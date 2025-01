Tỷ giá USD hôm nay 14/1: Chỉ số USD Index tăng vượt ngưỡng 110 điểm

Tỷ giá USD hôm nay, kết thúc ngày thứ Hai ghi nhận sự ổn định của tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trong khi giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết niêm yết giá mới, hiện ở mức 25.560 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 110,02 điểm. Kết thúc ngày 13/1, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) không thay đổi và giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại nâng lên cao hơn phiên trước, giá bán USD chủ yếu ở mức 25.560 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 110,02 điểm. Tỷ giá hôm nay Cập nhật chiều tối ngày thứ Hai (13/1), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tạm dừng tại mức 24.343 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại hầu hết cập nhật mới niêm yết ở mức 25.560 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 110,02 điểm. Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước như sau: Kết thúc giao dịch ngày đầu tuần, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 24.343 đồng/USD, bằng phiên trước. Giá bán USD ở các ngân hàng thương mại hầu hết là 25.560 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 110,02 điểm. Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá niêm yết là 25.170 - 25.560 đồng/USD, mua vào và bán ra, tăng 15 đồng cả hai chiều so với phiên trước. Tại Ngân hàng BIDV, tạm dừng tại 25.198 - 25.558 đồng/USD mua vào và bán ra, tăng 3 đồng so với phiên trước. Cùng thời điểm, Techcombank công bố là 25.140 - 25.560 đồng/USD. Tại Eximbank, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 23.759 - 25.560 đồng/USD, giá mua cộng thêm 9 đồng còn giá bán không đổi so với phiên trước. Còn ACB tăng 20 đồng và 10 đồng ở giá bán, mức giao dịch ở 25.190 đồng/USD - 25.560 đồng/USD (mua vào - bán ra). Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 25.700 - 25.800 đồng/USD, tăng 45 đồng cả hai chiều so với phiên trước. Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại ngân hàng Vietcombank hôm nay được niêm yết như sau: Dự báo tỷ giá USD Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Razan Hilal, CMT chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Với những lo ngại về lạm phát gia tăng vào năm 2025, khả năng giữ lãi suất hoặc thậm chí tăng lãi suất là rất lớn. Kết quả bảng lương phi nông nghiệp cuối cùng của năm 2024 vượt quá mong đợi với sự bổ sung mạnh mẽ của 256.000 việc làm, thúc đẩy kỳ vọng tạm dừng của Cục dự trữ Liên bang (FED) lên 97% đồng thời đưa ra khả năng tăng lãi suất trong năm tới. Những lo ngại về lạm phát, kết hợp với sự không chắc chắn xung quanh các chính sách sắp tới của Tổng thống Donald Trump, đã đẩy Chỉ số Đô la Mỹ lên mốc 110, gây áp lực lên các đồng tiền toàn cầu."