Giá vàng hôm nay 14/1/2025: Thế giới lao dốc, vàng SJC và nhẫn trơn chìm sâu

Giá vàng hôm nay 14/1/2025 trên thị trường quốc tế giảm mạnh sau khi hoạt động chốt lời gia tăng cùng với việc đồng USD lên đỉnh. Vàng nhẫn và SJC đứng trước nguy cơ giảm tiếp sau phiên lao dốc ngày hôm qua. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 13/1, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.667,1 USD/ounce, giảm 0,82% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.688,9 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 13/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giảm mạnh do nhu cầu chốt lời tăng cao trên thị trường sau khi giá tăng liên tục trong những phiên gần đây. Bên cạnh đó, đồng USD cũng tăng mạnh. Chỉ số DXY lên mức 109,9 điểm, cao nhất trong vòng 2 năm. Mặc dù vậy, theo các nhà phân tích, trong các phiên cuối tuần trước, giá vàng liên tiếp tiến sát mức 2.700 USD/ounce cho thấy những tín hiệu tích cực của kim loại quý trong tương lai, bất chấp lực cản lớn của đồng USD đang phục hồi và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên. Có thể thấy, trong bối cảnh nhiều yếu tố chống lại vàng thì vàng lại được hỗ trợ bởi công cụ phòng ngừa là lạm phát, biến động thị trường tài chính, căng thẳng kinh tế và địa chính trị. Giá vàng lao dốc. Ảnh: HH Kết quả khảo sát mới nhất của WisdomTree, một tập đoàn quản lý tài sản của Mỹ, cho thấy, mục đích sử dụng chính của vàng trong các danh mục của các nhà đầu tư là "đa dạng hóa" nhằm phân tán rủi ro, giúp giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn trong các khoản đầu tư khác. Trưởng phòng nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô Nitesh Shah của WisdomTree Europe đánh giá, vàng là một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư tuyệt vời vì nó cho phép các nhà đầu tư cải thiện lợi nhuận trong khi vẫn kiểm soát rủi ro hiệu quả. Shah phân tích, các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã đúng khi coi vàng là một hàng rào chống lại lạm phát, biến động thị trường tài chính, căng thẳng kinh tế và bất ổn địa chính trị. Theo ông, dù một số rủi ro này có thể không phải là mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư hiện nay, nhưng việc phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn leo thang vẫn rất cần thiết. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 13/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji là 84,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86,8 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 84,7-86,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 85,1-86,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Lukman Otunuga, Giám đốc phân tích thị trường tại FXTM, đánh giá vàng hoạt động tốt hơn trong các phiên gần đây. Điều này cho thấy các nhà đầu tư vẫn tiếp tục đổ xô vào mua vàng do lo ngại về thuế quan và lạm phát dưới thời ông Trump lên làm Tổng thống Mỹ. Bank of America, ngân hàng đa quốc gia của Mỹ và tập đoàn tài chính JPMorgan có trụ sở tại New York dự báo vàng thỏi sẽ đạt 3.000 USD/ounce trong năm nay. Trong khi Ngân hàng Union Bank of Switzerland cho rằng vàng sẽ đạt mức giá 2.900 USD/ounce vào giữa năm 2026.