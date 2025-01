Grab, Be nói gì về việc nhiều tài xế xe công nghệ tắt app, khách khó đặt xe?

Nhiều người dân ở TP HCM phản ánh rất khó đặt xe công nghệ những ngày sát Tết, trong khi một số tài xế thừa nhận đã tắt app nghỉ sớm Gần đây, nhiều người dân tại TP HCM cho biết việc gọi xe công nghệ rất khó khăn, phải mất hơn 1-2 giờ mới có tài xế nhận cuốc. Giá cước dù tăng cao so với bình thường nhưng vẫn không kiếm được xe. Theo một số tài xế xe công nghệ, do cận Tết, giao thông đông đúc nên việc ùn tắc dễ xảy ra, ảnh hưởng đến hoạt động của họ. Thu nhập giảm mạnh nên họ chọn cách tắt app trong một số thời điểm hoặc nghỉ Tết sớm. Nhiều người dân phản ánh việc gọi xe công nghệ thời gian gần đây tất khó khăn Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện hãng xe công nghệ Grab khẳng định giá cước cơ bản của dịch vụ Grab không thay đổi. Tùy theo từng thời điểm ở từng khu vực, biểu giá cước có thể được áp dụng linh động. Dù vậy, Grab thừa nhận đối tác tài xế của mình những ngày qua gặp một số khó khăn trong vận hành, mất nhiều thời gian hơn trước để đón khách và hoàn thành cuốc xe, nhất là trong khung giờ cao điểm. Nhờ sự hoạt động tích cực của tài xế và hãng áp dụng thêm một số cải tiến công nghệ, bao gồm việc cập nhật tình hình giao thông, Grab ghi nhận số cuốc xe hoàn thành cao hơn hẳn so với tuần trước đó. Dù vậy, do nhu cầu đi lại, mua sắm, họp mặt cuối năm... của người dân tăng rất mạnh, nhất là vào khung giờ cao điểm tối và cuối tuần, dẫn đến trình trạng ở một số thời điểm và khu vực, người dùng khó đặt dịch vụ Grab. "Rất mong khách hàng thông cảm. Grab đang tiếp tục nỗ lực để xử lý tình trạng này" - đại diện Grab thông tin. Be Group cũng cho biết khách đặt xe công nghệ gần đây tăng cao đột biến, xuất phát từ nhu cầu gia tăng trong dịp cuối năm với các hoạt động như tất niên, mua sắm, giao hàng hỏa tốc, mua vé xe tàu Tết... Tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực trung tâm thành phố vào giờ cao điểm trong giai đoạn cận Tết cũng là một nguyên nhân khiến thời gian đón và hoàn thành chuyến đi kéo dài, làm giảm năng suất hoạt động của tài xế. Để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, Be Group đã cải tiến bản đồ và tính năng chỉ đường (navigation), giúp tài xế lựa chọn lộ trình tối ưu, tránh các điểm ùn tắc giao thông, rút ngắn quãng đường và giảm thời gian di chuyển. Ngoài ra, hãng liên tục tuyển dụng, đào tạo đối tác tài xế mới. Be còn sử dụng dữ liệu để dự báo trước các khung giờ và khu vực cao điểm, từ đó triển khai chính sách khuyến khích tài xế gia tăng hoạt động, đảm bảo phục vụ khách hàng kịp thời. Bên cạnh đó, Be cung cấp các chương trình thưởng đặc biệt để khuyến khích tài xế hoạt động trong khung giờ cao điểm hoặc tại các khu vực có nhu cầu lớn. Be Group khuyến khích khách hàng phối hợp đón tài xế tại các điểm phù hợp và thuận tiện, góp phần giảm thiểu thời gian chờ đợi và đảm bảo hành trình suôn sẻ hơn. Be cũng tăng cường các kênh chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh phối hợp với các trung tâm thương mại, nhà hàng, địa điểm công cộng… để tối ưu hóa luồng di chuyển và có thêm nhiều khuyến mãi hấp dẫn tới khách hàng. Be cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, vận hành linh hoạt để đảm bảo khách hàng có trải nghiệm di chuyển và giao hàng tốt nhất, đặc biệt trong mùa cao điểm cuối năm.