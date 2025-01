Qua thanh tra, Cục thuế tỉnh Long An xác định tổng số tiền thuế, phí truy thu đối với Công ty La Vie là 66,7 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là thuế tài nguyên môi trường giai đoạn 2016-2020. Cục thuế tỉnh Long An vừa ban hành kết luận thanh tra thuế tại Công ty TNHH La Vie (Công ty La Vie), trụ sở tại phường Khánh Hậu, TP Tân An. Đây là doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Nước khoáng La Vie. Công ty La Vie được thành lập năm 1992, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai. Ngoài trụ sở tại Long An, doanh nghiệp có vốn điều lệ 29 tỷ đồng này có chi nhánh tại TPHCM, Hà Nội và Hưng Yên. Doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Nước khoáng La Vie bị truy thu thuế 67 tỷ đồng. Ảnh: T.L Thanh tra việc chấp hành các luật thuế, Cục thuế tỉnh Long An chưa phát hiện Công ty La Vie vi phạm thuế giá trị gia tăng. Về thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty La Vie chưa điều chỉnh giảm các khoản chi phí trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn, không thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính. Công ty kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp giai đoạn 2018-2020. Đối với thuế tài nguyên, công ty xác định ưu đãi thuế tài nguyên chưa đúng theo Luật Thuế Tài nguyên và kê khai sản lượng tài nguyên tính thuế chưa đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Công ty kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp giai đoạn 2018-2020. Về phí bảo vệ môi trường, Công ty La Vie xác định thu phí và sản lượng tài nguyên tính phí chưa đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Nghị định 164 của Chính phủ. Qua thanh tra, Cục thuế tỉnh Long An xác định tổng số tiền thuế, phí truy thu đối với Công ty La Vie là 66,7 tỷ đồng. Trong đó, truy thu thuế tài nguyên giai đoạn 2016-2020 hơn 61,5 tỷ đồng; truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp 3,4 tỷ đồng; truy thu phí bảo vệ môi trường 1,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Cục thuế tỉnh Long An điều chỉnh giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 cho Công ty La Vie 485 triệu đồng. Cục thuế tỉnh Long An yêu cầu Công ty La Vie nộp tiền thuế, tiền phí truy thu, tiền chậm nộp, tiền phạt và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Kê khai, xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường theo đúng quy định.