Sợ bị phát hiện ngoại tình, nam bác sĩ giết người tình rồi phân xác trong bệnh viện

Nghe người tình nói có thai và phải chịu trách nhiệm, nam bác sĩ sợ mọi người biết chuyện ngoại tình nên đã ra tay sát hại. Ngày 14-1, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành bản cáo trạng truy tố đối với bị can Danh Sơn (36 tuổi, bác sỹ chuyên khoa ngoại tổng quát, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai) về các tội giết người, cướp tài sản và tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng. Theo đó, cuối năm 2022, chị TTBN (35 tuổi, ngụ TP Biên Hoà) đưa người thân đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai khám chữa bệnh thì gặp Danh Sơn là người trực tiếp khám chữa bệnh. Tuy cả hai người đều có gia đình nhưng vẫn nảy sinh tình cảm yêu đương. Đến tháng 3-2024, người phụ nữ này nói cho Danh Sơn biết mình đang mang thai và yêu cầu bác sĩ này phải chịu trách nhiệm nếu không sẽ kể chuyện tình cảm của hai người cho gia đình và cơ quan biết. Lo sợ bị ảnh hưởng đến gia đình và công việc nên Danh Sơn nảy sinh ý định giết người tình, phân xác phi tang. Bị can Danh Sơn bị bắt giữ. Ảnh: CA. Để thực hiện hành vi, Danh Sơn mua dao phay, dao mổ, búa đinh và thuốc ngủ giấu trong phòng nghỉ riêng của bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ngày 13-4, Danh Sơn gọi điện cho người tình đến phòng trực của mình để nói chuyện và chị N đồng ý. Đến 13 giờ cùng ngày, chị N đến phòng trực, tại đây nam bác sĩ nói chuyện và dụ dỗ chị N truyền nước cho khoẻ. Tưởng thật, chị N đồng ý. Lúc này Danh Sơn lén bơm thuốc ngủ vào nước biển. Khoảng gần một giờ sau thấy người tình bất tỉnh, Danh Sơn đã sát hại rồi thực hiện phân xác thành nhiều phần sau đó cho các vào túi nilon rồi đi phi tang ở nhiều nơi tại TP Biên Hoà và huyện Vĩnh Cửu. Sau khi phi tang xong, nam bác sĩ này quay lại phòng trực, lục ba lô của chị N lấy đi số tiền 2,8 triệu đồng, lắc vàng, chiếc nhẫn, sợi dây chuyền, đôi bông tai, hai chiếc điện thoại di động. Cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường. Ảnh: VŨ HỘI. Để che giấu hành vi của mình, Danh Sơn lấy quần áo, chăn dính máu bỏ thùng rác bệnh viện. Những công cụ gây án, Sơn mang đến khu vực rẫy thuộc phường Long Bình (TP Biên Hoà) để phi tang. Đến ngày hôm sau, Danh Sơn mang tài sản của chị N đến tiệm vàng ở TP Biên Hoà đổi lấy 3 chỉ vàng mới, còn dư hơn 1 triệu đồng. Tiền của nạn nhân Danh Sơn dùng tiêu xài cá nhân. Để xóa dấu vết, Danh Sơn tiếp tục tìm chiếc xe máy của nạn nhân trong bãi đậu xe của bệnh viện rồi tháo biển số xe rồi mang ra vứt tại cầu Suối Linh (TP Biên Hoà, Đồng Nai). Đến ngày 26-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Danh Sơn để điều tra. Khám xét nơi ở của hung thủ tại phường Tân Hiệp, (TP Biên Hoà) công an thu giữ được 1 khẩu súng Rulo và 5 viên đạn.