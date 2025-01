Hối lộ cựu Chủ tịch NXB Giáo dục 4,9 tỷ, bị cáo khai 'làm ăn thì phải biếu quà'

Nguyễn Trí Minh khai nhiều lần biếu cựu Chủ tịch NXB Giáo dục Nguyễn Đức Thái với tổng số tiền 4,9 tỷ đồng vì nghĩ "làm ăn thì phải biếu quà". Sáng 14/1, TAND TP Hà Nội đưa cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên, cựu Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB Giáo dục) Nguyễn Đức Thái cùng 7 bị cáo khác ra xét xử về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong vụ án này, ông Nguyễn Đức Thái bị truy tố về tội Nhận hối lộ gần 25 tỷ đồng sau khi tạo điều kiện cho 2 doanh nghiệp tư nhân trúng thầu giấy in sách giáo khoa, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Nguyễn Trí Minh, cựu Giám đốc Công ty Minh Cường Phát khai từ năm 2015, công ty đã hợp tác với NXB Giáo dục để cung cấp giấy in sách giáo khoa. Năm 2017, Minh chủ động gặp ông Thái để đặt mối quan hệ và đề nghị chào hàng cạnh tranh. Thái đồng ý tạo điều kiện cho Công ty Minh Cường Phát. Minh không nhớ rõ trong lần đầu gặp mặt có mang theo quà biếu ông Thái hay không. Bị cáo Nguyễn Trí Minh tại toà. Trong lần đầu gặp mặt, sau khi nghe trình bày về việc đã từng làm việc với NXB Giáo dục về việc cung cấp giấy từ năm 2015 đến 2017, ông Thái nói sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho Công ty Minh Cường Phát. Sau đó, bị cáo Minh chuẩn bị hồ sơ đấu thầu gói thầu số 6 và trúng thầu. Nhân dịp Tết Trung thu, Minh biếu ông Thái 400 triệu đồng. "Tiền được bị cáo gói vào túi bóng màu đen rồi để bánh lên trên", bị cáo Nguyễn Trí Minh khai. Khi đến phòng làm việc, Minh để túi quà trên bàn làm việc ông Thái và bảo: "Nhân dịp Tết Trung thu, em có chút quà biếu anh. Cảm ơn anh đã chọn công ty em hợp tác, mong muốn được hợp tác lâu dài". Khi có chủ trương phát sinh thêm gói thầu số 7 tại NXB Giáo dục, bị cáo Minh chỉ đạo cấp dưới ra Hà Nội gặp bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu Trưởng ban Kế hoạch Marketing NXB Giáo dục để lấy hồ sơ tham gia dự thầu và chuẩn bị hồ sơ. Sau khi trúng gói thầu số 7, Minh biếu ông Thái 2,5 tỷ đồng vào ngày 17/10/2017. Minh trình bày đã mua bánh, rượu và để tiền dưới túi quà. Từ năm 2018 đến 2020, Minh nhiều lần biếu tiền Thái, tổng cộng 4,9 tỷ đồng, sau khi công ty trúng thêm các gói thầu. Minh cho biết việc biếu tiền không có thoả thuận gì. "Bị cáo chỉ nghĩ làm ăn thì phải biếu quà. Bị cáo không nghĩ hành vi biếu quà của mình là vi phạm pháp luật. Sau đó, khi được viện kiểm sát, luật sư phân tích bị cáo mới nhận ra hành vi phạm tội của mình", Nguyễn Trí Minh phân trần. Theo cáo trạng, năm 2017, Nguyễn Đức Thái được bổ nhiệm là Chủ tịch NXB Giáo dục. Theo đề nghị của Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty Minh Cường Phát, ông Thái đã chỉ đạo thực hiện việc đấu thầu giấy in sai quy định. Cụ thể, ông Thái và nhóm bị cáo lựa chọn mua sắm giấy in theo phương thức chào hàng cạnh tranh rút gọn trái quy định của Luật Đấu thầu để hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có năng lực; tiết lộ thông tin trước khi phát hành hồ sơ yêu cầu, thông đồng và hợp thức hoá thủ tục đấu thầu để tạo điều kiện cho Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty Minh Cường Phát được cung cấp giấy in cho NXB Giáo dục. Hành vi này gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện các gói thầu được giao với tổng giá trị hơn 452 tỷ đồng, ông Thái nhận hối lộ của hai nhà thầu Phùng Vĩnh Hưng và Minh Cường Phát tổng số tiền 24,9 tỷ đồng. Minh Tuệ