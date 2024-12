Điểm tin Kinh doanh 1/12: Giá vàng: Vàng PNJ tăng nhẹ

Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 2/12 đến 6/12; Cho phép Vietnam Airlines chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - Giá vàng: Vàng PNJ tăng nhẹ Giá vàng chiều 30-11, theo ghi nhận giá vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh tăng nhẹ còn các thương hiệu khác không có biến động so với hôm 29-11. Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: 83,3 triệu đồng/lượng mua vào, 85,8 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng SJC Phú Quý: 83,3 triệu đồng/lượng mua vào, 85,8 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng DOJI tại Hà Nội và DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 83,3 triệu đồng/lượng mua vào, 85,8 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 83,3 triệu đồng/lượng mua vào, 85,8 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh: 83,5 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 100 nghìn đồng/lượng so với hôm qua), 84,6 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 100 nghìn đồng/lượng so với hôm qua). Trên thị trường vàng thế giới, giá vào neo ở mức 2.650 USD/ounce. Giới chuyên gia cho rằng, giá vàng thế giới sẽ chứng kiến nhiều biến động trong thời gian tới khi thị trường phản ứng với những bình luận của Tổng thống đắc cử Donald Trump trước bài phát biểu của ông. Về dài hạn, nhiều ý kiến cho rằng, kim loại quý này vẫn được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố như lực cầu trú ẩn an toàn, lãi suất tiếp tục được nới lỏng. Phillip Streible (Blue Line Futures) dự báo giá vàng có thể đạt mức 3.000 USD/ounce trong nửa đầu năm 2025. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào việc lạm phát có gia tăng đột biến buộc Fed phải tăng lãi suất hay không. - Dự báo thị trường mua bán sáp nhập tại Việt Nam sẽ nhộn nhịp trở lại Sự trầm lắng này chỉ là vấn đề mang tính thời điểm và xu hướng chung của thị trường toàn cầu, kinh tế thế giới vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau đại dịch và biến động địa chính trị trên thế giới. Thị trường mua bán sáp nhập (M&A) Việt Nam vẫn luôn được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá là một thị trường an toàn, hấp dẫn, giàu tiềm năng, là nơi có thể đặt niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng và cơ hội đầu tư. “Mặc dù, còn nhiều khó khăn, thách thức đón chờ trước mắt nhưng hoạt động M&A sẽ sớm phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, các nhà đầu tư sẽ sớm trở lại và các thương vụ M&A sẽ nhộn nhịp trở lại”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Tâm kỳ vọng. Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm thông tin, thị trường M&A Việt Nam đang có xu hướng chậm lại khi 10 tháng năm 2024, chỉ có 2.669 giao dịch góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, với tổng giá trị vốn góp đạt hơn 3,68 tỷ USD, giảm 10,4% về số lượt và giảm 29% về giá trị so với cùng kỳ. Theo đánh giá của Thứ trưởng Tâm, sự trầm lắng này chỉ là vấn đề mang tính thời điểm và xu hướng chung của thị trường toàn cầu, kinh tế thế giới vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau đại dịch và biến động địa chính trị trên thế giới. Theo số liệu của Dealogic, các thương vụ M&A được công bố trên toàn cầu tính tới ngày 25/9/2024 đạt 846,8 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, giá trị thương vụ M&A tại châu Á - Thái Bình Dương tăng 54% so với cùng kỳ năm trước, đạt 273 tỷ USD nhờ một số thương vụ giá trị lớn. Tuy nhiên, trong bình diện chung đó, khối lượng và giá trị giao dịch trong khu vực Đông Nam Á lại khá ảm đạm. Dù lãi suất được điều chỉnh giảm và các chính sách tiền tệ phù hợp được ban hành nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Song ảnh hưởng từ những thách thức toàn cầu lẫn khu vực, các nhà đầu tư, doanh nghiệp vẫn thận trọng và hạn chế các hoạt động M&A. Chia sẻ về bức tranh thị trường M&A Việt Nam 2024, Phó Tổng giám đốc KPMG Việt Nam, ông Nguyễn Công Ái cho biết: Thị trường M&A trong nước suy giảm theo xu hướng toàn cầu. Dù hoạt động giao dịch trong 2024 vẫn đang diễn ra một cách thận trọng dưới nhiều thách thức nội tại cũng như toàn cầu, các yếu tố nền tảng cho tăng trưởng lâu dài vẫn hiện hữu tại Việt Nam. Bên cạnh các lĩnh vực đầu tư chủ chốt như bất động sản, tiêu dùng, công nghiệp… đã xuất hiện những ngành mới lạ, hấp dẫn như: công nghệ thông tin, công nghệ và tài chính. Riêng Việt Nam, theo tổng hợp từ KPMG, thị trường M&A trong 9 tháng vẫn đạt tổng giá trị giao dịch 3,2 tỷ USD tăng 45,9% so với cùng kỳ năm 2023 với hơn 220 thương vụ (so với mức giảm 11,3% trong tổng giá trị giao dịch của Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Philippines); trong đó, giá trị trung bình của thương vụ là 56,3 triệu USD và giá trị cao nhất của thương vụ là 982 triệu USD. Và 88% giá trị giao dịch đến từ ngành bất động sản, tiêu dùng thiết yếu, công nghiệp. Các chuyên gia kinh tế dự báo: Trong năm 2025, thị trường M&A sẽ có sự chuyển biến tích cực hơn với các giao dịch tạm hoãn trước đây có khả năng trở lại. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Mỹ, vốn từng dẫn đầu hoạt động M&A tại Việt Nam dự kiến sẽ quay trở lại từ năm 2025. - Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 2/12 đến 6/12 Các ngày trong tuần từ 2 đến 6/12, có 15 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM. * Ngày 18/12/2024, CTCP SPM (HOSE: SPM) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/12/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/12/2024. * CTCP City Auto (HOSE: CTF) trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 (người sở hữu 100 CP được nhận 7 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/12/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/12/2024. * CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (HOSE: TNH) trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 CP được nhận 15 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/12/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/12/2024. * Ngày 24/12/2024, Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến (UPCoM: VGG) trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/12/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/12/2024. * Ngày 12/12/2024, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HOSE: TV2) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/12/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/12/2024. * Ngày 18/12/2024, CTCP Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/12/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 6/12/2024. * Ngày 20/12/2024, CTCP Cấp nước Gia Định (HNX: GDW) trả cổ tức bằng tiền, 362 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/12/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/12/2024. * Ngày 24/12/2024, CTCP Sơn Á Đông (HOSE: ADP) trả cổ tức đợt 3/2024 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/12/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/12/2024. * Ngày 16/12/2024, CTCP Tư vấn Đầu tư IDICO (HNX: INC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/12/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/12/2024. * Ngày 27/12/2024, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (HNX: TV4) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/12/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/12/2024. * CTCP Big Invest Group (UPCoM: BIG) trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 2.867:150 (người sở hữu 2.867 CP được nhận 150 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/12/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/12/2024. * CTCP Vạn Đạt Group (UPCoM: VDG) trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/12/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/12/2024. * Ngày 25/12/2024, CTCP Cấp nước Cà Mau (UPCoM: CMW) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 514 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/12/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/12/2024. * Ngày 23/12/2024, CTCP Bia Sài Gòn-Hà Nội (UPCoM: BSH) trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/12/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/12/2024. * Ngày 13/12/2024, CTCP FPT (HOSE: FPT) trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/12/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/12/2024. - Cho phép Vietnam Airlines chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Quốc hội cho phép Vietnam Airlines chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với quy mô tối đa 22.000 tỷ đồng. Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV được Quốc hội thông qua chiều 30/11, Quốc hội đã thông qua các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 để Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) sớm phục hồi và phát triển bền vững. Cụ thể, cho phép Vietnam Airlines chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với quy mô tối đa 22.000 tỷ đồng khi chỉ cần đáp ứng các quy định tại các điểm a, c và d khoản 2 Điều 15 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. Trong đó, giai đoạn 1 cho phép Chính phủ giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước thay mặt Chính phủ đầu tư mua cổ phiếu tại Vietnam Airline thuộc quyền mua cổ phần của cổ đông Nhà nước (Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan đại diện phần vốn của cổ đông Nhà nước) theo phương thức chuyển giao quyền mua, khi Vietnam Airline thực hiện phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 1 với quy mô phát hành 9.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2, chấp thuận về chủ trương, giao Chính phủ chỉ đạo thực hiện phương án (bao gồm phương án Nhà nước chuyển giao quyền mua cổ phần cho doanh nghiệp) với quy mô phát hành tối đa 13.000 tỷ đồng; trường hợp phát sinh vướng mắc thì tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền. Quốc hội cũng cho phép CTCP Hàng không Pacific Airlines được xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tính trên các khoản nợ thuế phát sinh theo quyết định của cơ quan thuế có thẩm quyền, còn nợ đến ngày 31/12/2024. CTCP Hàng không Pacific Airlines có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền thuế còn nợ (nợ gốc) trước ngày 31/12/2024. Sau thời hạn trên, cơ quan thuế thực hiện tính tiền chậm nộp, đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định. - Chính thức: Tiếp tục giảm 2% thuế VAT thêm nửa đầu năm 2025 Chiều 30/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa XV tiến hành phiên bế mạc. Tại phiên bế mạc, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, Quốc hội khóa XV; thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV mới được thông qua, Quốc hội đã đồng ý tiếp tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, việc giảm 2% VAT sẽ áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%). Quy định này không áp dụng cho một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo Nghị quyết, thời gian giảm 2% thuế VAT sẽ được kéo dài thêm từ 1/1/2025 đến hết 30/6/2025. Hiện theo Nghị định 72 của Chính phủ, quy định giảm 2% thuế VAT với một số nhóm mặt hàng sẽ hết hiệu lực vào 31/12/2024. Như vậy với Nghị quyết mới được thông qua, việc giảm 2% thuế VAT sẽ được kéo dài thêm 6 tháng.