Giá xăng dầu hôm nay (9-1): Xăng, dầu trong nước tiếp tục tăng

Hôm nay (9-1), giá xăng dầu thế giới giảm do tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ tiếp tục tăng mạnh. Giá xăng dầu trong nước dự kiến sẽ được điều chỉnh tăng. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch ngày 8-1, giá dầu bất ngờ giảm hơn 1%, từ bỏ mức tăng đầu phiên. Đồng USD mạnh hơn và tồn kho nhiên liệu của Mỹ tăng mạnh gây áp lực lên giá, đảo ngược mức tăng trước đó do thắt chặt nguồn cung từ Nga và các thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dẩu mỏ (OPEC). Tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ tiếp tục tăng mạnh đẩy giá dầu trượt dốc. Ảnh minh họa: Oilprice

Giá dầu Brent giảm 89 cent, tương đương 1,16%, xuống mức 76,23 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 93 cent, tương đương 1,25%, xuống mức 73,32 USD/thùng. Lý giải về sự lao dốc của giá dầu, Chủ tịch Andrew Lipow của Lipow Oil Associates cho biết: Thị trường dầu mỏ đang bị đè nặng bởi sự gia tăng đáng kể trong lượng xăng và dầu diesel tồn kho của Mỹ trong vài tuần qua. Lượng nhiên liệu tồn kho tăng lên khi các nhà máy lọc dầu tiếp tục tăng sản lượng. Theo dữ liệu công bố từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc vào ngày 3-1, tồn kho xăng tăng 6,3 triệu thùng lên 237,7 triệu thùng, tăng hơn 4 lần so với kỳ vọng tăng 1,5 triệu thùng của các nhà phân tích. Dự trữ sản phẩm chưng cất cũng tăng 6,1 triệu thùng lên 128,9 triệu thùng, gấp 10 lần so với kỳ vọng tăng 600.000 thùng của các nhà phân tích. Ngược với sự tăng của tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất, tồn kho dầu của Mỹ tiếp tục ghi nhận tuần giảm với mức giảm 959.000 thùng xuống còn 414,6 triệu thùng, giảm hơn 5 lần so với kỳ vọng giảm 184.000 thùng của các nhà phân tích. Cũng gây áp lực lên giá dầu là đồng USD mạnh hơn khiến dầu trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Để hạn chế tổn thất, sản lượng dầu của OPEC đã giảm trong tháng 12-2024 sau 2 tháng tăng do hoạt động bảo dưỡng tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất bù đắp cho mức tăng sản lượng của Nigeria và một số quốc gia khác trong nhóm. Giá dầu liên tục biến động trong các phiên giao dịch. Ảnh minh họa: Reuters Trong khi đó tại Nga, Bloomberg dẫn nguồn tin từ Bộ Năng lượng nước này cho biết, trong tháng cuối cùng của năm 2024, sản lượng dầu trung bình đạt 8,971 triệu thùng/ngày, thấp hơn mức mục tiêu. Các nhà phân tích dự đoán mức giá dầu trung bình sẽ giảm trong năm nay so với năm ngoái, một phần do sản lượng tăng từ các nước không thuộc OPEC. BMI thuộc Fitch Group cho biết tiếp tục giữ nguyên dự báo giá dầu thô Brent ở mức trung bình 76 USD/thùng vào năm 2025, giảm so với mức trung bình 80 USD/thùng trong năm 2024. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 9-1 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 20.057 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.746 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.755 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.834 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.099 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều nay (9-1). Mặc dù giá xăng dầu thế giới trong 3 ngày đầu tuần tăng, giảm đan xen nhưng do giá xăng dầu thế giới tuần trước tiếp tục tăng nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ giữ đà, tăng tuần thứ 2 liên tiếp. Mức tăng sẽ dao động trong khoảng 200-500 đồng/lít (kg). Tại lần điều chỉnh giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 tăng 240 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 199 đồng/lít, dầu diesel tăng 125 đồng/lít, dầu hỏa tăng 126 đồng/lít, dầu mazut tăng 129 đồng/kg. MAI HƯƠNG