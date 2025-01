Ngư phủ giết thuyền trưởng rồi quăng xác xuống biển ở Cà Mau

Bực tức do bị thuyền trưởng thường xuyên mắng chửi vì ăn nhậu, Điền rủ nhóm ngư phủ sát hại ông này rồi ném xác xuống biển. Hôm nay (14/1), TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Văn Điền (39 tuổi, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Hoài Nhớ (27 tuổi, ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Điền là chủ mưu vụ các ngư phủ giết đồng nghiệp rồi quăng xác xuống biển ở Cà Mau. Trước đó, cuối tháng 6/2023, cả 2 bị cáo này bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt tử hình. Liên quan tới vụ án, 5 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 5 năm tù đến chung thân về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Sau đó, Điền và Nhớ đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phiên tòa phúc thẩm được xét xử trực tuyến giữa trụ sở TAND Cấp cao tại TPHCM và trụ sở TAND tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, trong phần làm thủ tục, cả 2 bị cáo bất ngờ từ chối luật sư chỉ định. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa. Các bị cáo tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Trần Hiếu Theo Bản án sơ thẩm, ông Nguyễn Văn Tuấn (ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) làm tài công và là thuyền trưởng cho tàu cá BT-97759TS (tàu 59). Trên tàu có các ngư phủ Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn Điền, Nguyễn Hoài Nhớ, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Ngọc Chí, Nguyễn Văn Hùng, Lê Văn Vồ, Trịnh Văn Lặt, Dương Thanh Tươi và Phạm Văn Sơn. Ngày 1/2/2021, tàu 59 và tàu BT-97892TS (tàu 92) do ông Nguyễn Hồng Quan làm tài công cùng xuất phát tại cửa biển Sông Đốc huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) để đi đánh bắt xa bờ. Trong quá trình đánh bắt cá, do các ngư phủ trên tàu 59 thường xuyên ăn nhậu nên bị ông Tuấn mắng chửi. Khoảng 20h ngày 25/3/2021, Điền, Nhớ, Hải và Chí tiếp tục ngồi uống bia. Trong lúc nhậu, nhớ lại việc bị ông Tuấn mắng chửi nên Điền rủ Nhớ, Chí, Hải giết ông Tuấn thì cả 3 đều đồng ý. Gặp Tươi từ nhà vệ sinh đi ra, Điền rủ tham gia việc giết ông Tuấn. Tươi từ chối thì bị Điền và Nhớ dí dao vào cổ đe dọa nên miễn cưỡng đồng ý. Sau khi chuẩn bị hung khí, nhóm của Điền xông vào buồng lái, đâm chết ông Tuấn rồi cắt neo tàu bỏ đi. Khoảng 30 phút sau, ông Quan thấy tàu 59 biến mất nên lái tàu đi tìm. Phát hiện bị truy đuổi, Điền kêu Hùng, Tươi khiêng xác ông Tuấn bỏ xuống biển. Thấy tàu của ông Quan vẫn đuổi theo, Điền điều khiển tàu 59 quay đầu chạy về hướng vùng biển tiếp giáp với Malaysia. Sợ bị hải quân Malaysia bắt giữ nên ông Quan quay về và báo tin cho chủ tàu. Sau khi thoát được sự truy đuổi của ông Quan, Điền điều khiển tàu về vùng biển Việt Nam, kêu đồng bọn vào buồng lái lục tài sản của ông Tuấn, lấy đi 6,8 triệu đồng và chiếc điện thoại di động. Sau đó, cả bọn lái tàu bỏ trốn về huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang). Trước khi rời tàu, nhóm của Điền lấy đi 40 lít dầu, gần 150kg mực khô đem bán lấy tiền chia nhau. Bị ám ảnh về sự việc, ngày 30/3/2021, Phạm Văn Sơn đến Đồn Biên phòng Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) trình báo. Cùng ngày, Nhớ và Hùng đến Công an thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) đầu thú.