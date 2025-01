Giá xăng dầu hôm nay (21-1): Tiếp tục giảm

Giá xăng dầu thế giới tiếp tục “hạ nhiệt”. Giá xăng dầu trong nước có thế kéo dài đà tăng. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tuần (ngày 20-1), giá dầu giảm tốc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên thệ nhậm chức lần thứ hai và cho biết ông sẽ ngay lập tức ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng quốc gia, cam kết sẽ lấp đầy kho dự trữ chiến lược và xuất khẩu năng lượng của Mỹ trên toàn thế giới. Giá dầu đang "hạ nhiệt". Ảnh minh họa: Business Today Giá dầu Brent giảm 64 cent, tương đương 0,8%, xuống mức 80,15 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm gấp đôi so với dầu Brent, trượt dốc 1,3 USD, tương đương 1,7%, xuống mức 76,58 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI giao tháng 3 giảm 91 cent, tương đương 1,2%, xuống mức 76,48 USD/thùng. Không có hợp đồng thanh toán nào cho WTI trong ngày 20-1 vì đúng vào kỳ nghỉ lễ Martin Luther King Jr. của Mỹ. Reuters cho biết, ông Trump sẽ sử dụng thẩm quyền để nhanh chóng phê duyệt các dự án dầu khí và điện mới mà thông thường phải mất nhiều năm để cấp phép. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump từng tuyên bố sẽ “khoan, khoan, khoan”. Theo một quan chức của Mỹ, Tổng thống thứ 47 của Mỹ sẽ ký một sắc lệnh hành pháp tập trung vào Alaska, tiểu bang rất quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ và có thể cho phép vận chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng đến các khu vực khác của Mỹ và các nước đồng minh. Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết, trọng tâm hiện nay là các sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Donald Trump sẽ ký trong 24 giờ tới. Giá dầu chuẩn Brent và WTI đã tăng hơn 1% vào tuần trước, đánh dấu mức tăng hằng tuần thứ 4 liên tiếp sau khi chính quyền Biden áp đặt lệnh trừng phạt đối với hơn 100 tàu chở dầu và 2 nhà sản xuất dầu của Nga. Điều đó khiến các nước mua dầu hàng đầu là Trung Quốc và Ấn Độ phải tranh giành để có được các lô hàng dầu một cách nhanh chóng và phải chạy đua tìm nguồn cung bằng tàu biển, vì các đại lý dầu của Nga và Iran tìm kiếm các tàu chở dầu không bị trừng phạt để vận chuyển dầu. Theo các nhà phân tích của ANZ, mặc dù lệnh trừng phạt mới có thể cắt giảm nguồn cung gần 1 triệu thùng/ngày từ Nga, nhưng mức tăng giá gần đây có thể không kéo dài tùy thuộc vào hành động của ông Trump. Các nhà phân tích cho biết ông Trump đã hứa sẽ giúp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine một cách nhanh chóng, có thể bao gồm việc nới lỏng một số hạn chế để có thể đạt được thỏa thuận. Giá dầu tuần này liệu có thể chấm dứt chuỗi tăng 4 tuần? Ảnh minh họa: Bloomberg Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng ông Donald Trump chỉ vài giờ trước lễ nhậm chức tại Washington và cho biết ông sẵn sàng đối thoại với chính quyền mới của Mỹ về vấn đề Ukraine và vũ khí hạt nhân. Căng thẳng “hạ nhiệt” ở Trung Đông cũng kìm hãm giá dầu. Hamas và Israel đã trao đổi con tin và tù nhân hôm 19-1, đánh dấu ngày đầu tiên ngừng bắn sau 15 tháng giao tranh. Trung tâm điều phối hoạt động nhân đạo có trụ sở tại Sanaa cho biết, lực lượng Houthi của Yemen sẽ chỉ nhằm vào các tàu có kết nối với Israel sau khi lệnh ngừng bắn ở Gaza có hiệu lực. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 21-1 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 20.731 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 21.220 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 19.782 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 19.706 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 17.181 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 23-1. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước tăng tuần thứ 4 liên tiếp nên giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng cũng sẽ giữ đà tăng. Tuy nhiên, giá có thể chấm dứt chuỗi hat-trick tăng nếu giá xăng dầu thế giới giảm sốc trong những phiên giao dịch tới. Tại lần điều chỉnh giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 tăng 319 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 201 đồng/lít, dầu diesel tăng 539 đồng/lít, dầu hỏa tăng 462 đồng/lít. Đáng chú ý là dầu mazut tăng vọt 999 đồng/kg. MAI HƯƠNG