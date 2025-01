5 cung hoàng đạo nữ sẽ là mẹ chồng khó tính

Những cung hoàng đạo nữ này khiến nàng dâu phải e sợ trước sự cầu toàn, tỉ mỉ, nhạy cảm của mình. Song Ngư - Pisces (19/02 - 20/03) Mẹ chồng cung hoàng đạo Song Ngư là một người khá nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều, hay chuyện bé xé ra to. Đôi khi mẹ chồng Song Ngư tỏ ra khá bao dung, bao bọc, nhưng có lúc tính cách lại trẻ con và yếu mềm. Chính vì vậy mà nàng dâu thường khó đoán biết được để "chiều lòng" mẹ chồng. Sống với mẹ chồng Song Ngư, bạn lúc nào cũng phải lựa lời mà nói, tuyệt đối không nổi nóng giận dữ với bà. Ngoan ngoãn sống theo mong muốn của mẹ chồng nhưng lại phải khéo léo không để bà tủi thân và cảm thấy phải một mình gánh vác mọi thứ thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Bởi nếu mẹ chồng Song Ngư hiểu nhầm mà phật ý, buồn bã thì không khí trong gia đình sẽ rất nặng nề.

Bạch Dương - Aries (21/03 - 19/04) Bạch Dương dường như chẳng bao giờ chịu lớn, nên dù đã ở tuổi làm mẹ chồng nhưng họ vẫn luôn bồng bột, thích gì làm nấy. Mẹ chồng Bạch Dương thường quá thẳng thắn, thiếu tế nhị tinh tế làm con dâu họ e dè. Bên cạnh đó, việc làm mà ít khi suy nghĩ trước hậu quả của Bạch Dương thường làm con dâu họ khá đau đầu, mệt mỏi trong việc giải quyết hậu quả. Đồng thời, Bạch Dương còn vô cùng cứng đầu, nóng nảy nên việc xung đột là hoàn toàn có thể xảy ra. Cự Giải - Cancer (21/06 - 22/07) Cung hoàng đạo này nổi tiếng là yêu thương gia đình, nhưng lại cực kì khiến các nàng dâu sợ hãi. Mẹ chồng Cự Giải yêu thương "gia đình" - là nơi cả nhà đang sống, chứ không phải chỉ riêng đặc biệt một ai. Họ vun vén, chăm lo cho gia đình, và cũng mong muốn cô con dâu của mình như vậy. Bởi vậy, nếu chỉ lơ là một chút trong việc chăm lo và yêu thương "đại gia đình" đó thì bạn sẽ khá mệt với mẹ chồng Cự Giải đấy. Không những thế, mẹ chồng Cự Giải còn đòi hỏi bạn thể hiện yêu thương một cách thật tự nhiên chứ không phải coi đó là một sự nài ép hay nghĩa vụ. Mẹ chồng Cự Giải là một người khá nhạy cảm nên chuyện đó thường khó qua mặt được bà. Con dâu của mẹ chồng Cự Giải chắc sẽ phải vất vả lắm đấy.

Sư Tử - Leo (23/07 - 22/08) Với thói quen kiểm soát tất cả mọi thứ trong gia đình nên việc gia đình thêm một thành viên là con dâu sẽ làm mẹ chồng Sư Tử cảm thấy vị trí của mình bị đe dọa. Là con dâu có mẹ chồng Sư Tử, bạn hãy quen với việc làm theo mệnh lệnh đi, bởi nếu trái lời, Sư Tử sẽ ngay lập tức cảm thấy bị tổn thương và cảm thấy mình đang không được tôn trọng. Chính việc quá thích kiểm soát này sẽ khiến con dâu họ cảm thấy thiếu tự do, đồng thời không khí trong gia đình luôn căng thẳng và xảy ra những mâu thuẫn ngầm bên trong. Xử Nữ - Virgo (23/08 - 22/09) Mẹ chồng Xử Nữ luôn khó tính trong mọi việc, sự cầu toàn tỉ mỉ đó khiến nàng dâu cảm thấy bức bối và ngột ngạt. Thậm chí mẹ chồng Xử Nữ còn cố tìm ra điểm nào đó không hoàn hảo để "nhận xét", vậy nên dù bạn có cố làm gì để mẹ chồng Xử Nữ hài lòng thì cũng hầu như đều trở nên vô vọng. Sống chung với mẹ chồng cung Hoàng đạo này, tốt nhất bạn nên ngoan ngoãn nghe lời, nhớ hết tất cả các yêu cầu và nề nếp trong gia đình, dù bà có mắng mỏ thì cũng không nên tốn công phân trần. Nàng dâu nên học cách nhường nhịn bà, thường xuyên tâm sự trò chuyện để hai bên hiểu nhau hơn. * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.