Doanh nghiệp trình diễn loạt sản phẩm giải pháp Make in Viet Nam ấn tượng

Diễn đàn quốc gia về doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI sẽ có gần 40 doanh nghiệp trình diễn sản phẩm, giải pháp Make in Viet Nam ấn tượng. VNPT trình diễn giải pháp về AI. Ảnh: VN Diễn đàn quốc gia về doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI sẽ được tổ chức vào ngày 15/01/2025, tại Hà Nội, với chủ đề: “Làm chủ công nghệ số, làm chủ quá trình chuyển đổi số Việt Nam bằng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam”. Trong khuôn khổ Diễn đàn, sẽ tổ chức khu trưng bày triển lãm gồm gần 40 gian hàng để đại biểu tham dự có thể tham quan, trải nghiệm trực quan các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Make in Viet Nam do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ công nghệ, làm chủ quá trình chuyển đổi số quốc gia. Doanh nghiệp trình diễn sức mạnh AI Tại sự kiện này, Viettel sẽ trình diễn giải pháp, thiết bị lưỡng dụng phục vụ cho cả dân sự và quân sự. Bên cạnh đó, Viettel sẽ trình diễn các giải pháp phục vụ cho Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số. VNPT sẽ giới thiệu về VNPT SmartBot được tích hợp GenAI. VNPT SmartBot được tích hợp AI tạo sinh (hay còn gọi là GenAI) và training với các dữ liệu chuyên sâu trong từng lĩnh vực, trở thành các trợ lý AI chuyên biệt. Trợ lý này có khả năng tìm kiếm thông tin từ tài liệu nội bộ, tổng hợp và đưa ra câu trả lời chính xác cho khách hàng, giảm thiểu thời gian chờ đợi và gia tăng trải nghiệm của khách hàng. VNPT tập trung nghiên cứu và phát triển trợ lý GenAI hỗ trợ người dân và trợ lý GenAI chuyên biệt hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, hướng tới mục tiêu mỗi người Việt có một trợ lý GenAI. Tại triển lãm, VNPT còn giới thiệu về VNPT SmartVoice. Ngoài nền tảng chat trên website như trợ lý GenAI, ở một điểm chạm khác thuộc về tổng đài tiếp nhận các cuộc gọi của Khách hàng, VNPT xây dựng một hệ thống phân tích cảm xúc, lời nói và thông tin trao đổi của khách hàng trong cuộc gọi một cách tự động, thay vì phải xử lý thủ công trên một số lượng nhỏ như hiện tại. Hệ thống này đang phục vụ cho hơn 20 triệu người dùng, với lượt trung bình xử lý khoảng 2 - 3 triệu cuộc gọi mỗi tháng. CMC cho biết, sẽ trình diễn hạ tầng AI. CMC hiện giữ vị trí hàng đầu về Local Cloud tại Việt Nam. Không chạy theo quy mô một cách hình thức, doanh nghiệp này tập trung xây dựng các AI Factories và hệ thống Datacenter đạt tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, đáp ứng mọi nhu cầu chuyển đổi AI cho Chính phủ và doanh nghiệp. Về công nghệ AI, CMC đang có 4 công nghệ lõi là xử lý giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích dữ liệu, và thị giác máy tính. Hiện CMC đã thiết lập các dự án chiến lược với NVIDIA, Microsoft, Samsung, AWS, Google và nhiều đối tác hàng đầu về AI trên thế giới. Thông qua đó, CMC đã sẵn sàng tận dụng nguồn tri thức và công nghệ tiên tiến để phục vụ hành trình chuyển đổi AI tại Việt Nam. Đại diện CMC khẳng định, với hạ tầng tiên tiến, công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao, CMC cam kết đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp để hiện thực hóa khát vọng “Make in Viet Nam”, đưa trí tuệ Việt Nam vươn tầm thế giới. Viettel sản xuất các thiết bị 5G Make In Viet Nam. Ảnh: PV Cũng tại triển lãm, YooLife đem đến giải pháp Home IoT trên nền tảng YooLife AIoT Platform. Ông Nguyễn Mạnh Tùng, nhà sáng lập YooLife cho hay, người dùng cuối thường sử dụng các thiết bị IoT của nhiều hãng. Mỗi hãng lại sử dụng một ứng dụng trên di động để điều khiển. Điều này gây bất tiện và khó khăn đối với rất nhiều người. Nhận ra tiềm năng từ đây, ông Tùng ra mắt giải pháp Home IoT trên nền tảng YooLife AIoT Platform, đặt mục tiêu phát triển những sản phẩm công nghệ có thể kết nối vạn vật (Internet of Things - IoT). Ở đó, mỗi con người, dịch vụ, thiết bị đều được kết nối, giúp cuộc sống trở nên tiện nghi và tự do. Không giới hạn ở từng ngôi nhà, YooLife AIoT Platform mở rộng tầm nhìn đến tòa nhà thông minh, nơi công nghệ tiên tiến nâng cao chất lượng dịch vụ cho các công ty quản lý vận hành thông qua việc số hóa công việc của các bộ phận. Với những tính năng giám sát, điều khiển từ xa hệ thống thiết bị quản lý tòa nhà BMS và các thiết bị IoT, YooLife giúp nâng cao chất lượng sống cho cư dân và chính những người sử dụng dịch vụ tại tòa nhà. Doanh nghiệp trình diễn giải pháp tài chính số Trong số các giải pháp được trình diễn tại sự kiện, MISA đem đến giải pháp tài chính số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). MISA Lending là nền tảng kết nối vay tín chấp đầu tiên tại Việt Nam nhằm giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng tiếp cận tín dụng với chi phí hợp lý, đồng thời giảm rủi ro cho các tổ chức tài chính. Đặc biệt, doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán và hóa đơn điện tử của MISA có thể vay vốn trực tuyến 100% qua MISA Lending mà không cần tài sản đảm bảo, tỷ lệ thành công cao gấp 8 lần so với phương thức truyền thống. Lý giải về tỷ lệ vay vốn thành công vượt trội này, đại diện MISA cho biết, đầu tiên đến từ việc doanh nghiệp sử dụng phần mềm MISA đã là những doanh nghiệp chất lượng, sử dụng công nghệ số với tư duy quản trị, được đánh giá cao bởi ngân hàng. Thứ hai, các giải pháp tài chính trên nền tảng cũng được thiết kế may đo riêng phù hợp nhất cho khách hàng đang sử dụng phần mềm MISA. Cuối cùng, với sự đồng ý của khách hàng, MISA hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ vay vốn chuẩn chỉnh dựa trên dữ liệu sẵn có từ phần mềm, giúp tăng khả năng vay vốn thành công. Với những tính năng vượt trội, MISA Lending đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế số, tạo tác động rõ nét trên ba khía cạnh. Thứ nhất, nền tảng giúp khơi thông dòng vốn cho SME, với 35% khách hàng được phê duyệt vay vốn, đồng thời thúc đẩy ngân hàng chuyển đổi số và tối ưu quy trình. Thứ hai, MISA Lending góp phần xây dựng nền kinh tế minh bạch thông qua dữ liệu tài chính đáng tin cậy từ phần mềm MISA, giúp ngân hàng tự tin trong việc cấp tín dụng. Cuối cùng, nền tảng này hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng cách cung cấp kênh tiếp cận vốn hiệu quả, thúc đẩy mở rộng quy mô kinh doanh, lưu thông tiền tệ và tăng trưởng kinh tế toàn diện. MISA Lending là nền tảng vay vốn online 100%, giúp doanh nghiệp có thể số hóa toàn bộ quy trình vay vốn. Ấn tượng giải pháp giao thông thông minh Giải pháp giao thông thông minh cũng là điểm nhấn tại sự kiện này. Elcom sẽ trình diễn giải pháp hệ sinh thái giao thông thông minh (Elcom ITS). Giải pháp này đóng vai trò quan trọng trong việc “thông minh hóa” hạ tầng giao thông quốc gia và tiên phong trong xu thế phát triển giao thông hiện đại khi giải quyết được những vấn đề tồn đọng như: Bài toán về giám sát và điều hành giao thông với các tính năng chính: Hỗ trợ giám sát và điều hành giao thông bằng hệ thống camera ứng dụng AI; tự động đọc biển số phương tiện, giúp dễ dàng điều tra truy vết các đối tượng. Đồng thời, hệ sinh thái ITS cung cấp thông tin giao thông theo thời gian thực, giúp người tham gia giao thông chủ động định tuyến, giảm tải áp lực cho đơn vị vận hành trên các tuyến đường. Bài toán xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ: Các camera giám sát được lắp đặt và tích hợp tại các vị trí giao thông trọng điểm giúp lực lượng chức năng nhận dạng, thu thập và hỗ trợ xử lý các lỗi vi phạm, hỗ trợ xử phạt nguội các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Hệ sinh thái giao thông thông minh Elcom ITS đang chiếm 60% các dự án triển khai của cao tốc Bắc Nam, giai đoạn 1. Ảnh: PV Giải pháp này sẽ giải bài toán kiểm soát xe quá tải/quá khổ lưu thông trên đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Với khả năng tự động cân xe trong khi phương tiện vẫn di chuyển, hệ thống cân tải trọng tự động đảm bảo kiểm soát tải trọng nhanh chóng, chính xác và ổn định. Bên cạnh đó, với hệ thống thu phí không dừng ETC free-flow, các phương tiện chỉ mất vài giây để qua trạm mà không cần dừng xe. Xe có thể đi qua với tốc độ 120km/h trong khi hệ thống vẫn kịp đọc thẻ, trừ tiền thay vì phải giảm tốc độ xuống còn 60km/h như trước đây. Tới nay, hệ sinh thái giao thông thông minh Elcom ITS đang chiếm 60% các dự án triển khai của cao tốc Bắc Nam, giai đoạn 1, với 4 nhà điều hành cao tốc, 4 đơn vị sử dụng hệ thống xử lý vi phạm cùng hàng nghìn điểm giám sát trên khắp cả nước. Trình diễn giải pháp về an ninh mạng Hiện nay, tấn công mạng nhắm vào các tổ chức, doanh nghiệp gia tăng đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc nâng cao nhận thức, đầu tư vào các giải pháp an ninh mạng nhằm đảm bảo an toàn thông tin. Tuy nhiên, các tổ chức, doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam hiện đang gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận và triển khai các giải pháp phù hợp do thiếu hụt về nguồn lực tài chính, nhân sự có trình độ quản trị vận hành. Tại triển lãm này, SCS sẽ trình diễn giải pháp tường lửa thông minh SafeGate Office. Đây là bộ giải pháp tường lửa thông minh toàn diện đầu tiên do doanh nghiệp Việt Nam thiết kế cho tổ chức, doanh nghiệp nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho doanh nghiệp, cũng như cung cấp các công cụ quản lý mạng hiệu quả, nhưng đơn giản trong vận hành. Được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu của SafeGate nhằm giải quyết những thách thức an toàn thông tin hiện nay, giải pháp SafeGate Office giúp các tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng được cả yêu cầu an toàn thông tin theo cấp độ và nhu cầu quản lý hàng ngày. Sau một thời gian ngắn ra mắt, SafeGate Office đã được lựa chọn và triển khai tại một số đơn vị ở các địa phương: Hà Nội, Thái Nguyên, Khánh Hoà, Quảng Bình, Hải Dương, Quảng Ninh, Phú Thọ… Ở mỗi địa phương đã được triển khai, tường lửa thông minh SafeGate Office trở thành lá chắn bảo vệ an toàn cho hàng nghìn người dùng trên môi trường số.