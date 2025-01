Điểm tin Kinh doanh 14/1: Giá vàng: Đồng loạt giảm sau tuần tăng mạnh

Nhà đầu tư ngoại giảm tới hơn 70% giá trị bán ròng trong phiên 13/1; Cổ phiếu họ Mobifone bất ngờ "dựng cột" - Giá vàng: Đồng loạt giảm sau tuần tăng mạnh Giá vàng thế giới hôm 13/1 giảm nhẹ xuống mức 2.684 USD/ounce sau tuần tăng giá mạnh vừa qua. Trong nước, giá vàng miếng SJC điều chỉnh giảm theo giá thế giới, xuống 86,6 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 86,4 triệu đồng/lượng. Sau tuần tăng mạnh với 4 phiên tăng mạnh liên tiếp, lên sát mốc 87 triệu đồng/lượng, cao nhất trong vòng 1 tháng qua, sáng 13/1, thị trường vàng trong nước mở cửa phiên giao dịch đầu tuần trong "sắc đỏ" với mức điều chỉnh giảm 200.000 đồng/lượng ở cả vàng miếng và vàng nhẫn. Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 30 phút sáng 13/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 84,6-86,6 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán tăng lên 2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 chốt tuần mua vào 84,6 triệu đồng/lượng, bán ra 86,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 84,6 triệu đồng/lượng và bán ra 86,4 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 85,1-86,4 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 300.000 đồng và 200.000 đồng so kết phiên hôm trước. Vàng PNJ mua vào ở mức 85 triệu đồng/lượng và bán ra mức 86,4 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng. Tính đến 8 giờ 30 phút sáng 13/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 5,8 USD so kết phiên trước đó xuống mức 2.690,3 USD/ounce. Tuần trước, giá vàng thế giới đã chứng tỏ sức mạnh khi liên tiếp tăng, hướng tới mốc 2.700 USD/ounce và đạt mức cao nhất trong 4 tuần bất chấp đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu tăng lên mức đỉnh nhiều năm. Lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,76%, mức cao nhất trong 16 tháng; ngoài ra, chỉ số USD-Index tăng lên mức trên 109 điểm, mức cao nhất trong gần 3 năm trở lại đây. Bất chấp 2 yếu tố bất lợi này, giá vàng vẫn tăng, kết thúc tuần với mức tăng gần 2%. Hiện thị trường đang tập trung vào các chính sách mà Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ thực hiện, và tác động của các chính sách đó đến nền kinh tế và mức độ lạm phát tại Hoa Kỳ. Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ nhậm chức vào ngày 20/1 tới và mức thuế mà ông Trump đề xuất có thể gây ra cuộc chiến tranh thương mại và lạm phát. Trong kịch bản này, vàng, tài sản được coi là hàng rào chống lạm phát, được kỳ vọng rằng sẽ hoạt động tốt. Giám đốc Phân tích thị trường tại FXTM Lukman Otunuga cho biết, vàng đã tăng trưởng vượt trội trong cả tuần, các nhà đầu tư dường như đang đổ xô vào vàng do lo ngại về thuế quan và lạm phát. “Nhìn vào biểu đồ, vàng đang chuyển sang xu hướng tăng giá với mức giá đạt được tiếp theo là 2.715 USD/ounce”, Lukman Otunuga dự đoán. Khảo sát Kim loại hàng đầu năm 2025 của Kitco News cho thấy, các nhà giao dịch nhỏ lẻ vẫn tin tưởng vào khả năng tăng trưởng vượt trội của vàng trong một thế giới bất ổn, các chuyên gia trong ngành cũng kỳ vọng vào kịch bản tăng giá. Sáng 13/1, Chỉ số USD-Index tăng lên mức 109,65 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm neo ở mức cao 4,767%; chứng khoán Mỹ giảm điểm; giá dầu thế giới tiếp đà tăng mạnh do lo ngại thiếu hụt nguồn cung, giao dịch ở mức 81,09 USD/thùng đối với dầu Brent và 76,89 USD/thùng với dầu WTI. - Nhà đầu tư ngoại giảm tới hơn 70% giá trị bán ròng trong phiên 13/1 Bên cạnh lực cầu nội sôi động hơn đã tiếp sức giúp thị trường tìm lại sắc xanh, nhà đầu tư nước ngoài cũng hãm đà bán với giá trị bán ròng giảm tới 72% so với phiên trước đó ngày 10/1. Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 44,13 triệu đơn vị, tổng giá trị 1.371,79 tỷ đồng, tăng 51,44% về khối lượng và 49,3% về giá trị so với phiên hôm cuối tuần trước (ngày 10/1). Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 42,82 triệu đơn vị, giá trị đạt 1.444,17 tỷ đồng, tăng 15,77% về khối lượng và 26,47% về giá trị so với phiên trước. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 1,31 triệu đơn vị, trong khi phiên trước đó bán ròng 7,84 triệu đơn vị; tổng giá trị vẫn là bán ròng 72,38 tỷ đồng, giảm 67,55% so với phiên trước. Cổ phiếu HDB tiếp tục được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng 2,64 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 56,68 tỷ đồng. Tiếp theo là PDR được mua ròng 23,77 tỷ đồng, còn lại các mã khác chỉ được mua ròng trên dưới 10 tỷ đồng. Trong khi đó, khối này tiếp tục bán ròng mạnh nhất cổ phiếu FPT với giá trị đạt 137,41 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 0,94 triệu đơn vị. Tuy nhiên, dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh là cặp đôi cổ phiếu ngân hàng, gồm VPB bị bán ròng 2,12 triệu đơn vị, giá trị đạt 38,9 tỷ đồng và CTG bị bán ròng 1,05 triệu đơn vị, giá trị đạt 38,64 tỷ đồng. Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào 1,95 triệu đơn vị, giá trị đạt 37,7 tỷ đồng, gấp đôi về lượng và tăng 76% về giá trị so với phiên trước. Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 2,97 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 44,31 tỷ đồng, tăng 53,32% về lượng và 16,98% về giá trị so với phiên trước. Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 1,02 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 6,61 tỷ đồng, tăng 6% về lượng nhưng giảm 59,84% về giá trị so với phiên trước. Hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS với khối lượng 226.000 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 7,34 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất là CEO với khối lượng 876.600 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 10,19 tỷ đồng. Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào 350.330 đơn vị, giá trị mua vào đạt 11,83 tỷ đồng, giảm 48,6% về lượng và 11,12% về giá trị so với phiên trước. Ngược lại, khối này bán ra 1,14 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 12,9 tỷ đồng, cùng giảm khoảng 78% cả về lượng và giá trị so với phiên trước đó. Do đó, khối ngoại đã bán ròng 787.270 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 1,07 tỷ đồng; giảm mạnh so với phiên trước đó bán ròng tới 4,48 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng là 46,54 tỷ đồng. Cụ thể, khối ngoại mua ròng mạnh nhất TTN với khối lượng 143.900 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 3,3 tỷ đồng; còn HNG bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 1,02 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 8,88 tỷ đồng. Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 13/1, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 0,5 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt hơn 80 tỷ đồng, giảm mạnh so với phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 10/1 bán ròng 13,28 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 286 tỷ đồng, tức giảm tới 72% về giá trị. - Cổ phiếu họ Mobifone bất ngờ "dựng cột" Một cổ phiếu nhà Mobifone bất ngờ "hút hàng", thị giá tăng kịch trần đạt đỉnh trong vòng 6 tháng. Thị trường chứng khoán phiên đầu tuần đã ghi nhận diễn biến nổi bật với cú bứt phá đầy bất ngờ của cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone (Mobifone Service, mã chứng khoán: MFS), niêm yết trên sàn UPCoM. Trong phiên giao dịch này, cổ phiếu MFS tăng kịch trần (+14,96%), đạt mức giá 42.500 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 6 tháng qua, kể từ tháng 7 năm ngoái. Sự bùng nổ của cổ phiếu MFS không chỉ thể hiện qua mức tăng giá mà còn ở khối lượng giao dịch đột biến. Với hơn 753 nghìn đơn vị được sang tay trong phiên, đây là mức thanh khoản cao nhất kể từ khi cổ phiếu MFS được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Giá dầu lên mức cao nhất trong hơn bốn tháng Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,14 USD (1,43%) lên 80,90 USD/thùng vào lúc 14:41 (giờ Việt Nam) sau khi đạt mức cao nhất trong ngày là 81,49 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 27/8/2024. Giá dầu tiếp tục tăng trong phiên chiều 13/1 và là phiên thứ ba tăng liên tiếp, với giá dầu Brent vượt mốc 80 USD/thùng lên mức cao nhất trong hơn bốn tháng. Nguyên nhân là do các lệnh trừng phạt mở rộng của Mỹ dự kiến sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu thô của Nga sang các quốc gia mua dầu hàng đầu là Trung Quốc và Ấn Độ. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 1,20 USD (1,57%) lên 77,77 USD/thùng sau khi chạm mức 78,39 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 8/10/2024. Giá dầu Brent và WTI đã tăng hơn 6% kể từ ngày 8/1. Cả hai loại dầu này đều tăng mạnh sau khi Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mở rộng đối với dầu của Nga vào cuối tuần trước. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 1,20 USD (1,57%) lên 77,77 USD/thùng sau khi chạm mức 78,39 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 8/10/2024. Giá dầu Brent và WTI đã tăng hơn 6% kể từ ngày 8/1. Cả hai loại dầu này đều tăng mạnh sau khi Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mở rộng đối với dầu của Nga vào cuối tuần trước. - TP. Hồ Chí Minh: Tín dụng năm 2024 đạt hơn 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 11,34% Kết thúc năm 2024, hoạt động tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố đạt hơn 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 11,34% so với cuối năm 2023… Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, kết thúc năm 2024, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố đạt 3.943 nghìn tỷ đồng, tăng 11,34% so với cuối năm 2023. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, cho biết ở góc độ quản lý, phân tích đánh giá tổng quan kết quả hoạt động tín dụng trên địa bàn năm 2024 phản ánh trên 5 phương diện chính.