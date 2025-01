Bé gái 4 tuổi bị người lạ vào trường dẫn đi: Trường mầm non báo cáo gì?

Trường Mầm non Thiên Hương báo cáo vụ việc bé gái 4 tuổi bị người phụ nữ trẻ vào trường dẫn đi, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Camera ghi lại người phụ nữ dẫn cháu bé 4 tuổi ra khỏi trường Mầm non Thiên Hương. Trưa 14/1, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin việc tìm kiếm cháu N.T.M. (4 tuổi) nghi bị bắt cóc ở trường Mầm non Thiên Hương. Theo báo cáo của Trường Mầm non Thiên Hương gửi cơ quan chức năng, ngày 13/1, lớp 3A2 do cô giáo Bùi Thị Lương và Lã Thị Thu Huyền chủ nhiệm có 25/31 trẻ đi học. Hai cô chăm sóc, giáo dục và thực hiện đầy đủ các hoạt động theo quy chế chuyên môn. Đến khoảng 15h45, cô Bùi Thị Lương xin phép về trước vì con mổ cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng. Cô giáo Lã Thị Thu Huyền tiếp tục trông lớp. Đến khoảng tầm 16h cùng ngày, một phụ nữ khoảng tầm 20 – 25 tuổi vào lớp nói với cô giáo “Cô ơi, cho em đón T.M.”, nên cháu chạy ra theo người đó. Sau đó, người phụ nữ và cháu T.M. ra tủ lấy đồ dùng cá nhân và đưa cháu về. Theo báo cáo của nhà trường, mẹ cháu T.M. thuê gia đình bà Hương (thường trú tại tổ dân phố 3, phường Thiên Hương, TP Thủy Nguyên, Hải Phòng) thường xuyên đón cháu (gồm chồng, con), dì của cháu. Những ngày đầu tiên người nhà bà Hương đón, giáo viên có gọi điện thoại cho mẹ cháu để xác minh thì mới cho đón. Tuy nhiên, có hôm không ai đón cháu, giáo viên phải chở cháu về nhà riêng. Khoảng 19h, bà Hương mới đến nhà cô giáo đón cháu về. "Việc trả cháu N.T.M. giáo viên nhận thấy vẫn như hàng ngày nên cô không để ý", báo cáo nêu. Hình ảnh bé gái bị người phụ nữ dẫn đi. (Ảnh chụp màn hình) Đến khoảng 16h25, con trai bà Hương đến đón bé. Lúc này, cô giáo báo đã có người đón cháu. Con trai bà Hương gọi về cho mẹ hỏi đã đến đón cháu chưa, bà Hương bảo chưa đón. Tuy nhiên, bà Hương không báo lại ngay cho cô giáo mà nhắn tin cho mẹ cháu, hỏi xem có đón cháu không. Vì mẹ cháu M. làm trong công ty không xem được tin nhắn ngay. Đến khoảng 17h, mẹ cháu bé nhắn tin cho cô giáo hỏi ai đón cháu chưa, cô giáo bảo có cô đeo kính cận đón. Mẹ cháu vội gọi điện về cho người nhà kiểm tra xem có ai đón cháu không nhưng người nhà xác nhận không ai đón cháu. Khoảng 17h35, giáo viên Lã Thị Thu Huyền gọi điện báo cáo sự việc cho Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Hương. Cũng theo báo cáo của Ban giám hiệu nhà trường, trong thời gian làm việc theo giờ hành chính theo quy định, người trực gồm bảo vệ Hoàng Phú Khánh và Nguyễn Thị Hạnh - Phó hiệu trưởng. Như thường lệ, hết giờ làm việc sau 17h không có ý kiến phản hồi từ giáo viên và không có vấn đề gì bất thường xảy ra nên cô hiệu phó Nguyễn Thị Hạnh ra về. Nhận được thông tin trên, hiệu trưởng đã báo cáo lãnh đạo phường Thiên Hương, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo UBND thành phố Thủy Nguyên và báo công an phường về sự việc xảy ra để cùng phối hợp chỉ đạo, tìm kiếm tung tích cháu bé và người phụ nữ dẫn cháu đi. Hiện, Công an thành phố Thủy Nguyên đang phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xác minh và truy tìm tung tích cháu N.T.M và các đối tượng liên quan. Minh Khang