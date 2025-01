Tài xế ô tô sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng nếu không nhường đường xe ưu tiên

"Ô tô đang dừng đèn đỏ cố tình không nhường đường cho xe ưu tiên phía sau vượt lên là hành vi vi phạm và sẽ bị xử phạt theo quy định", lãnh đạo Đội CSGT ở TPHCM chia sẻ. Những ngày qua, người dùng mạng xã hội lan truyền nhiều clip, ghi lại cảnh ô tô, xe máy dừng chờ đèn đỏ, không nhường đường xe cứu thương, cứu hỏa… Tài xế sợ lái xe vượt lên sẽ vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Vụ việc khiến tài xế xe ưu tiên phải xuống đường xin các phương tiện nhường đường để kịp chở bệnh nhân đi cấp cứu, làm nhiệm vụ. Một số tài xế ô tô cho biết, họ không nhường đường xe ưu tiên vì sợ vi phạm vượt đèn đỏ bị phạt 18-20 triệu đồng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. "Không nhường đường xe ưu tiên bị phạt 7 triệu đồng, vượt đèn đỏ bị phạt 19 triệu đồng. Chúng tôi bối rối không biết làm như thế nào, tài xế chọn không nhường đường để chịu mức phạt thấp hơn", tài xế P. (42 tuổi, ngụ quận Bình Tân) chia sẻ. Trao đổi với phóng viên Dân trí về tình huống trên, một lãnh đạo Đội CSGT ở TPHCM cho biết, các phương tiện đang dừng đèn đỏ mà phía sau có xe ưu tiên làm nhiệm vụ khẩn cấp, tài xế lái xe vượt khỏi vạch, nhường đường sẽ không bị xử phạt. Khu vực có camera phạt nguội, hệ thống cũng sẽ ghi nhận toàn bộ quá trình diễn ra và biết ô tô chạy lấn về trước nhường đường xe ưu tiên là đúng quy định pháp luật, không vi phạm. "Từ vạch dừng đến trụ tín hiệu giao thông còn một khoảng trống 2-5m, tài xế khi phát hiện xe ưu tiên có thể lấn qua khỏi vạch, rẽ sang một bên nhường đường là đúng luật. Tài xế cố tình không nhường đường mới là vi phạm và bị xử phạt", vị này nói. Xe chữa cháy bị cản đường bởi một ô tô trên tuyến đường ở Hà Nội (Ảnh: Cắt từ clip). Theo cán bộ Đội CSGT, tài xế lo lắng khi nhường đường vẫn sợ bị phạt, họ có thể lưu lại clip camera hành trình hoặc quay lại đoạn clip, đối chứng nếu không may bị gửi giấy phạt nguội. Có CSGT đứng chốt ở giao lộ trên, cũng không bao giờ phạt lỗi vượt đèn đỏ. Bên cạnh đó, một cán bộ CSGT làm trong lĩnh vực phạt nguội cho biết, tất cả tình huống giao thông xảy ra trên đường, tùy theo tình huống sẽ được xem xét. Clip người dân trình báo, camera giao thông ghi nhận, sẽ được CSGT làm rõ từ hình ảnh đến nội dung, xác lập hành vi xem trường hợp này có vi phạm hay không. Khi đủ điều kiện vi phạm, CSGT mới ra thông báo phạt nguội gửi về chủ xe. Theo vị này, không có chuyện phương tiện nhường đường cho xe ưu tiên sẽ bị phạt nguội. Khi tài xế dừng đèn đỏ phát hiện xe ưu tiên hú còi phía sau, họ lái phương tiện nhích qua khỏi vạch để nhường đường là đúng quy định, không bị phạt. "Người dân chưa hiểu luật nên gây hiệu ứng trên mạng xã hội. Nhường đường xe ưu tiên không bị phạt, đó là nguyên tắc", vị này nhấn mạnh. Điều 27 Luật Trật tự an toàn giao thông 2024 quy định, các loại xe ưu tiên gồm: Xe chữa cháy; xe của lực lượng quân sự, công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; đoàn xe có xe CSGT dẫn đường; xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu; xe hộ đê đi làm nhiệm vụ; xe đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật; đoàn xe tang. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, phạt 6-8 triệu đồng đối với ô tô không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ. Ngoài ra, tài xế bị phạt bổ sung trừ 4 điểm trên bằng lái. Cũng với hành vi trên, tài xế xe máy bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 4 điểm trên bằng lái.