điểm trong các phiên tiếp theo nhưng xu hướng chính vẫn sẽ tiếp tục hướng lên vùng 1.300 điểm. Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung vận động ra ngoài đường biên trên dải Bollinger band và chỉ báo RSI cũng bẻ ngang trên ngưỡng 70 nên xác suất rung lắc điều chỉnh là khó tránh. Tuy nhiên, VN-Index đang ở trên dải mây xanh Ichimoku và đường +DI, ADX neo trên mốc 25 nên nhìn chung thị trường vẫn sẽ hướng lên các mốc điểm cao hơn sau khi điều chỉnh. VCBS cho rằng, thanh khoản gia tăng tốt trong phiên phần nào cho thấy sự cải thiện trong tâm lý nhà đầu tư sau những phiên điều chỉnh. - Bitcoin lần đầu vượt mốc 100.000 USD Bitcoin đã tăng vọt lên mức cao chưa từng có kể từ khi Donald Trump thắng cử vào ngày 5/11. Bitcoin đã vượt mốc 100.000 đô la lần đầu tiên khi một đợt tăng giá mạnh mẽ đang diễn ra, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump chọn người ủng hộ tiền điện tử Paul Atkins làm lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Ông Trump cho biết ông Atkins, Giám đốc điều hành của Patomak Partners và cựu ủy viên SEC, là "một nhà lãnh đạo đã được chứng minh về các quy định hợp lý". Trong những năm sau khi rời SEC, ông Atkins đã phản đối việc quản lý thị trường quá mức. Ông Trump viết trên Truth Social: “Ông ấy tin vào lời hứa về thị trường vốn mạnh mẽ, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư và cung cấp vốn để biến nền kinh tế của chúng ta trở thành nền kinh tế tốt nhất thế giới. “Ông cũng nhận ra rằng tài sản kỹ thuật số và các sáng kiến ​​khác đóng vai trò quan trọng trong việc đưa nước Mỹ vĩ đại hơn bao giờ hết". Bitcoin đã tăng vọt lên mức chưa từng có kể từ khi ông Trump thắng cử vào ngày 5/11. Tiền điện tử này đã tăng mạnh từ 69.374 đô la vào Ngày bầu cử và tăng lên tới 101.512 đô la vào thứ Tư 4/12, chỉ 2 năm sau khi giảm xuống dưới 17.000 đô la sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Bitcoin sẽ duy trì trên mức 100.000 đô la được thèm muốn trong bao lâu vẫn chưa chắc chắn. Cũng như mọi thứ trong thế giới tiền điện tử đầy biến động, tương lai là điều không thể dự đoán được. Trong khi một số người lạc quan về mức tăng trưởng trong tương lai, những chuyên gia khác vẫn tiếp tục cảnh báo về rủi ro đầu tư. - TPHCM nhập siêu gần 5,5 tỷ USD sau 11 tháng Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa lũy kế từ đầu năm đến thời điểm ngày 15-11 trên địa bàn TPHCM đạt 113,46 tỷ USD, tăng 9,79% so với cùng kỳ. Nội dung này được ông Phan Minh Lê, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM cho biết tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, chiều 5-12. Theo đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa lũy kế từ đầu năm đến thời điểm ngày 15-11 trên địa bàn TPHCM đạt 113,46 tỷ USD, tăng 9,79% so với cùng kỳ năm 2023 là 103,34 tỷ USD. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu đạt 53,86 tỷ USD, tăng 9,91% so với cùng kỳ năm 2023; kim ngạch nhập khẩu đạt 59,60 tỷ USD, tăng 9,67%. Như vậy, sau 11 tháng, TPHCM nhập siêu 5,48 tỷ USD. Về kết quả thu ngân sách nhà nước, số thuế thực nộp NSNN lũy kế tính từ đầu năm đến thời điểm ngày 15-11 đạt 110.441 tỷ đồng và dự toán pháp lệnh đạt 84,42% (130.800 tỷ đồng), tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2023.