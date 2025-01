Giá vàng tăng vọt, vì sao không phải kênh đầu tư sinh lời cao?

Giá vàng vượt 86 triệu đồng/lượng sau một năm, tăng hơn 30% nhưng chuyên gia đánh giá hiệu suất đầu tư thấp hơn bất động sản, chứng khoán… Sáng 14-1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 84,4 triệu đồng/lượng, bán ra 86,4 triệu đồng/lượng. Dù giảm so với hôm trước nhưng giá vàng vẫn đang ở vùng cao nhất trong khoảng 1 tháng qua, sau khi có một năm bứt phá hơn 30%. Tương tự, giá vàng nhẫn trơn được các doanh nghiệp giao dịch quanh 84,4 triệu đồng/lượng mua vào, 86,2 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn cũng ở vùng cao nhất trong khoảng 1 tháng qua, sau một năm 2024 tăng tới 33% so với năm trước. Không nên mua vàng quá nhiều? Dù vậy, tại Hội nghị Nhà đầu tư 2025 do Dragon Capital tổ chức mới đây, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đầu tư Dragon Capital, cho rằng vàng là kênh có hiệu suất đầu tư thấp hơn bất động sản, chứng khoán và cả trái phiếu doanh nghiệp. Dragon Capital cũng đã công bố bảng đánh giá hiệu suất các kênh đầu tư theo thang điểm 5. Theo đó, vàng được xếp ở mức thấp nhất, chỉ đạt 2-2,5 điểm. Thị trường vàng miếng SJC được cơ quan quản lý kiểm soát chặt cả về nguồn cung và giá, nhằm thu hẹp chênh lệch với giá vàng thế giới Ông Lê Anh Tuấn cho rằng giá vàng thường có biến động khó dự đoán và hiệu suất thực tế không cao như kỳ vọng. Nếu xét về mặt đầu cơ, vàng chịu sự giám sát chặt chẽ từ Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định tỉ giá và kiểm soát thị trường. Ngân hàng Nhà nước gần đây cũng cho biết đang tổng kết và đánh giá Nghị định 24, với mục tiêu quản lý hiệu quả thị trường vàng đồng thời bảo vệ quyền lợi của người dân trong giao dịch và tích trữ. Chuyên gia Dragon Capital cho hay ông chỉ giữ 2% danh mục đầu tư vào vàng, vì đây không phải kênh mang lại hiệu suất vượt trội về dài hạn. "Giá vàng có những thời điểm tăng rất mạnh. Nhưng nếu tính trong quãng thời gian dài, từ 10 - 20 hay thậm chí 50 năm, vàng không thể cạnh tranh với các kênh đầu tư như cổ phiếu hoặc bất động sản" – ông Tuấn nói. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một số chuyên gia tài chính cũng nhiều lần khuyến nghị chỉ nên mua vàng khoảng 20-30% tài sản đầu tư, thay vì ưu tiên vào kênh này. Thị trường và giá vàng miếng SJC đang được cơ quan quản lý kiểm soát chặt chẽ, trong khi nguồn cung vàng nhẫn 99,99 hạn chế do các doanh nghiệp chưa được nhập khẩu để sản xuất vàng nhẫn, vàng trang sức mỹ nghệ… Lưu ý khi mua trái phiếu doanh nghiệp Dragon Capital đánh giá cao hiệu suất đầu tư của cổ phiếu và bất động sản, đạt mức 3,5-4 điểm trên thang 5 điểm nêu trên. Hiện thị trường chứng khoán có thể chịu tác động ngắn hạn từ các yếu tố vĩ mô toàn cầu. Nhưng về trung hạn, cổ phiếu vẫn được kỳ vọng tăng trưởng tốt nhờ tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp. Hiệu suất các kênh đầu tư theo thang điểm 5 của Dragon Capital Nhà đầu tư được khuyến nghị tập trung vào cổ phiếu thuộc các ngành hưởng lợi trực tiếp từ các chính sách hỗ trợ, như công nghệ, ngân hàng, bán lẻ, thép và công nghiệp. Ông Tuấn kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ bứt phá trong năm 2025 hoặc năm 2026, khi Việt Nam được chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán và hệ thống KRX đưa vào vận hành… Ngay cả lĩnh vực bất động sản cũng có hiệu suất đầu tư tương đương cổ phiếu trong dài hạn. Với sự phục hồi rõ rệt, nhất là ở khu vực phía Bắc và các nỗ lực tháo gỡ về pháp lý được Chính phủ đẩy mạnh, thị trường địa ốc đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Các khu vực ít được chú ý trước đây cũng mang lại cơ hội hiệu suất cao hơn cho nhà đầu tư bất động sản. Rủi ro trong lĩnh vực này sẽ nằm ở việc các dự án mới, khó đạt lợi nhuận trung hạn do nền giá mở bán ban đầu cao. Với mức điểm 3/5, trái phiếu doanh nghiệp được đánh giá là kênh đầu tư tốt hơn so với gửi tiết kiệm ngân hàng, nhờ lợi suất hấp dẫn. Tuy nhiên, Dragon Capital cảnh báo rằng rủi ro về an toàn và thanh khoản vẫn là yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi lựa chọn trái phiếu.