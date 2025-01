Chủ ‘siêu’ dự án Tây Hồ Tây tiếp tục chuyển nhượng 'đất vàng'

Công ty TNHH phát triển THT tiếp tục chuyển nhượng ô đất dự án B1CC4 tại khu đô thị Tây Hồ Tây cho Công ty TNHH VIESTA. Tại khu đô thị này, THT đã chuyển nhượng khoảng 20 dự án thành phần cho các nhà đầu tư thứ cấp. UBND TP Hà Nội mới đây đã thu hồi 15.087m2 đất tại ô đất B1CC4 dự án Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm do Công ty TNHH phát triển THT (Công ty THT) đang sử dụng cho Công ty TNHH VIESTA thuê để tiếp tục thực hiện dự án B1CC4. Lý do thu hồi là Công ty THT đã chuyển nhượng dự án đầu tư tại ô đất ký hiệu B1CC4 cho VIESTA theo Hợp đồng chuyển nhượng vào cuối năm 2023. Do đó, Hà Nội quyết định cho VIESTA thuê phần diện tích đất thu hồi để tiếp tục thực hiện dự án B1CC4. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Thời hạn sử dụng là kể từ ngày UBND TP ký quyết định cho thuê đất đến ngày 20/8/2062. Giá đất tính tiền thuê đất phải nộp được xác định giá đất theo bảng giá đất. Được biết, dự án khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây (tên thương mại Starlake Tây Hồ Tây) thực hiện trên địa giới hành chính của các phường Xuân La (quận Tây Hồ), Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), Xuân Tảo và Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm), TP. Hà Nội. Diện tích đất do Công ty THT thực hiện đầu tư xây dựng khoảng 161,19ha. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 1,3 tỷ USD. Không chỉ chuyển nhượng dự án ô đất B1CC4, tại khu đô thị Tây Hồ Tây, Công ty THT đã chuyển nhượng khoảng 20 dự án thành phần cho các nhà đầu tư thứ cấp như: Lô B2CC3; A1TT1, H4HH1, H3TH1, H3Th2, H3NT1, H2CC1. H2CC2, H5CC1, B1CC3, B2CC1, B2CC2, D1CC1, D1CC3, B3CC1, B3CC2, C1CC1, B2CC4, B1-CC1-2. Trong đó, Công ty THT đã chuyển nhượng dự án thành phần Tổ hợp không gian sáng tạo CMC tại ô đất B2CC3 thuộc dự án Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây sang CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC. Dự án Tổ hợp không gian sáng tạo CMC tại Hà Nội có tổng vốn đầu tư dự kiến là 1.789 tỷ đồng. Quy mô diện tích dự án là 1,13ha, hệ số sử dụng đất 5 lần, mật độ xây dựng 40%, tầng cao 23 tầng. Ngoài ra, Công ty THT đã chuyển nhượng dự án thành phần có tên thương mại là Tổ hợp Khách sạn, Văn phòng, Trung tâm thương mại và dịch vụ cao cấp – Landmark 55 tại khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội tại ô đất B3CC2 với tổng diện tích 23.600 m2 cho Công ty CP Taseco Invest. Theo giới thiệu đến thời điểm hiện tại, đây là toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội chỉ sau Keangnam Landmark Tower 72 tầng và Lotte Center Hà Nội 65 tầng... Đình Phong