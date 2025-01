Giá xăng dầu hôm nay (14-1): Tăng vượt mốc 81 USD/thùng

Giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng vượt mức cao nhất trong 4 tháng. Giá xăng dầu trong nước dự báo sẽ lập hat-trick tăng. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tuần (ngày 13-1), giá dầu tăng khoảng 2% lên mức cao nhất trong 4 tháng do kỳ vọng lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu mỏ của Nga sẽ buộc người mua ở Ấn Độ và Trung Quốc tìm kiếm các nhà cung cấp khác. Giá dầu duy trì đà tăng. Ảnh minh họa: Nairametrics Giá dầu Brent tăng 1,25 USD, tương đương 1,6%, lên mức 81,01 USD/thùng - mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 26-8-2024. Giá dầu WTI tăng 2,25 USD, tương đương 2,9%, lên mức 78,82 USD/thùng - mức chốt phiên cao nhất kể từ ngày 12-8. Cả 2 mặt hàng dầu chuẩn đều đang nằm trong vùng quá mua về mặt kỹ thuật ngày thứ 2 liên tiếp. Theo Reuters, các nhà lọc dầu Trung Quốc và Ấn Độ đang tìm kiếm nguồn cung cấp nhiên liệu thay thế để thích ứng với lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với các nhà sản xuất và tàu chở dầu của Nga. Các lệnh trừng phạt mới nhằm hạn chế doanh thu của nước xuất khẩu dầu lớn thứ 2 thế giới. Nhà phân tích Tamas Varga của PVM cho biết: Có những lo ngại thực sự trên thị trường về gián đoạn nguồn cung. Kịch bản tồi tệ nhất đối với dầu mỏ của Nga có vẻ như có thể là kịch bản thực tế. Nhưng vẫn chưa rõ điều gì sẽ xảy ra khi ông Donald Trump nhậm chức vào ngày 20-1. Ngân hàng Goldman Sachs ước tính trong năm 2024, các tàu là đối tượng của lệnh trừng phạt mới đã vận chuyển 1,7 triệu thùng dầu/ngày, tương đương 25% lượng dầu xuất khẩu của Nga. Ngân hàng này gia tăng kỳ vọng dự báo của mình về mức giá Brent trong khoảng 70-85 USD/thùng sẽ tăng theo chiều hướng tích cực. “Sẽ không có ai động đến những tàu có trong danh sách trừng phạt mới”, đó là nhận xét của Igho Sanomi, người sáng lập công ty kinh doanh dầu khí Taleveras Petroleum. Ít nhất 65 tàu chở dầu đã thả neo tại nhiều địa điểm, cả ngoài khơi bờ biển Trung Quốc và Nga, kể từ khi Mỹ công bố gói trừng phạt mới. Sáu nước thuộc Liên minh châu Âu đã kêu gọi Ủy ban châu Âu hạ mức giá trần mà Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) áp dụng đối với dầu của Nga với lý do điều này sẽ làm giảm doanh thu của Moscow mà không gây ra cú sốc cho thị trường. Gói trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào dầu Nga đang hỗ trợ giá dầu tăng tốc. Ảnh minh họa: Fox Business Trong một động thái có thể làm giảm một số rủi ro cung ứng trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, các nhà trung gian đã đưa cho Israel và Hamas bản dự thảo cuối cùng của một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Gaza sau bước đột phá trong các cuộc đàm phán có sự tham dự của các phái viên của cả Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và Tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ. Hạn chế đà tăng của giá dầu trong phiên là đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong 26 tháng so với các loại tiền tệ khác sau dữ liệu hồi cuối tuần trước cho thấy tăng trưởng việc làm tại Mỹ bất ngờ tăng tốc vào tháng 12-2024 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%, điều này có thể dẫn đến lạm phát cao hơn và số lần cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong năm 2025 sẽ bị thu hẹp. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 14-1 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 20.431 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 21.019 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 19.243 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 19.244 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.182 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 16-1. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước và những phiên giao dịch đầu tuần tiếp tục tăng nên giá xăng dầu trong nước cũng sẽ tăng lần thứ 3 liên tiếp. Tại lần điều chỉnh giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 tăng 374 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 273 đồng/lít, dầu diesel tăng 488 đồng/lít, dầu hỏa tăng 410 đồng/lít và dầu mazut tăng 83 đồng/kg. MAI HƯƠNG