Xe độ G63 nhanh nhất thế giới vinh danh tay đua Lewis Hamilton

Đây là chiếc G-Class nhanh nhất từng được sản xuất, nhằm tôn vinh sự nghiệp của tay đua Sir Lewis Hamilton - người chuẩn bị rời đội đua F1 của Mercedes. Lewis Hamilton sẽ rời đội đua Mercedes-AMG Petronas sau mùa giải này. Và để vinh danh tay đua F1 từng 7 lần vô địch thế giới, một công ty độ xe của Đức có tên HOF đã chế tạo ra một phiên bản G-Wagon độc đáo mang tên "Sir Class”. Được xây dựng dựa trên mẫu Mercedes-AMG G63, Sir Class sử dụng động cơ V8 4.0L tăng áp kép mạnh mẽ. Nhưng so với nguyên bản, động cơ này đã được nâng cấp toàn diện với các thanh truyền chắc chắn hơn, piston nhôm rèn, bộ tăng áp mới, hộp khí nhôm và phần mềm điều khiển đặc biệt. Kết quả là động cơ của Sir Class có thể sản sinh công suất tối đa 1.063 mã lực và mô-men xoắn 1.300 Nm. Con số này vượt xa thông số của bản gốc, ở mức 577 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm. Với khối động cơ được tối ưu, chiếc SUV có thể tăng tốc từ 0- 100 km/h trong 3,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa khoảng 299 km/h. Thông số này biến Sir Class trở thành biến thể G63 nhanh nhất từng được chế tạo. Về ngoại thất, xe được trang bị bộ body kit bằng sợi carbon. Vật liệu composite được sử dụng để làm vòm bánh xe mới, ốp sườn xe, cùng với cản trước/sau.

Xưởng độ HOF cũng thêm vào các chi tiết màu xanh ngọc đặc trưng của đội đua Mercedes trên bộ mâm 23 inch và logo xe. Phần còn lại của thân xe được phủ sơn bạc chuyển dần sang đen đầy tinh tế. Hệ thống treo mới hạ thấp chiều cao xe xuống khoảng 3 cm so với G63 tiêu chuẩn, giúp cải thiện khả năng xử lý và tính khí động học. Ngoài ra, xe còn được trang bị phanh gốm carbon hiệu suất cao. Bên trong cabin, Sir Class được trang bị ghế đua mới với các điểm nhấn màu xanh ngọc và con số 1.063 thêu trên tựa đầu, nhấn mạnh công suất ấn tượng của xe. Nội thất được bọc da và Alcantara.

Các chi tiết màu xanh ngọc tiếp tục xuất hiện trên cửa và bảng điều khiển. Đáng chú ý, trần xe được trang bị hệ thống đèn sao rơi lấy cảm hứng từ thiết kế đặc trưng của Rolls-Royce. Điểm nhấn đặc biệt nhất trong khoang lái chính là vô-lăng lấy cảm hứng từ xe đua F1 W13 của Hamilton với thiết kế carbon fiber và Alcantara. Đây là loại vô-lăng thiết kế đặc biệt chỉ xuất hiện trên mẫu Sir Class và siêu xe Mercedes-AMG One. Sir Class sẽ được ra mắt vào tại chặng Abu Dhabi Grand Prix cuối tuần này, nơi diễn ra cuộc đua cuối cùng của Hamilton với Mercedes. HOF sẽ chỉ sản xuất 11 chiếc Sir Class, và mỗi chiếc có giá khởi điểm lên đến 690.000 USD (tương đương 17,5 tỷ đồng). Lê Tuấn