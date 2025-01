Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 14/1. Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VNM Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) giảm 5% giá mục tiêu cho CTCP Sữa Việt Nam (VNM) nhưng nâng khuyến nghị từ khả quan lên mua. Giá cổ phiếu của VNM điều chỉnh gần 12% trong 4 tháng qua đã đưa định giá của công ty lên mức hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2025 là 15 lần, thấp hơn 2 độ lệch chuẩn so với P/E trượt trung bình 10 năm là 19 lần. Giá mục tiêu thấp hơn của VCSC chủ yếu được thúc đẩy bởi việc VCSC giảm 6% dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) năm 2025/26 khi VCSC giảm dự báo biên lợi nhuận gộp trong nước thêm 30 điểm cơ bản đối với cả 2 năm, xuống còn 42,4%/42,5% trong năm 2025/2026, do VCSC đã nhận thấy mức tiêu thụ các sản phẩm từ sữa ở Việt Nam yếu hơn dự kiến trong năm qua, điều này ảnh hưởng kỳ vọng của chúng tôi về việc biên lợi nhuận gộp sẽ cải thiện đáng kể trong năm 2025 và 2026. Tác động tiêu cực của việc VCSC giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS được bù đắp một phần bởi việc VCSC cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2025. Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 14/1 (Ảnh minh họa: KT) VCSC đánh giá cao khả năng sinh lời vượt trội và các khoản thanh toán cổ tức vững chắc của VNM. VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) doanh số đạt 6% trong giai đoạn 2024-29 đối với VNM, tương ứng với CAGR EPS đạt 6%. Khuyến nghị phù hợp thị trường đối với cổ phiếu DGW VCSC điều chỉnh giảm 3% giá mục tiêu và duy trì khuyến nghị phù hợp thị trường cho CTCP Thế Giới Số (DGW). Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do mức giảm 6% trong dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2025-2028 của VCSC. Mức giảm này chủ yếu đến từ việc VCSC điều chỉnh tăng 20% dự báo tổng chi phí bán hàng, một phần được bù đắp bởi lợi nhuận gộp tăng 8% trong cùng kỳ. Tác động tiêu cực của việc VCSC điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS một phần được bù đắp bởi việc VCSC cập nhật mô hình định giá đến cuối năm 2025. VCSC duy trì quan điểm cho rằng việc DGW tham gia vào các danh mục ngoài ICT (cụ thể là thiết bị văn phòng, hàng tiêu dùng và thiết bị gia dụng thông minh) trong giai đoạn 2022-2024 sẽ mang lại tăng trưởng lợi nhuận 2 chữ số trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, trong 9 tháng của năm 2024, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (SG&A) cao hơn dự kiến của VCSC (tỷ lệ chi phí SG&A/doanh thu là 6,8%). VCSC dự báo xu hướng này sẽ tiếp tục vào năm 2025 khi DGW tiếp tục quảng bá các sản phẩm/thương hiệu mới của công ty và thu hút khách hàng, đặc biệt là sau khi DGW gần đây đã mở rộng sang kênh HORECA (khách sạn/nhà hàng/quán cà phê) cho AB InBev. Do đó, VCSC điều chỉnh giảm 14%/9% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS các năm 2025/2026 của VCSC, chủ yếu do VCSC tăng 17% dự báo chi phí SG&A cho các năm tương ứng.