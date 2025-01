Giá vàng hôm nay 13/1/2025: Triển vọng tích cực, vàng SJC và nhẫn tăng tiếp?

Giá vàng hôm nay 13/1/2025, các nhà đầu tư bày tỏ lạc quan về thị trường vàng trong thời gian tới. Tuần qua, giá vàng trong nước tăng vọt 1,3 triệu đồng/lượng. Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần trước (6/1), SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 84-85,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 84,55-85,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng 9999 của SJC ở mức 84-85,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Các phiên sau đó (7-9/1), vàng trong nước điều chỉnh tăng. Tới phiên 9/1, giá vàng SJC và nhẫn tăng dựng đứng, vọt lên 86 triệu đồng/lượng. Tiếp đà đi lên, phiên 10/1, giá vàng SJC và nhẫn trơn đắt thêm 200.000-300.000 đồng mỗi lượng, vượt 86,3 triệu đồng/lượng. Kết phiên 11/1, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 84,8-86,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 84,8-86,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji chốt phiên ở mức 85,4-86,3 triệu đồng/lượng. Tính theo tuần, giá vàng nhẫn tại SJC tăng 1,3 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng miếng tăng cũng tăng tăng 1,3 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng hôm nay trên thế giới chốt tuần ở mức 2.690 USD/ounce. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.715 USD/ounce. Thị trường vàng tiếp tục ghi nhận tích cực ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thái độ cứng rắn hơn do áp lực lạm phát dai dẳng, theo biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 12. Sau cuộc họp gần đây nhất, Fed đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản nhưng ra tín hiệu rằng dự kiến sẽ chỉ cắt giảm lãi suất 2 lần vào năm 2025. Trước đó, ngân hàng trung ương dự báo có 4 lần tăng lãi suất. Mặc dù áp lực lạm phát đã giảm bớt trong năm qua, biên bản cho thấy ngân hàng trung ương vẫn lo ngại về giá cả. Giá vàng dự báo tăng trong năm nay. Ảnh: Chí Hiếu Tuần qua, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt lên gần 5,0% ngay sau báo cáo việc làm, nhưng đã giảm xuống còn khoảng 4,8%.

Trong khi đó, vấn đề nợ liên bang của Mỹ có thể không được khắc phục và thâm hụt ngân sách của nước này dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao. Thị trường vàng đã trải qua một đợt bán tháo mạnh nhưng sau đó đã phục hồi, tăng giá trở lại. Adam Button, một nhà phân tích thị trường, cho rằng báo cáo việc làm mạnh mẽ ngoài mong đợi đang thúc đẩy đồng USD tăng cao hơn, do đó gây áp lực lên giá vàng. Theo nhiều chuyên gia, giá vàng có thể sẽ tiếp tục biến động mạnh do các nhà đầu tư đón đầu cơ hội từ ngày lễ nhậm chức của ông Trump. Các chính sách dự kiến của ông Trump như tài khoá mở rộng, chính sách thuế quan, chính sách nhập cư đều sẽ có nguy cơ làm tăng lạm phát. Dự báo giá vàng Chuyên gia phân tích Nitesh Shah nhận định, năm 2024, giá vàng được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị gia tăng. Căng thẳng giữa Nga-Ukraine và xung đột Israel-Hamas/Hezbollah khiến giá vàng tăng mạnh. Căng thẳng địa chính trị đang diễn ra có thể khiến giá vàng trong năm 2025 tăng lên những kỷ lục mới. Theo báo cáo Triển vọng Vàng 2025 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá vàng tiếp tục hỗ trợ từ nhu cầu mạnh hơn dự kiến của các ngân hàng trung ương. Khảo sát giá vàng năm 2025 của Kitco News cho thấy, các nhà giao dịch bán lẻ vẫn tin vào khả năng vượt trội của vàng trong một thế giới bất ổn. 51% kỳ vọng vàng sẽ dẫn đầu tất cả các kim loại khác trong năm nay. 36% dự đoán bạc tăng giá mạnh nhất vào năm 2025. Chỉ 8% cho rằng đồng sẽ đạt hiệu suất mạnh nhất. Còn lại cho rằng giá bạch kim và palladium sẽ vượt trội hơn các kim loại khác vào năm 2025. JPMorgan dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng và có thể đạt 3.000 USD/ounce trong năm nay, đặc biệt nếu chính sách kinh tế của Mỹ trở nên khắc nghiệt hơn.